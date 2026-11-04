4-11-2026 Telangana News Today Live Updates : చిల్లర విషయంలో జరిగిన గొడవలో గాయపడిన కండక్టర్ మృతి
4-11-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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చిల్లర విషయంలో జరిగిన గొడవలో గాయపడిన ఆర్టీసీ కండక్టర్ ప్రవళిక మృతి
చిల్లర విషయంలో జరిగిన గొడవలో గాయపడిన ఆర్టీసీ కండక్టర్ ప్రవళిక మృతి చెందారు. హైదరాబాద్లోని ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చికిత్సపొందుతూ ఆమె తుదిశ్వాస విడిచారు. అక్టోబర్ 25న భద్రాద్రి జిల్లా మిట్టగూడెం వద్ద మహిళా ప్రయాణికురాలు చిల్లర కోసం కండక్టర్తో వాగ్వాదానికి దిగింది. ఈ క్రమంలోనే కదులుతున్న బస్సు నుంచి కండక్టర్ ప్రవళికను నెట్టేసింది. కిందపడిపోయిన ఆమె కాళ్లపై నుంచి బస్సు వెళ్లడంతో రెండు కాళ్లు నలిగిపోయాయి. కండక్టర్ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని యూనియన్ నాయకులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
సికింద్రాబాద్: అల్వాల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో యువతి ఆత్మహత్య
సికింద్రాబాద్లోని అల్వాల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో యువతి ఆత్మహత్య కలకలం రేపింది. సినిమా షూటింగ్లకు వెళ్లొద్దని బాబాయి మందలించడంతో బలవన్మరణానికి పాల్పడిందని ప్రాథమిక సమాచారం. తండ్రి చనిపోవడంతో కొంతకాలంగా బాబాయి నివాసంలో మధులిక ఉంటోంది. సినిమాల్లో నటించాలనే ఆసక్తితో కృష్ణానగర్లో షూటింగ్స్కు వెళ్తోంది. వెళ్లొద్దని ఆమె బాబాయి మందలించడంతో మనస్థాపానికి గురైంది. ఇంట్లో ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది.
అమెరికాలో ఉత్కంఠగా సాగుతున్న మధ్యంతర ఎన్నికల పోలింగ్
అమెరికాలో మధ్యంతర ఎన్నికల పోలింగ్ ఉత్కంఠగా సాగుతోంది. ముందస్తుగా తమ ఓటు హక్కును 5.7 కోట్ల మంది ఓటర్లు వినియోగించుకున్నారు. అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచే ముగ్గురు వ్యోమగాములు ఓటు వేశారు. కాలిఫోర్నియా మెయిల్ బ్యాలెట్ల రద్దుకు అమెరికా సుప్రీంకోర్టు తిరస్కరించింది. జాతీయ సర్వేలు డెమొక్రాట్లే విజయం సాధించే అవకాశాలున్నట్లుగా తెలిపాయి
మూడు స్వదేశీ 'ఏఐ' మోడళ్లను ఆవిష్కరించిన కేంద్రం
మూడు స్వదేశీ 'ఏఐ' మోడళ్లను కేంద్రం ఆవిష్కరించింది. ఈ మేరకు ఏకా-1, ధీర్-2బీ, ధీర్-5బీ ఏఐ మోడళ్లను విడుదల చేసింది. 22 భారతీయ భాషల్లో 'ఏకా-1' అందుబాటులోకి వచ్చింది. రక్షణ, బ్యాంకింగ్, సైబర్ భద్రత రంగాలకు ఇది ఎంతో కీలకం.
నేటి నుంచే కివీస్తో 5 మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్
ఇవాళ్టి నుంచి కివీస్తో 5 మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ జరగనుంది. ఆక్లాండ్లో ఉదయం 7.30 నుంచి భారత్, న్యూజిలాండ్ మధ్య తొలి మ్యాచ్ జరగనుంది. ఇప్పటికే టీ-20 సిరీస్లో టీమ్ఇండియా విజయం సాధించింది. దృష్టంతా విరాట్ కోహ్లి, రోహిత్ శర్మ మీదే ఉంది. ప్రపంచకప్ దిశగా వీళ్లిద్దరికి కూడా ఈ సిరీస్ ఎంతో కీలకం అని చెప్పవచ్చు.