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5th August 2026 AP News Today Live Updates: శ్రీశైలం జలాశయానికి కొనసాగుతున్న వరద

5th August 2026 AP News Today Live Updates
5th August 2026 AP News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 7:00 AM IST

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Updated : August 5, 2026 at 8:09 AM IST

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5th August 2026 AP News Today Live Updates : జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి 2,45,183 క్యూసెక్కుల వరద

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8:08 AM, 5 Aug 2026 (IST)

శ్రీశైలం జలాశయానికి కొనసాగుతున్న వరద

శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద కొనసాగుతోంది. జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి 2,45,183 క్యూసెక్కుల వరద వస్తోంది. శ్రీశైలం జలాశయం ప్రస్తుత నీటిమట్టం 863.90 అడుగులు ఉంది. శ్రీశైలం జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 885 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుత నీటి నిల్వ 118.62 టీఎంసీలు నిల్వ ఉన్నాయి. శ్రీశైలం జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ 215.80 టీఎంసీలు. ఎడమ గట్టు జల విద్యుత్ కేంద్రంలో విద్యుదుత్పత్తి ప్రారంభించారు. విద్యుదుత్పత్తి చేసి 4,267 క్యూసెక్కులు సాగర్‌కు విడుదల చేస్తున్నారు.

8:06 AM, 5 Aug 2026 (IST)

తిరుమల సమాచారం

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి శిలాతోరణం వరకు క్యూలైన్‌లో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 77,384 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.72 కోట్లు రాగా, 31,129 మంది భక్తులు శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించారు.

6:43 AM, 5 Aug 2026 (IST)

కారును ఢీకొన్న లారీ - అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన మహిళ మృతి

అన్నమయ్య జిల్లా: కురబలకోట మండలం విశ్వం కళాశాల వద్ద రోడ్డు పప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. కారును లారీ ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన మహిళ మృతి చెందింది. ప్రమాదంలో మరో నలుగురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. భర్తకు పెరాలసిస్ ఉండడంతో పలమనేరు మండలం విరూపాక్షపురానికి వెళ్తుండగా ప్రమాదం జరిగింది. జూబేదా మృతదేహాన్ని మదనపల్లి ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు.

6:40 AM, 5 Aug 2026 (IST)

ఉరవకొండలో ఈనెల 3న ఆందోళన చేసిన మరో 20మందిపై కేసు

ఉరవకొండలో ఈనెల 3న ఆందోళన చేసిన మరో 20 మందిపై కేసు నమోదు చేశారు. ఆందోళన నిర్వహించిన మరో 20 మంది వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలపై కేసు నమోదు చేశారు. అనుమతి లేకుండా కార్యకర్తలతో కలిసి విశ్వేశ్వర్‌రెడ్డి ఆందోళన నిర్వహించారు. వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు రహదారిపై వెల్డింగ్ గ్యాస్ సిలిండర్లను తగలబెట్టే యత్నం చేశారు. శాంతి భద్రతలకు భంగం కలిగించారంటూ విశ్వేశ్వర్‌రెడ్డిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. విశ్వేశ్వర్‌రెడ్డిని వాహనంలో తరలిస్తుండగా ఆటంకం కలిగించిన మరో 20 మందిపై కేసు నమోదు చేశారు. విశ్వేశ్వర్‌రెడ్డితో పాటు మరో 40 మందిపై పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు.

6:39 AM, 5 Aug 2026 (IST)

నేడు విశాఖ, అమరావతిలో మంత్రి నారా లోకేశ్‌ పర్యటన

నేడు విశాఖ, అమరావతిలో మంత్రి నారా లోకేశ్‌ పర్యటించనున్నారు. ఇవాళ ఉదయం ఆరిలోవలో పి.వి.సింధు అకాడమీ పనులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. అలాగే మధ్యాహ్నం ఇసుకతోటలో ఐబీఎం ఫ్యూచర్‌నౌ సెంటర్ ప్రారంభించనున్నారు. సాయంత్రం అమరావతిలో అమృత వర్సిటీ స్నాతకోత్సవంలో లోకేశ్‌ పాల్గొననున్నారు.

6:39 AM, 5 Aug 2026 (IST)

నేడు బీసీ ప్రజాప్రతినిధులతో మంత్రి సవిత కీలక భేటీ

నేడు బీసీ ప్రజాప్రతినిధులతో మంత్రి సవిత కీలక భేటీ కానున్నారు. బీసీ చట్ట ముసాయిదాకు మెరుగులు దిద్దేందుకే సమావేశమని మంత్రి సవిత అన్నారు.

6:37 AM, 5 Aug 2026 (IST)

ప్రకాశం జిల్లాలో ఉలవపాడు మండలం చాగొల్లులో హత్య

ప్రకాశం: ఉలవపాడు మండలం చాగొల్లులో పాత కక్షలతో కోటయ్య అనే వ్యక్తిని అభిలాష్ హత్య చేశాడు. తలపై కత్తితో బలంగా దాడి చేయడంతో ఘటనాస్థలంలోనే కోటయ్య మృతి చెందాడు. రెండు కుటుంబాల మధ్య పాత కక్షలే హత్యకు కారణమని పోలీసులు అన్నారు. కేసు నమోదు చేసి కందుకూరు సీఐ అన్వర్ బాషా దర్యాప్తు చేపట్టారు.

Last Updated : August 5, 2026 at 8:09 AM IST

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