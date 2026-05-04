4th May 2026 Today AP Live News Updates:లారీని ఢీకొట్టిన అంబులెన్స్​- నలుగురు మృతి

4th May 2026 Today AP Live News Updates: శ్రీకాళహస్తి సమీపంలోని ఓరందూరు హైవే వద్ద లారీని ఢీకొట్టిన అంబులెన్స్ - నలుగురు మృతి- మరో ఇద్దరికి గాయాలు
తిరుపతి జిల్లాలో రోడ్డుప్రమాదం జరిగింది. శ్రీకాళహస్తి సమీపంలోని ఓరందూరు హైవే వద్ద జరిగిన ఈ ఘటనలో నలుగురు మృతి చెందారు. అంబులెన్స్ లారీని ఢీకొట్టింది. అక్కడికక్కడే నలుగురు మృతి చెందారు. ప్రమాదంలో మరో ఇద్దరికి గాయాలు కాగా స్థానికులు వారిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. చికిత్స కోసం కోల్కతా నుంచి బెంగళూరు వెళ్తుండగా ఈ రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది.