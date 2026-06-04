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04-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఇజ్రాయెల్‌- లెబనాన్‌ మధ్య కుదిరిన కీలక ఒప్పందం

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 4, 2026 at 6:56 AM IST

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Updated : June 4, 2026 at 7:58 AM IST

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04-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

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7:58 AM, 4 Jun 2026 (IST)

ఇజ్రాయెల్‌- లెబనాన్‌ మధ్య కుదిరిన కీలక ఒప్పందం

ఇజ్రాయెల్‌- లెబనాన్‌ మధ్య కీలక ఒప్పందం కుదిరింది. కాల్పుల విరమణను పొడిగించేందుకు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. ఇందుకు అమెరికా మధ్యవర్తిత్వం వహించింది. లెబనాన్ లోపల కొన్ని ప్రత్యేక పైలట్ భద్రతా వలయాలు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించాయి. భద్రతా వలయాల్లో హెజ్బొల్లా మిలిటెంట్లను నిషేధించాలని ఒప్పందంలో పేర్కొన్నాయి.

6:39 AM, 4 Jun 2026 (IST)

నేడు, రేపు ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ప‌ర్యట‌న

నేడు, రేపు ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ప‌ర్యట‌ించనున్నారు. ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాలో ప్రాజెక్టుల పురోగతిని పరిశీలించనున్నారు. నేడు సోమశిలలో వివిధ ప్రాజెక్టులపై ప్రజెంటేషన్, సమీక్షలు అనంతరం నేడు సోమశిలలో సీఎం బస చేయనున్నారు. పాలమూరు-రంగారెడ్డి, కల్వకుర్తి, కోయిల్‌సాగర్‌పై ప్రజెంటేషన్, భీమా, నెట్టెంపాడు, ఇతర ప్రాజెక్టులపై ప్రజెంటేషన్, సమీక్ష చేయనున్నారు. రేపు ఉదండపూర్ రిజర్వాయర్ వద్ద బహిరంగ సభ నిర్వహించనున్నారు.

6:39 AM, 4 Jun 2026 (IST)

నేడు కేరళలోకి నైరుతి ప్రవేశానికి అనుకూల పరిస్థితులు

నేడు కేరళలోకి నైరుతి ప్రవేశానికి అనుకూల పరిస్థితులు అనుకూలించాయి. కేరళకు వచ్చిన వారం రోజులకు తెలంగాణలోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది. ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణుల వల్ల మూడు రోజులపాటు ఈదురుగాలులు, ఉరుములతో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షా సూచనలున్నాయి. గంటకు 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రంలో 4 రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 2-4 డిగ్రీల మేర తగ్గే అవకాశం ఉంది.

6:38 AM, 4 Jun 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌: షాద్‌నగర్‌లో రైలు ఢీకొని గుర్తుతెలియని వ్యక్తి మృతి

హైదరాబాద్‌ జిల్లా షాద్‌నగర్‌లో కాచిగూడ - కర్నూలు రైలు ఢీకొట్టడంతో గుర్తుతెలియని వ్యక్తి మృతి చెందాడు. మృతిడి వద్ద ఎలాంటి ఆధారాలు లభించలేదని పోలీసులు తెలిపారు.

Last Updated : June 4, 2026 at 7:58 AM IST

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