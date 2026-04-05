05 April 2026 Today AP Live News Updates: శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పిడుగుపాటు ఘటన - బాధిత కుటుంబానికి రూ.8 లక్షల పరిహారం ప్రకటించిన మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 6:56 AM IST|
Updated : April 5, 2026 at 10:03 PM IST
05 April 2026 Today AP Live News Updates:ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ -2026 నిర్వహణకు చురుగ్గా ఏర్పాట్లు - టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయుల మధ్య ఘర్షణ
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పిడుగుపాటు ఘటన - బాధిత కుటుంబానికి రూ.8 లక్షల పరిహారం ప్రకటించిన మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పిడుగుపాటు ఘటనలో మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు పరిహారం ప్రకటించారు. బాధిత కుటుంబానికి రూ.8 లక్షల పరిహారాన్ని మంత్రి ఈ సందర్భంగా ప్రకటించారు. మందస మండలం పెద్దకేసుపురంలో పిడుగుపడి తల్లి, కుమార్తె మృతి చెందారు. వాతావరణశాఖ హెచ్చరికల దృష్ట్యా అప్రమత్తంగా ఉండాలని అచ్చెన్న ప్రజలకు సూచించారు.
గుంటూరు: పొన్నూరులో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయుల ఘర్షణ
గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరులో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయుల మధ్య ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది. ముగ్గురు వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలకు గాయాలవ్వగా వారిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. అనంతరం వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పాత కక్షల వల్లే ఘర్షణ జరిగినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
తెలంగాణ: కొత్తగూడెం జిల్లాలో బైకును ఢీకొన్న లారీ - ఇద్దరు మృతి
తెలంగాణ రాష్ట్రం కొత్తగూడెం జిల్లాలో బైకును లారీ ఢీకొని ఇద్దరు మృతి చెందారు. మృతులు ఏలూరు జిల్లాకు చెందిన సంతోష్ (19), సందీప్ (20)గా గుర్తించారు. కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వారావుపేట మండలం గాండ్లగూడెం వద్ద ఈ రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.
ముగిసిన సునీల్ నాయక్ ఒకరోజు విచారణ
విజయనగరం జిల్లాలో సునీల్ నాయక్ ఒకరోజు విచారణ ముగిసింది. విజయనగరంలో దాదాపు 4 గంటలపాటు విచారణాధికారి, ఎస్పీ దామోదర్ ప్రశ్నించారు. ఇందులో పలు ప్రశ్నలకు ముక్తసరిగా సునీల్ నాయక్ సమాధానాలు ఇచ్చినట్లు సమాచారం. ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు వ్యవహరించానని
మరికొన్నింటికి సమాధానమిచ్చారు. గత నెల 5 నుంచి 11 వరకు జరిగిన తొలివిడత విచారణ జరగగా, గుంటూరులో గత నెలలో 8 రోజులు దర్యాప్తు అధికారి దామోదర్ ప్రశ్నించారు. ప్రస్తుతం విజయనగరం మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లో నేడు మరోసారి విచారణ జరిగింది. రేపు హైకోర్టులో సునీల్ నాయక్ బెయిల్ పిటిషన్ విచారణకు రానున్నారు.
ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ -2026 నిర్వహణకు చురుగ్గా ఏర్పాట్లు
విజయవాడ ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ -2026 నిర్వహణకు చురుగ్గా ఏర్పాట్లు సాగుతున్నాయి. ఏసీఏ కార్యాలయంలో ఏపీఎల్ సీజన్-5 నిర్వహణకు గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ ఎన్నికలు జరిగాయి. గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ చైర్మన్గా సుజయ్ కృష్ణ రంగారావు ఏకగ్రీవ ఎన్నికయ్యారు. సభ్యులుగా సురేంద్రవర్మ, సతీశ్ బాబు, శ్రీనివాస్, శ్యామ్, రంగనాథ్ ఏకగ్రీవ ఎన్నికయ్యారు. ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జూన్ మొదటివారం నుంచి ఏపీఎల్ జరగనుంది.
విజయవాడ ఉగ్ర లింకుల కేసులో ముగిసిన నిందితుల కస్టడీ విచారణ
విజయవాడ ఉగ్ర లింకుల కేసులో నిందితుల కస్టడీ విచారణ ముగిసింది. టాస్క్ఫోర్స్ కార్యాలయంలో ఐదు రోజులపాటు విచారణ జరిగింది. మహమ్మద్ రహంతుల్లా, డానిష్, సోహైల్ బేగ్ను అధికారులు ప్రశ్నించారు. సైదా బేగం, అబ్దుల్ సలాంను పోలీసులు, అధికారులు ప్రశ్నించారు. ముఖ్యంగా ఐదుగురు నిందితులను వివిధ కోణాల్లో అధికారులు పలు విధాలుగా ప్రశ్నించారు. నిందితుల నుంచి కీలక సమాచారాన్ని పోలీసులు, ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు రాబట్టారు. నిందితులు సామాజిక మాధ్యమాల్లో జిహాదీ భావజాల వ్యాప్తి చేస్తునట్లు విచారణలో గుర్తించారు.
కడప జిల్లాలో బస్సు దగ్ధంపై విచారణకు ఆదేశించిన మంత్రి గొట్టిపాటి
కడప జిల్లాలో బస్సు దగ్ధంపై విచారణకు మంత్రి గొట్టిపాటి ఆదేశించారు. విద్యుత్ వైర్లు తగిలి మంటలు రావడంపై సీఎండీని గొట్టిపాటి వివరణ కోరారు. టంకీ పద్ధతిలో జరుగుతున్న పనుల వల్ల ప్రమాదం జరిగిందని అధికారులు మంత్రికి వివరించారు. టంకీ పనులపైనా శాఖాపరమైన పర్యవేక్షణ తప్పనిసరిగా ఉండాలని ఈ సందర్భంగా మంత్రి గొట్టిపాటి పేర్కొన్నారు. అదే విధంగా రోడ్ల పనుల వద్ద ప్రమాద సూచికలను ఏర్పాటు చేయాలని గొట్టిపాటి ఆదేశించారు. ఘటనపై సమగ్ర విచారణ జరిపి నివేదిక ఇవ్వాలని మంత్రి అధికారులకు తెలియజేశారు.
కడప జిల్లాలో బస్సు దగ్ధం ఘటనపై స్పందించిన మంత్రి మండిపల్లి
కడప జిల్లాలో బస్సు దగ్ధం ఘటనపై మంత్రి మండిపల్లి రామ్ప్రసాద్రెడ్డి స్పందించారు. ఘటనపై అధికారులతో ఫోన్లో మాట్లాడిన మంత్రి పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. డ్రైవర్ అప్రమత్తత వల్ల ప్రయాణికులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారని మండిపల్లి వివరించారు. చాకచక్యంగా వ్యవహరించిన డ్రైవర్కు మంత్రి మండిపల్లి రామ్ప్రసాద్రెడ్డి ఈ సందర్భంగా అభినందనలను తెలియజేశారు.
పార్వతీపురంలో పర్యటించిన మంత్రి నారాయణ
పార్వతీపురంలో మంత్రి నారాయణ పర్యటించారు. పార్వతీపురం పదో వార్డులో డ్రెయిన్లు, పారిశుద్ధ్య పనులను పరిశీలించారు. పార్వతీపురంలో డ్రెయిన్ల పనులకు నిధుల విడుదల చేయాలని మంత్రి నారాయణ అధికారులను ఆదేశించారు. అంతేకాకుండా డంపింగ్ యార్డ్, టిడ్కో ఇళ్లు, పార్కులను పరిశీలించారు. టిడ్కో ఇళ్ల పెండింగ్ పనులు త్వరగా పూర్తి చేయాలని నారాయణ ఈ సందర్భంగా ఆదేశించారు.
అల్లూరి సీతారామరాజు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ పనుల ప్రగతిని పరిశీలించిన రాష్ట్ర రహదారులు భవనాల శాఖ మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి
విజయనగరం జిల్లా అల్లూరి సీతారామరాజు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ పనుల ప్రగతిని రాష్ట్ర రహదారులు భవనాల శాఖ మంత్రి
బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి పరిశీలించారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర ఎంఎస్ఎంఈ శాఖ మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్, జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్ రాంసుందర్ రెడ్డి, ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు, నెల్లిమర్ల శాసనసభ్యులు నాగ మాధవి తదితరులు పాల్గొన్నారు. జాతీయ రహదారి నుంచి ఎయిర్ పోర్టుకు కనెక్ట్ చేస్తూ నిర్మిస్తున్న రహదారులు, రన్ వే తదితర పనులను పరిశీలించారు.
పెన్నా నదిలో స్నానానికి దిగి ముగ్గురు యువకులు గల్లంతు - ఒకరి మృతదేహం లభ్యం కాగా, మరో ఇద్దరి కోసం గాలింపు
కడప జిల్లా వల్లూరు మండలం పుష్పగిరి వద్ద ముగ్గురు యువకులు గల్లంతయ్యారు. పెన్నా నదిలో స్నానానికి దిగి ముగ్గురు యువకులు గల్లంతైనట్టు సమాచారం. ఇందులో ఒకరి మృతదేహం లభ్యం కాగా, మరో ఇద్దరి కోసం సిబ్బంది గాలింపు చర్యలను చేపట్టారు. ముగ్గురు యువకులూ కడపకు చెందినవారుగా పోలీసులు గుర్తించారు.
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో విషాదం - పిడుగుపడి తల్లీకుమార్తె మృతి
శ్రీకాకుళం జిల్లా మందస మండలం పెద్దకేసుపురంలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. పిడుగుపడి తల్లి మడియా కృష్ణవేణి, కుమార్తె యోగేశ్వరి మృతి చెందారు.
గుంటూరు జిల్లా తాడికొండ వద్ద మద్యం దుకాణంలో దారుణ హత్య
గుంటూరు జిల్లా తాడికొండ వద్ద మద్యం దుకాణంలో దారుణ హత్య చోటుచేసుకుంది. మరియదాసు అనే వ్యక్తిని రాళ్లతో కొట్టి నలుగురు వ్యక్తులు చంపారు.
హత్యకు పాత కక్షలే కారణమని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
నీటిసంరక్షణ, జలవనరుల పరిరక్షణపై వందరోజుల కార్యాచరణ ప్రకటించిన సీఎం చంద్రబాబు
నీటిసంరక్షణ, జలవనరుల పరిరక్షణ అజెండాగా వందరోజుల కార్యాచరణను సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. నీటి భద్రత-సాగునీటి సంఘాల బాధ్యత పేరుతో నీటి సంరక్షణ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్రంలో చేపట్టనున్నామని ఈ సందర్భంగా సీఎం వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలోని సాగునీటి సంఘాల సభ్యులతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఏప్రిల్ 6 నుంచి జులై 14వ తేదీ వరకు నీటి సంరక్షణకు యాక్షన్ ప్లాన్ను ప్రకటించారు. సాగునీటి సంఘాల కేంద్రీకృతంగా యాక్షన్ ప్లాన్ అమలు చేసేలా ప్రణాళికలను అధాకారులు రూపొందించనున్నారు.
ఏపీలోని 60,000 మంది సాగునీటి సంఘాల సభ్యులకు కీలక బాధ్యతలను ఇందులో భాగంగా అప్పగించనున్నారు. ఇరిగేషన్, అటవీ, పంచాయతీ రాజ్, వ్యవసాయ, పశు సంవర్థక శాఖల సమన్వయంతో నీటి భద్రత-సాగునీటి సంఘాల బాధ్యత కార్యక్రమం చేపట్టాలని సీఎం ఆదేశించారు. రేపు తాడిపత్రి నియోజకవర్గం యాడికిలో జరిగే కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొననున్నారు. దీనికి సంబంధించి నీటి సంరక్షణకు చేపట్టాల్సిన చర్యలపై సీఎం చంద్రబాబు అధికారులకు దిశా నిర్దేశం చేశారు.
ప్రధానంగా ఏప్రిల్ 6 నుంచి ఏప్రిల్ 15 తేదీ వరకు పనుల గుర్తింపు కార్యక్రమం చేపట్టాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ఏప్రిల్ 16 నుంచి 20వ తేదీ వరకు గుర్తించిన పనులకు పరిపాలనా అనుమతులు ఇవ్వాలని స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. ఇక ఏప్రిల్ 21 నుంచి జూలై 9వ తేదీ వరకు పనులను చేపట్టాలని చంద్రబాబు వివరించారు. అంతేకాకుండా జూలై 10 నుంచి 14 జూలై పూర్తి చేసిన పనులకు సంబంధించిన నివేదికలను సమర్పించాలని పేర్కొన్నారు. వేసవికి ముందు 6 మీటర్లు, వర్ష కాలం తర్వాత 3 మీటర్ల లోతున భూగర్భ జలాలు అందుబాటులోకి వచ్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు వివరించారు. ఫీడర్ ఛానెళ్లను క్లియర్ చేయాలని, పూడిక తీత పనులు చేపట్టాలని చంద్రబాబు తెలియజేశారు.
గుర్రపు డెక్క తొలగించి చెరువులు, కాల్వలను క్లియర్ చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు సంబంధిత అధికారులతో అన్నారు. అప్పుడే ఎక్కువ నీటిని సంరక్షించుకోవచ్చుని, ముంపును అరికట్టవచ్చని వివరించారు. అవసరమైన మేరకు చెక్ డ్యాంలను రిపేర్లు చేసి, కొత్త స్ట్రక్చర్లు నిర్మాణం చేపట్టాలని అన్నాారు. సాగునీటి సంఘాలు వాటర్ బడ్జెట్ తయారు చేసుకోవాలన్నారు. ప్రజాచైతన్యం ప్రజల భాగస్వామ్యంతో 100 రోజుల ఉద్యమాన్ని సమర్థవంతంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులతో అన్నారు.
అణగారిన వర్గాల కోసం జగ్జీవన్రామ్ తన జీవితాన్ని అంకితం చేశారు: పవన్
జగ్జీవన్రామ్ జయంతి సందర్భంగా డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ఆయనకు ఘన నివాళిని తెలియజేశారు. అణగారిన వర్గాల కోసం జగ్జీవన్రామ్ తన జీవితాన్ని అంకితం చేశారని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ గుర్తు చేశారు.
కేంద్రమంత్రి అమిత్ షాకు లేఖ రాసిన తెలంగాణ మంత్రి తుమ్మల
కేంద్రమంత్రి అమిత్ షాకు తెలంగాణ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు లేఖ రాశారు. ఈ లేఖలో ప్రధానంగా భద్రాచలం పక్కనున్న 5 గ్రామాలను తెలంగాణలో కలపాలని తుమ్మల విజ్ఞప్తి చేశారు. అదే విధంగా పాలనా సౌలభ్యం కోసం 5 గ్రామాలను భద్రాచలంలో కలపాలని కోరారు. ఐదు గ్రామాలను కలిపితేనే గిరిజనుల సమస్యలు తీరతాయని తుమ్మల లేఖలో వివరించారు. ఈ పార్లమెంటు సమావేశాల్లోనే నిర్ణయం జరిగేలా చూడాలని కేంద్రమంత్రి అమిత్ షాకు రాసిన లేఖలో పేర్కొన్నారు.
కడప: వేంపల్లి సమీపంలో బస్సులో మంటలు - ప్రయాణికులు దిగిపోవడంతో తప్పిన పెను ప్రమాదం
కడప జిల్లా వేంపల్లి సమీపంలో బస్సులో మంటలు చెలరేగగా అదృష్టవశాత్తు పెను ప్రమాదం తప్పింది. వేంపల్లి మండలం వీరన్నగట్టుపల్లె వద్ద పల్లెవెలుగు బస్సులో ఈ మంటలు చెలరేగాయి. విద్యుత్ వైర్లు తాకడంతో అమాంతం బస్సులో మంటలు వ్యాపించాయి. దాంతో వెంటనే అప్రమత్తమై 21 మంది ప్రయాణికులు వెంటనే దిగిపోయారు. దాంతో అందరూ సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. అనంతరం బస్సులో మంటలను అక్కడకు చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఆర్పివేశారు. అనుసంధాన రోడ్డుకు మట్టి ఎత్తుగా వేయడంతో బస్సుకు విద్యుత్ లైను తాకడంతో ఈ ప్రమాదం వాటిల్లింది.
అనివీతి, దోపిడీ జగన్కు రెండు కళ్లు: ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు
అనివీతి, దోపిడీ జగన్కు రెండు కళ్లని టీడీపీ ఎమ్మెల్యే ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు అన్నారు. గత ఎన్నికల్లో ప్రజలు బుద్ధిచెప్పినా జగన్ ముఠా తీరు మారలేదని ఆయన తెలిపారు. రాజధానిపై జగన్ చిమ్మే ప్రతి విషపు బొట్టు తన పతనానికేనని ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అమరావతిని బలపరిస్తేనే ప్రజల్లో ఉంటారని వైఎస్సార్సీపీ గ్రహించాలని ప్రత్తిపాటి ఈ సందర్భంగా హితవు పలికారు.
రైల్వేకోడూరు పోలీసుస్టేషన్లో తాతంశెట్టి నాగేంద్ర విచారణ
రైల్వేకోడూరు పోలీసుస్టేషన్లో జనసేన రాష్ట్ర కార్యదర్శి నాగేంద్ర తాతంశెట్టి నాగేంద్ర విచారణకు హాజరయ్యారు. నాగేంద్రను డీఎస్పీ శ్రీనివాసులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇటీవల మహిళపై రైల్వేకోడూరులో కర్రతో తాతంశెట్టి నాగేంద్ర దాడిచేశారు. బాధితురాలు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు నాగేంద్రపై కేసు నమోదు చేశారు. తాతంశెట్టి నాగేంద్రపై పోలీసులు ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేశారు.
రఘురామ కస్టోడియల్ టార్చర్ కేసు - విచారణకు హాజరైన సునీల్నాయక్
రఘురామ కస్టోడియల్ టార్చర్ కేసులో విచారణకు సునీల్నాయక్ హాజరయ్యారు. విజయనగరం మహిళా పోలీసుస్టేషన్లో విచారణ కొనసాగుతుంది. విచారణాధికారి విజయనగరం జిల్లా ఎస్పీ దామోదర్ ఆదేశం మేరకు నేడు సునీల్ విచారణకు హాజరయ్యారు. సాయంత్రం 5 వరకు సునీల్నాయక్ను విచారణాధికారి దామోదర్ ప్రశ్నించనున్నారు.
మత్స్యకారులకు టీడీపీ ప్రభుత్వం అండగా ఉంది: ఎంపీ ప్రభాకర్రెడ్డి
జువ్వెలదిన్నె ఫిషింగ్ హార్బర్ విషయంలో వైఎస్సార్సీపీ దుష్ప్రచారాన్ని ఎంపీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే వేమిరెడ్డి ప్రశాంతిరెడ్డి ఖండించారు. తప్పుడు ప్రచారంలో మత్స్యకారుల్లో అనవసర ఆందోళనలు రెచ్చగొడుతున్నారని విమర్శించారు. మత్స్యకారులకు కూటమి ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ అండగా ఉంటుందని వేమిరెడ్డి దంపతులు స్పష్టం చేశారు. వారి కోసం రెండు బోట్లను ప్రభుత్వం ఇప్పించిందని, మరో రెండింటిని తమిళనాడు నుంచి తెప్పించారని చెప్పారు.
విజయవాడ ఉగ్ర లింకుల కేసులో ఐదో రోజు నిందితుల కస్టడీ విచారణ
ఉగ్రలింకుల కేసులో ఐదో రోజు నిందితుల కస్టడీ విచారణ కొనసాగుతుంది. విజయవాడ టాస్క్ ఫోర్స్ కార్యాలయంలో ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు నిందితులను లోతుగా ఆరా తీస్తున్నారు. 4రోజులుగా వివిధ కోణాల్లో ప్రశ్నించిన అధికారులు కీలక విషయాలను రాబట్టినట్టు సమాచారం. రహంతుల్లా షరీఫ్, మహ్మద్ డానిష్, మీర్జా సొహైల్ బేగ్, సైదా బేగం, అబ్దుల్ సలామ్ ను విచారిస్తున్నారు.
ఏసు పునరుత్థానం సందర్భంగా జరిపే ఈస్టర్ - క్రైస్తవ లోకానికి పర్వదినం: లోకేశ్
ప్రభువైన ఏసు పునరుత్థానం సందర్భంగా జరిపే ఈస్టర్ క్రైస్తవ లోకానికి పర్వదినమని విద్య, ఐటి శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. సత్యం, ధర్మంలదే అంతిమ విజయం అని ఈస్టర్ సందేశం ఇస్తోందన్నారు. ఏసుక్రీస్తు చూపిన మార్గంలో పయనిస్తూ సాటి మనుషులకు ప్రేమ, కరుణ పంచుదామన్నారు. మూగజీవుల పట్ల దయ చూపుదామని పిలుపునిచ్చారు. ఏసుక్రీస్తు కృపతో ప్రపంచంలో శాంతి నెలకొనాలని, ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం ప్రార్థిస్తునన్నారు. క్రైస్తవులందరికీ ఈస్టర్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
పల్నాడు జిల్లా పరువు హత్య కేసు - మాచర్ల సీఐ వెంకటరమణ సస్పెన్షన్
పల్నాడు జిల్లా పరువు హత్య కేసులో మాచర్ల సీఐ వెంకటరమణ సస్పెన్షన్ అయ్యారు. హత్యలో తల్లిదండ్రులతో పాటు సీఐ పాత్ర కూడా ఉందని తేలడంతో చర్యలు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. వెంకటరమణను సస్పెండ్ చేస్తూ జిల్లా ఎస్పీ కృష్ణారావు ఉత్తర్వులు జారీచేశారు. ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న యువతిని బలవంతంగా తల్లిదండ్రులకు సీఐ అప్పగించారు. మేజర్ అయినప్పటికీ బెదిరించి చౌడేశ్వరిని సీఐ తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు. చౌడేశ్వరి తల్లిదండ్రుల నుంచి సీఐ భారీ మొత్తంలో సొమ్ము తీసుకున్నట్లు నిర్ధరణ అయ్యింది. గత నెల 4న ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోయి, ప్రేమించిన వ్యక్తిని చౌడేశ్వరి పెళ్లిచేసుకుంది.
గతనెల 15న మేజర్ అయిన చౌడేశ్వరిని తల్లిదండ్రులకు సీఐ వెంకటరమణ అప్పగించారు. చౌడేశ్వరి ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకుందని తల్లిదండ్రులు చెప్పారు. అయితే పోస్టుమార్టం రిపోర్టులో ఆత్మహత్య ఆనవాళ్లు లేవని వైద్యులు తేల్చారు. అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తే చౌడేశ్వరి తల్లిదండ్రులు నేరం ఒప్పుకున్నారు. ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరించడంలోనూ పోలీసు అధికారి పాత్ర ఉన్నట్లు నిర్ధరించారు. పోస్టుమార్టం రిపోర్ట్ తారుమారు కుదరక పోలీసు అధికారి అరాచకం బయటపడింది. పోలీసు అధికారిపై ఆరోపణలతో లోతైన విచారణ చేసిన ఉన్నతాధికారులు చివరికి సీఐ వెంకటరమణను సస్పెన్షన్ చేశారు.
ఈస్టర్ సందర్భంగా క్రైస్తవులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం చంద్రబాబు
ఈస్టర్ సందర్భంగా క్రైస్తవులకు సీఎం చంద్రబాబు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈస్టర్ పండుగ ప్రేమ, విశ్వాసం, నమ్మకానికి ప్రతీక అన్నారు. ఈస్టర్ పండుగ పవిత్ర భావనలను పాదుగొలిపే పవిత్ర దినంగా వర్ణించారు. పాప ప్రక్షాళన కోసం క్రీస్తు చేసిన త్యాగం మనకు ఆదర్శం కావాలన్నారు. మీరు మీ కుటుంబసభ్యులు కలకాలం ఆనందంగా ఉండాలని తెలిపారు.
హైదరాబాద్లో మరోసారి డ్రగ్స్ పార్టీ కలకలం
హైదరాబాద్లో మరోసారి డ్రగ్స్ పార్టీ కలకలం రేపింది. గోల్కొండలోని తారామతి బారాదరి రిసార్టు ఈవెంట్లో 200 మంది పాల్గొన్నారు. రిసార్టులో రాత్రి ఈగల్ టీం తనిఖీలు చేశారు. ఓ వేడుకకు హాజరైన కొందరు డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్నట్లు ఈగల్ టీంకు సమాచారం అందింది. 36 మందికి డ్రగ్స్ కిట్లతో పోలీసులు పరీక్షలు జరిపారు. రిసార్ట్ ఈవెంట్లో డ్రగ్స్ తీసుకున్నవారిలో ఆరుగురికి పాజిటివ్ ఉన్నట్టు గుర్తించారు. డ్రగ్స్ పాజిటివ్ వచ్చినవారిలో యువతి ఉన్నట్లు సమాచారం.
అల్లూరి జిల్లాలో రాత్రి భూప్రకంపనలు
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో శనివారం రాత్రి స్వల్ప భూ ప్రకంపనలు సంభవించాయి. రాత్రి 11:30 గంటలకు అరకు వ్యాలీ, పాడేరు, పెదబయలు, హుకుంపేట ,ప్రాంతాల్లో భూమి స్వల్పంగా కంపించింది. రిక్టర్ స్కేల్పై భూకంప తీవ్రత 4.4గా నమోదైంది. సుమారు 30 సెకన్ల పాటు ప్రకంపనలు రావడంతో ఏం జరుగుతుందో తెలియక ఇళ్లలో నిద్రిస్తున్నవారు భయంతో బయటకు పరుగులు తీశారు. ఎన్నడూలేని విధంగా ఒక్కసారిగా భూమి కంపించడంతో భయాందోళనకు గురయ్యామని స్థానికులు చెబుతున్నారు.