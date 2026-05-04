04-05-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం
నేడు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు సచివాలయంలో సీఎం అధ్యక్షతన రాష్ట్ర మంత్రివర్గం భేటీ కానుంది. తుమ్మిడిహెట్టి బ్యారేజీ, ఉద్యోగులు, పింఛనర్ల సమస్యలు సహా పలు అంశాలపై చర్చించనున్నారు.
ప్రజాపాలన–ప్రగతి ప్రణాళికలో భాగంగా రైతు వారోత్సవాలు
ప్రజాపాలన–ప్రగతి ప్రణాళికలో భాగంగా నేటి నుంచి ఈ నెల 9 వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రైతు వారోత్సవాలు జరగనున్నాయి. ఇవాళ తాండూరులో రైతు వారోత్సవాలు తుమ్మల ప్రారంభించనున్నారు. టీజీ ఆర్గానిక్స్ యాప్ను మంత్రి తుమ్మల ఆవిష్కరించనున్నారు. ఒక్కోరోజు ఒక్కో అంశంపై రైతులకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించి రైతులకు అవగాహన కల్పించనున్నారు.
ఐపీఎల్: ఉత్కంఠ పోరులో పంజాబ్పై గుజరాత్ విజయం
ఐపీఎల్ నిన్న రాత్రి జరిగిన మ్యాచ్లో 4 వికెట్లతో పంజాబ్పై గుజరాత్ గెలుపొందింది. స్కోర్లు: పంజాబ్ - 163/9, గుజరాత్ - 167/6