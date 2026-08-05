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05-08-2026 Telangana News Today Live Updates : పోలీస్ ఉద్యోగ నియామకాల భర్తీని పకడ్బందీగా నిర్వహించాలి: సీఎం

Telangana Live Updates
Telangana Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 5, 2026 at 6:49 AM IST

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Updated : August 5, 2026 at 7:06 AM IST

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05-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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6:57 AM, 5 Aug 2026 (IST)

కౌలాస్ నాలా ప్రాజెక్ట్ లోకి 450 క్యూసెక్కుల మేర చేరుతున్న వరద నీరు

కామారెడ్డి జిల్లాలోని కౌలాస్ నాలా ప్రాజెక్ట్ లోకి 450 క్యూసెక్కుల మేర వరద నీరు చేరుతోంది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 458 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 456.40 అడుగులకు చేరుకొంది. పూర్తి స్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 1.237 టీఎంసీలు. ప్రస్తుత కౌలాస్ నాలా ప్రాజెక్ట్ నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 0.880 టీఎంసీలు.

6:55 AM, 5 Aug 2026 (IST)

ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి దిల్లీ పర్యటన

నేడు దిల్లీలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటించనున్నారు. సీఎం దిల్లీలో పలువురు కేంద్రమంత్రులను కలవనున్నారు. కేంద్రమంత్రులు భూపేందర్‌సింగ్, సీఆర్‌ పాటిల్‌ను సీఎం కలవనున్నారు.

6:52 AM, 5 Aug 2026 (IST)

పోలీస్ ఉద్యోగ నియామకాల భర్తీని పకడ్బందీగా నిర్వహించాలి: సీఎం

పోలీసు ఉద్యోగాల భర్తీపై సీఎంకు ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు కీలక సమాచారం ఇచ్చాయి. నియామక ప్రక్రియకు అడ్డుకోవాలని కొన్ని పార్టీలు చూస్తున్నట్లు సమాచారమిచ్చాయి. భర్తీ ప్రక్రియను అడ్డుకోవాలని కొన్ని శక్తులు ప్రయత్నిస్తున్నాయన్న నిఘావర్గాల సమాచారం. డీజీపీ సీవీ ఆనంద్, పోలీసు, ఉన్నతాధికారులతో సీఎం అత్యవసర చర్చ నిర్వహించారు. పోలీస్ ఉద్యోగ నియామకాల భర్తీని పకడ్బందీగా నిర్వహించాలని సీఎం ఆదేశించారు. నియమ నిబంధనలను అనుసరించి లోపాలు లేకుండా చూడాలని ఆధికారులను ఆదేశించారు. ప్రశ్నపత్రాల తయారీ, ముద్రణ, రవాణాలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి సూచించారు. కోచింగ్ సెంటర్స్‌పై ప్రత్యేక నిఘా ఏర్పాటు చేయాలన్నారు.

6:51 AM, 5 Aug 2026 (IST)

హైదరాబాద్: కొత్తపేటలో ప్రైవేటు జూనియర్ కళాశాలలో ర్యాగింగ్‌ కలకలం

హైదరాబాద్ కొత్తపేటలో ప్రైవేటు జూనియర్ కళాశాలలో ర్యాగింగ్‌ కలకలం రేపింది. జూనియర్‌ విద్యార్థి ఫిర్యాదుతో సీనియర్లపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. సీనియర్ల దాడి చేశారని జూనియర్ విద్యార్థి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. సీనియర్లు, కళాశాల యాజమాన్యంపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

6:43 AM, 5 Aug 2026 (IST)

శంకర్‌పల్లి పరిధిలో గంజాయి తరలిస్తున్న ముగ్గురు అరెస్టు

శంకర్‌పల్లి పరిధిలో గంజాయి తరలిస్తున్న ముగ్గురిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. రహదారిపై పోలీసులు తనిఖీలు చేస్తుండగా గంజాయి పట్టుకున్నారు. కామారెడ్డి పిట్లం ప్రాంతానికి చెందిన ముగ్గురిని అరెస్టు చేశారు.

Last Updated : August 5, 2026 at 7:06 AM IST

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