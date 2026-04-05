05-04-2026 Telangana News Today Live Updates : క్రీడా సదుపాయాల కల్పనలో తెలంగాణ దేశానికే ఆదర్శంగా నిలపాలని నిర్ణయించుకున్నాం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
Published : April 5, 2026 at 6:46 AM IST|
Updated : April 5, 2026 at 11:00 PM IST
05-04-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
LIVE FEED
హైదరాబాద్: బంజారాహిల్స్ లీలా హోటల్లో స్పోర్ట్స్ హబ్ బోర్డు మీటింగ్
- హైదరాబాద్లోని బంజారాహిల్స్ లీలా హోటల్లో స్పోర్ట్స్ హబ్ బోర్డు మీటింగ్ జరిగింది. ఈ సమావేశానికి సీఎం రేవంత్రెడ్డి, సభ్యులు ఉపాసన, కావ్య మారన్, సంజీవ్ గోయెంకా హాజరయ్యారు. సి.శశిధర్, జయేష్ రంజన్, స్పోర్ట్స్ ఎండీ సోనీ బాలాదేవి వంటి ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. గచ్చిబౌలి స్టేడియాన్ని అత్యుత్తమ క్రీడా వేదికాగ తీర్చి దిద్దడమే తన లక్ష్యమని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. క్రీడల్లో హైదరాబాద్ను దేశానికి ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దాలని, జూన్ 2న గచ్చిబౌలి స్టేడియం అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేస్తామన్నారు. గచ్చిబౌలి స్టేడియం అభివృద్ధికి యాక్షన్ ప్లాన్ సిద్ధం చేయాలన్న సీఎం గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో హెలిప్యాడ్, ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలు ఉండాలని ఆదేశించారు. తెలంగాణలో దీర్ఘ కాలంలో క్రీడల అభివృద్ధి తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు.
మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా: పేట్బాషీరాబాద్ పరిధి దూలపల్లిలో విషాదం
- మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా పేట్బాషీరాబాద్ పరిధి దూలపల్లిలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. దూలపల్లిలోని కీర్తివనం చెరువులో పడి బాలుడు నాగేశ్(13) మృతి చెందారు. ఆడుకోవడానికి కీర్తివనం చెరువు వద్దకు ముగ్గురు బాలురు వెళ్లగా ప్రమాదవశాత్తూ చెరువులో పడి ఐదో తరగతి బాలుడు నాగేశ్ ప్రాణాలు విడిచాడు.
క్రీడా సదుపాయాల కల్పనలో తెలంగాణ దేశానికే ఆదర్శంగా నిలపాలని నిర్ణయించుకున్నాం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
- జాతీయ స్థాయిలో పోటీలు నిర్వహించటం సంతోషకరమని సీఎం పేర్కొన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 34 పోలీసు విభాగాలు పాల్గొనటం హర్షణీయమన్నారు. ఈ టోర్నీకి బి.ఎన్.ముల్లిక్ పేరు పెట్టడం చాలా గొప్ప నిర్ణయమన్న ఆయన, పోలీస్ స్పైగా బి.ఎన్.ముల్లిక్ దేశానికి గొప్ప సేవలు అందించారని గుర్తు చేశారు. కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఒలింపిక్స్లో భారత జట్టుకు ప్రాతినిథ్యం లేకపోవటం విచారకరమన్నారు. ఒలింపిక్స్ పథకాల గెలుపులో మనకంటే చాలా చిన్న దేశాల కంటే వెనుకబడి ఉన్నామన్నారు. 140 కోట్ల జనాభా ఉన్న దేశం ఒలింపిక్స్లో ఒక్క గోల్డ్ మెడల్ సాధించలేకపోవటం బాధాకరమన్నారు. దేశంలో యువతకు సరైన క్రీడా సదుపాయాలు లేవని, క్రీడా సదుపాయాల కల్పనపై అధ్యయనం కోసం తాము దక్షిణ కొరియాలో పర్యటించామని తెలిపారు. క్రీడా సదుపాయాల కల్పనలో తెలంగాణ దేశానికే ఆదర్శంగా నిలపాలని నిర్ణయించుకున్నామని, అంతర్జాతీయ క్రీడా ప్రమాణాలతో స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు.
రేపు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటన
- సీఎం రేవంత్రెడ్డి రేపు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. ఉదయం 11 గంటలకు బాసర ఆలయాన్ని దర్శించుకోనున్నారు. బాసర ఆలయ అభివృద్ధి పనులకు రేపు భూమిపూజ చేయనున్న సీఎం, మధ్యాహ్నం 2 గం.కు ఆదిలాబాద్ జిల్లా పిప్రి చేరుకోనున్నారు. పిప్రిలో వివిధ అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. అనంతరం పిప్రిలో జరిగే బహిరంగ సభకు హాజరు కానున్నారు.
సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాకలో 15 ఏళ్ల బాలిక ఆత్మహత్య
సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాకలో 15 ఏళ్ల బాలిక ఆత్మహత్య చేసుకుంది. రెండు పడక గదుల ఇళ్ల సముదాయంలో ఉరివేసుకుని బలవన్మరణానికి పాల్పడింది.
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో ప్రమాదం, ఇద్దరు మృతి
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. బైకును లారీ ఢీకొట్టిన ఘటనలో ఇద్దరు యువకులు మృతి చెందారు. అశ్వారావుపేట మండలం గాండ్లగూడెం వద్ద ఘటన చోటుచేసుకోగా, మృతులు ఏలూరు జిల్లాకు చెందిన సంతోశ్(19), సందీప్ (20)గా గుర్తించారు.
ఐపీఎల్: సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్పై లఖ్నవూ విజయం
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్పై లఖ్నవూ విజయం సాధించింది. 5 వికెట్ల తేడాతో లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ గెలుపొందింది.
గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో ఆల్ ఇండియా పోలీస్ ఫుట్బాల్ ఛాంపియన్షిప్ ముగింపు వేడుకలు
గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో ఆల్ ఇండియా పోలీస్ ఫుట్బాల్ ఛాంపియన్షిప్ ముగింపు వేడుకలు నిర్వహించారు. రాష్ట్ర పోలీస్శాఖ ఆధ్వర్యంలో సాగుతున్న క్రీడా పోటీల ముగింపు వేడుకలకు సీఎం ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. విజేతలకు బహుమతులు అందించనున్నారు.
లఖ్నవూ విజయలక్ష్యం 157 పరుగులు
లఖ్నవూ విజయలక్ష్యం 157 పరుగులు. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ 156/9 స్కోర్ చేసింది. క్లాసెన్ 62, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి 56 పరుగులు చేశారు.
ఐపీఎల్: ఎస్ఆర్హెచ్ను ఆదుకున్న నితీశ్కుమార్రెడ్డి, క్లాసెన్
నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, హెన్రిచ్ క్లాసెన్ ఎస్ఆర్హెచ్ను ఆదుకున్నారు. జట్టు మెరుగైన స్కోర్ సాధించేలా నితీశ్, క్లాసెన్ పోరాడారు. 15 ఓవర్లు ముగిసేసరికి ఎస్ఆర్హెచ్ స్కోర్ 114/4గా ఉంది.
హనుమకొండ జిల్లాలో కత్తిపోట్ల కలకలం - అప్పు విషయంలో స్నేహితుల మధ్య ఘర్షణ
హనుమకొండ జిల్లా గోపాలపురంలో కత్తిపోట్లు కలకలం రేపాయి. రూ.3 లక్షల అప్పు విషయంలో ఇద్దరు స్నేహితుల మధ్య ఘర్షణ చోటుచేసుకోగా, గొడవ పెద్దదై రామ్చరణ్పై కార్తీక్ కత్తితో దాడి చేశాడు. రామ్చరణ్కు తీవ్ర గాయాలు కాగా ఎంజీఎం ఆసుపత్రికి తరలించారు. స్నేహితుడిపై కత్తితో దాడి చేసి పరారైన కార్తీక్ కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.
ఉప్పల్ మ్యాచ్లో నిరాశపరిచిన ఎస్ఆర్హెచ్ టాప్ ఆర్డర్ - 26 పరుగులకే 4 వికెట్లు డౌన్
ఐపీఎల్: ఉప్పల్ మ్యాచ్లో ఎస్ఆర్హెచ్ టాప్ ఆర్డర్ నిరాశపరిచింది. 26 పరుగులకే 4 వికెట్లు కోల్పోయింది. అభిషేక్శర్మ డకౌట్ కాగా, హెడ్ 7, ఇషాన్ 1, లివింగ్స్టోన్ 14 పరుగులు చేసి పెవిలియన్కు చేరుకున్నారు.
పార్టీ మారే ఆలోచన లేదు - పిచ్చి ప్రయత్నాలకు స్వస్తి పలకండి : ఈటల
'ఎలాంటి తప్పు లేకున్నా మెడలు పట్టి బయటకు నెట్టేసిన బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి మళ్లీ వెళ్తున్నాడని పిచ్చి ప్రయత్నాలు చేస్తున్న వారికి చెబుతున్నా. పార్టీలు మారే పరిస్థితి లేదు. పార్టీలు మారడం బట్టలు మార్చినంత సులభం కాదు' అని మల్కాజిగిరి ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ తెలిపారు. తనను ఎన్నో అవమానాలకు గురి చేస్తూ, రాత్రికి రాత్రే పార్టీ నుంచి బర్తరఫ్ చేయడంతో పాటు అధికార బలంతో వ్యక్తిగతంగా తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేశారని గుర్తు చేశారు. ఇప్పుడేమో కొందరు కావాలని ఈటల పార్టీ మారుతున్నాడని కరీంనగర్లో పోస్టర్లు వేయడం, ఆరోపణలు చేయడం తనను బాధించిందని అన్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పార్టీలు మారే పరిస్థితి రాదని స్పష్టం చేశారు.
కేంద్రమంత్రి అమిత్ షాకు మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు లేఖ
కేంద్రమంత్రి అమిత్ షాకు మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు లేఖ రాశారు. భద్రాచలం పక్కనున్న 5 గ్రామాలను తెలంగాణలో కలపాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. పాలన సౌలభ్యం కోసం 5 గ్రామాలను భద్రాచలంలో కలపాలని, ఆ గ్రామాలను కలిపితేనే గిరిజనుల సమస్యలు తొలగుతాయని పేర్కొన్నారు. ఈ పార్లమెంటు సమావేశాల్లోనే నిర్ణయం జరిగేలా చూడాలని కోరారు.
దళితుల భూముల స్కామ్ విలువ రూ.7 వేల కోట్లు: హరీశ్రావు
- కాంగ్రెస్ వచ్చాక దళితుల భూములను గద్దల్లా తన్నుకుపోతున్నారని బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నేత హరీశ్రావు ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్ హయాంలో దళితుల భూముల స్కామ్ విలువ రూ.7 వేల కోట్లని ఆయన అన్నారు. నాదర్గుల్ భూముల స్కామ్లో ప్రభుత్వ పెద్దలు భాగస్వాములేనని, వైఎస్ డిక్లేర్ చేసిన ప్రభుత్వ భూములను కేసీఆర్ కాపాడితే.. రేవంత్ భక్షిస్తున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. రేవంత్ అధికారంలోకి రాగానే కబ్జాలు మొదలయ్యాయని, నాదర్గుల్ భూములను కాపాడేందుకు హైడ్రా ఎందుకు రావట్లేదని హరీశ్ రావు ప్రశ్నించారు.
బీఆర్ఎస్ సాయంతో ఖానాపూర్ మున్సిపాలిటీని కైవసం చేసుకున్న బీజేపీ
- ఖానాపూర్ మున్సిపాలిటీని బీఆర్ఎస్ సాయంతో బీజేపీ కైవసం చేసుకుంది. మున్సిపల్ ఛైర్మన్గా భారతీయ జనతా పార్టీకి చెందిన అంకం మౌనిక ఎన్నికయ్యారు. ఆమెకు అనుకూలంగా బీజేపీ, బీఆర్ఎస్కు చెందిన ఏడుగురు కౌన్సిలర్లు చేతులెత్తగా, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి చిన్నం సత్యానికి అనుకూలంగా ఆరుగురు చేతులెత్తారు. దాంతో బీజేపీ అభ్యర్థి అంకం మౌనిక ఎన్నికైనట్లు ఎన్నికల అధికారి ప్రకటించారు. వైస్ ఛైర్మన్గా బీఆర్ఎస్ సభ్యుడు మహమ్మద్ షోయబ్ ఎన్నికయ్యారు.
నేడు లఖ్నవూతో తలపడనున్న సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్
- ఐపీఎల్ సిరీస్లో భాగంగా నేడు లఖ్నవూతో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ తలపడనుంది. హైదరాబాద్ ఉప్పల్ స్టేడియంలో మధ్యాహ్నం 3.30 గం.కు జరిగే ఈ మ్యాచ్ కోసం 2 వేల మంది పోలీసులతో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఉప్పల్ స్టేడియం వద్ద 430 సీసీ కెమెరాలతో పర్యవేక్షిస్తున్నారు. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుంచి ప్రేక్షకులను స్టేడియంలోకి అనుమతిస్తారు. మ్యాచ్ టికెట్లు ఉన్నవారే స్టేడియం వద్దకు రావాలన్న పోలీసులు, స్టేడియం చుట్టూ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. వాహనదారుల కోసం అందుబాటులో 11 పార్కింగ్ స్థలాలు సిద్ధం చేశారు. స్టేడియంలోకి ల్యాప్టాప్లు, బ్యాగులు, వాటర్ బాటిల్స్, సిగరెట్లు, లైటర్లు, ఎలక్ట్రానిక్ గాడ్జెట్లపై నిషేధం విధించారు. ఈ సీజన్లో హోమ్ గ్రౌండ్లో హైదరాబాద్ తొలి మ్యాచ్ ఆడుతోంది.
సీజేఐ చేతుల మీదుగా హైకోర్టు జోన్-2 భవన నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన
- హైకోర్టు జోన్-2 భవన నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన జరిగింది. హైదరాబాద్ రాజేంద్రనగర్లో నిర్మించే ఈ నిర్మాణాలకు సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ శంకుస్థాపన చేశారు. కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి కూడా పాల్గొన్నారు. అనంతరం సీజేఈ హైకోర్టు జోన్-2 భవన నిర్మాణ సముదాయ నమూనాలు పరిశీలించారు. కార్యక్రమంలో హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ అపరేశ్ కుమార్ సింగ్తో పాటు ఇతర న్యాయమూర్తులు, సీనియర్ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
మాదాపూర్లో మద్యం మత్తులో బస్సు డ్రైవర్పై దాడి
- హైదరాబాద్ మాదాపూర్లో మద్యం మత్తులో యువకులు ఉదయం బీభత్సం సృష్టించారు. పటాన్చెరు నుంచి కోఠికి వెళ్తున్న బర్కత్పురా డిపో బస్సు తమ కారుకు సైడ్ ఇవ్వలేదని రెచ్చిపోయారు. మాదాపూర్ వద్ద ఓవర్టేక్ చేసి బస్సుకు అడ్డంగా కారు నిలిపిన యువకులు, డ్రైవర్పై దాడి చేశారు. అనంతరం బస్సు అద్దాలను రాళ్లతో ధ్వంసం చేశారు. ఈ ఘటనలో అటుగా వెళ్తున్న బైకర్కు రాయి తగిలి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. దాడి తర్వాత ఇద్దరు యువకులు, యువతి కారులో పరారయ్యారు. బస్సు డ్రైవర్ మొయినుద్దీన్ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న మాదాపూర్ పోలీసులు నిందితుల కోసం గాలింపు చేపట్టారు.
వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నాడని తండ్రిని చంపిన కుమారులు
- వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నాడని ఇద్దరు కుమారులు తండ్రిని చంపిన ఘటన భూపాలపల్లి జిల్లా రేగొండ మండలం రేపాక గ్రామంలో జరిగింది. రాత్రి తండ్రి చేరాలుపై ఇద్దరు కుమారులు దాడి చేసి చంపేశారు. చేరాలు భార్య హైదరాబాద్లో ఇద్దరు కుమారుల వద్ద ఉంటోంది. తండ్రికి గ్రామంలో మరో మహిళతో ఉన్న వివాహేతర సంబంధం తెలిసి రాత్రి కుమారులు ఇంటికి వచ్చారు. అదే సమయంలో మరో మహిళతో తండ్రి ఉండడం గమనించి ఇద్దరిపై దాడి చేశారు. తీవ్రంగా గాయపడ్డ ఇద్దరికి పరకాల ప్రభుత్వాస్పత్రిలో ప్రాథమిక చికిత్స తర్వాత ఎంజీఎం తరలించారు. ఎంజీఎం ఆసుపత్రిలో చికిత్సపొందుతూ చేరాలు మృతి చెందాడు. రేగొండ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
డిచ్పల్లిలో వడగళ్ల వాన బీభత్సం
- నిజామాబాద్ జిల్లా డిచ్పల్లి మండలంలో రాత్రి వడగళ్ల వాన బీభత్సం సృష్టించింది. వడగాళ్ల తీవ్రతకు సుద్దపల్లి, సాంపల్లి, యానంపల్లి గ్రామాల్లో వందల ఎకరాల్లో వరి పంట దెబ్బతిన్నది. మామిడి, కూరగాయ తోటలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. అకాలవర్షంతో చేతికొచ్చిన పంట నేలపాలైందని రైతులు వాపోతున్నారు. ప్రభుత్వమే తమను ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
షార్ట్సర్క్యూట్తో ఫ్రిడ్జ్లో మంటలు, ఇద్దరు మృతి
- షార్ట్సర్క్యూట్తో ఫ్రిడ్జ్లో మంటలు చెలరేగి ఇద్దరు మృతి చెందిన ఘటన నిర్మల్ పట్టణంలో చోటుచేసుకుంది. పట్టణంలోని మహాలక్ష్మి వాడలోని 2 పడకల ఇంట్లో షార్ట్సర్క్యూట్తో ఫ్రిడ్జ్లో మంటలు చెలరేగాయి. ప్రమాదంలో విజయ్ అనే వ్యక్తితో పాటు మరో మహిళకు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. స్థానికులు వారిని ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే చనిపోయినట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు.
స్కూటీపై ఉన్న దంపతులను కిలోమీటర్ మేర ఈడ్చుకెళ్లిన డీసీఎం డ్రైవర్
- హైదరాబాద్ మాదాపూర్ పరిధిలో డీసీఎం బీభత్సం సృష్టించిన ఘటనలో ఓ మహిళ మృతి చెందగా ఆమె భర్త ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాడు. స్కూటీపై ఉన్న దంపతులను ఢీకొట్టిన డీసీఎం డ్రైవర్ అలాగే కిలోమీటర్ మేర ఈడ్చుకెళ్లాడు. రాత్రి మాదాపూర్ మైండ్ స్పేస్ వద్ద ఈ ఘటన జరిగింది. కొంతదూరం వెళ్లాక స్కూటీ పైనుంచి భర్త పక్కకు పడిపోవడంతో గాయాలయ్యాయి. స్కూటీపై ఉన్న భార్యను డీసీఎం డ్రైవర్ కిలోమీటర్ మేర ఈడ్చుకెళ్లాడు. స్థానికులు గమనించి ఆపడంతో వాహనాన్ని వదిలి డ్రైవర్ పరారయ్యారు. దంతతులను అయేషా(22), అబ్దుల్ బాసిత్గా గుర్తించారు. ఘటనతో క్లీనర్కు దొరకడంతో స్థానికులు దేహశుద్ధి చేసి పోలీసులకు అప్పగించారు. ప్రస్తుతం అబ్దుల్ బాసిత్ గచ్చిబౌలి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఇద్దరు దంపతులు మలబార్ బంగారం దుకాణంలో పనిచేస్తున్నారు. కూకట్పల్లిలో సినిమా చూసి మహేశ్వరం తిరిగి వెళ్తుండగా ఈ ఘోరం జరిగింది.
ట్యాంక్బండ్పై మారథాన్ వాక్
- హైదరాబాద్ ట్యాంక్బండ్పై మారథాన్ వాక్ ఉత్సాహంగా సాగింది. హైకోర్టు విశ్రాంత జడ్జి జస్టిస్ రాధారాణి మారథాన్ వాక్ను ప్రారంభించారు. కుల నిర్మూలన సాంస్కృతిక ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఈ వాక్ నిర్వహించారు. అంబేడ్కర్ విగ్రహం నుంచి పీపుల్స్ ప్లాజా వరకు జరిగిన ఈ మారథాన్ వాక్లో పలువురు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు.
కేబీఆర్ పార్క్ వద్ద ట్రాఫిక్ మళ్లింపు
- హైదరాబాద్ కేబీఆర్ పార్క్ వద్ద పోలీసులు ట్రాఫిక్ మళ్లించారు. స్టీల్ పైవంతెన, అండర్పాస్ పనుల వల్ల ట్రాఫిక్ను మళ్లించినట్లు తెలిపారు. ఉదయం 11 నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు ఈ నిబంధనలు అమలులో ఉంటాయి. ఇవాళ ప్రయోగాత్మకంగా వన్వే విధానం అమలు చేస్తున్నారు. పంజాగుట్ట నుంచి మాదాపూర్ వెళ్లే వాహనాలను రోడ్ నం.2 వైపు మళ్లిస్తున్నారు. రోడ్ నం.45 నుంచి వచ్చే వాహనాలు చెక్పోస్ట్, కేబీఆర్ పార్క్ మీదుగా వెళ్లాల్సి ఉంది.
హైదరాబాద్లో మరోసారి డ్రగ్స్ పార్టీ కలకలం
- హైదరాబాద్లో మరోసారి డ్రగ్స్ పార్టీ కలకలం రేపింది. గోల్కొండలోని తారామతి బారాదరి రిసార్టులో రాత్రి ఈగల్ టీం తనిఖీలు చేపట్టింది. తారామతి బారాదరి రిసార్టు ఈవెంట్లో 200 మంది పాల్గొన్నారు. ఓ వేడుకకు హాజరైన కొందరు డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్నట్లు ఈగల్ టీంకు సమాచారం అందింది. పోలీసులు 36 మందికి డ్రగ్స్ కిట్లతో పరీక్షలు జరిపారు. రిసార్ట్ ఈవెంట్లో డ్రగ్స్ తీసుకున్న వారిలో ఆరుగురికి పాజిటివ్ అని తేలింది. డ్రగ్స్ పాజిటివ్ వచ్చినవారిలో యువతి ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ మేరకు బారాదరి రిసార్టులో పోలీసులు పలువురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇవాళ కేసుకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని వెల్లడిస్తామని తెలిపారు.
నేడు హైకోర్టు జోన్-2 భవన నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన చేయనున్న సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్
- నేడు హైకోర్టు జోన్-2 భవన నిర్మాణ పనులకు సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ఉదయం రాజేంద్రనగర్లో హైకోర్టు జోన్-2 భవన నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన ప్రారంభం కానుంది.
నిర్మల్ : నేడు ఖానాపూర్ మున్సిపల్ ఛైర్మన్ ఎన్నిక
నిర్మల్ జిల్లాలో నేడు ఖానాపూర్ మున్సిపల్ ఛైర్మన్ ఎన్నిక జరగనుంది. ఖానాపూర్ మున్సిపాలిటీలో మొత్తం 12 కౌన్సిలర్ స్థానాలల్లో బీఆర్ఎస్ 4, బీజేపీ 4, కాంగ్రెస్ 3, స్వతంత్రులు ఒకరు గెలుపొందారు. ఇవాళ్టి ఛైర్మన్ ఎన్నిక ప్రశాంతంగా జరిగేలా ఖానాపూర్లో పోలీసుల మార్చ్ ఫాస్ట్ నిర్వహించారు. ఎన్నిక జరిగే మున్సిపాలిటీ కార్యాలయం వద్ద భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.