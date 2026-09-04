ETV Bharat / state

04-09-2026 Telangana News Today Live Updates : సురేఖను మంత్రివర్గం నుంచి తొలగిస్తూ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 4, 2026 at 7:19 AM IST

|

Updated : September 4, 2026 at 8:09 AM IST

Choose ETV Bharat

04-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

LIVE FEED

8:08 AM, 4 Sep 2026 (IST)

సురేఖను మంత్రివర్గం నుంచి తొలగిస్తూ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ

సురేఖను మంత్రివర్గం నుంచి తొలగిస్తూ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు.

6:54 AM, 4 Sep 2026 (IST)

కూకట్‌పల్లి జేఎన్టీయూలో విద్యార్థుల మధ్య ఘర్షణ

కూకట్‌పల్లిలో జేఎన్టీయూలో విద్యార్థుల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. రాత్రి తీజ్ వేడుకల్లో ఓ విద్యార్థిపై పలువురు దాడి చేశారు. ఆ తర్వాత గౌతమి, మంజీరా హాస్టల్‌లో విద్యార్థులు పరస్పరం దాడులకు దిగడంతో జేఎన్టీయూ రణరంగంగా మారింది. ఘర్షణలో గాయపడిన విద్యార్థులను ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు. కేపీహెచ్‌బీ పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని పరిస్థితి అదుపు చేశారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

6:50 AM, 4 Sep 2026 (IST)

నింగిలోకి దూసుకెళ్తోన్న జీఎస్‌ఎల్‌వీ-ఎఫ్‌17 రాకెట్

భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన జీఎస్‌ఎల్‌వీ-ఎఫ్‌17 రాకెట్ ద్వారా అత్యంత అధునాతన భూ పరిశీలన ఉపగ్రహం ఈవోఎస్‌-05 ప్రయోగం విజయవంతమైంది. సెప్టెంబర్ 4, 2026 శుక్రవారం తెల్లవారుజామున 02:55 గంటలకు శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం రెండో ప్రయోగ వేదిక నుంచి ఈ రాకెట్ నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది.

6:44 AM, 4 Sep 2026 (IST)

నేడు, రేపు కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన

నేడు, రేపు కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటింటనున్నారు. ఈరోజు మద్దూరులోని విద్యాసంస్థల నిర్మాణ పనులను ముఖ్యమంత్రి పరిశీలించనున్నారు. దౌల్తాబాద్ మండలం బీసీ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్, జూనియర్ కళాశాల నిర్మాణ పనులను పరిశీలించనున్నారు. సాయంత్రం హకీంపేట ఎడ్యుకేషన్ హబ్ పనులను సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి పరిశీలించనున్నారు. అనంతరం హకీంపేటలోనే నియోజకవర్గ అభివృద్ధి పనులపై సీఎం సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. ఆ తర్వాత రోడ్డు మార్గాన కొడంగల్ నివాసానికి ముఖ్యమంత్రి చేరుకోనున్నారు. రాత్రి కొడంగల్​లోనే రేవంత్‌రెడ్డి బస చేయనున్నారు.

6:43 AM, 4 Sep 2026 (IST)

ఇవాళ మరోసారి కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశం

కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు త్రిసభ్య కమిటీ కీలక సమావేశం హైదరాబాద్‌లోని జలసౌధ వేదికగా ఈరోజు జరగనుంది. శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టుల్లో ఉన్న నీటి వినియోగం, రెండు రాష్ట్రాల తాగునీటి అవసరాలపై చర్చించడమే ఈ భేటీ ముఖ్య ఉద్దేశం.

6:40 AM, 4 Sep 2026 (IST)

నేపాల్‌ వరదల బాధిత కుటుంబాలకు సాయం చేసేందుకు ముందుకొచ్చిన భారత్

నేపాల్‌ వరదల బాధిత కుటుంబాలకు సాయం చేసేందుకు భారత్ ముందుకొచ్చింది. బురదలో చిక్కుకుపోయి గుర్తుపట్టలేని స్థితిలో ఉన్న మృతదేహాల గుర్తించడానికి సాయం చేస్తుంది. గల్లంతైన వ్యక్తుల బంధువులకు ఉచితంగా డీఎన్‌ఏ ప్రొఫైలింగ్ చేయాలని నిర్ణయించారు. ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్‌ల సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చామని విదేశాంగశాఖ పేర్కొంది. మృతదేహాలను గుర్తించడం నేపాల్‌కు సవాల్‌గా మారడంతో హోంశాఖ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

6:40 AM, 4 Sep 2026 (IST)

ఉక్రెయిన్-రష్యా యుద్ధానికి ముగింపు పలికేందుకు సాయానికి సిద్ధమన్న భారత్

రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు శాంతి స్థాపనకు తాము ఏ రకమైన సహాయం చేయడానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నట్లు భారతదేశం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఉక్రెయిన్ రాజధాని కీవ్‌లో పర్యటిస్తున్న భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్, ఉక్రెయిన్ విదేశాంగ మంత్రి అండ్రీ సిబిహాతో జరిగిన భేటీ అనంతరం ఈ కీలక ప్రకటన చేశారు.

6:37 AM, 4 Sep 2026 (IST)

ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ త్వరలోనే పతనం కానుందన్న ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు

ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ త్వరలోనే పతనం కానుందని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు అన్నారు. ఇరాన్ పాలకవర్గం మునుపెన్నడూ లేనంతగా బలహీనపడిందన్నారు. ఇరాన్ ముప్పును శాశ్వతంగా తొలగించగలమన్న నమ్మకం ఉందని నెతన్యాహు పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ పాలకవర్గాన్ని కూలదోయడం ప్రధాన కర్తవ్యమని తెలిపారు. శత్రువులు తమతో పెట్టుకోవద్దని హెచ్చరించారు.

Last Updated : September 4, 2026 at 8:09 AM IST

TAGGED:

TELANGANA NEWS TODAY
TELANGANA TODAY LIVE UPDATES
TELANGANA LIVE UPDATES
TELANGANA TOP NEWS
TELANGANA NEWS TODAY LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.