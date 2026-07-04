04-07-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన
04-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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మాంచెస్టర్ : నేడు ఇంగ్లాండ్తో భారత్ రెండో టీ20
మాంచెస్టర్ : నేడు ఇంగ్లాండ్తో భారత్ రెండో టీ20 ఆడనుంది. రాత్రి 7 గంటల నుంచి ఇంగ్లాండ్, భారత్ మధ్య రెండో టీ 20 మ్యాచ్ స్టార్ కానుంది.
ఉప్పల్: నేడు టీజీ-20 లీగ్లో రెండు మ్యాచ్లు
ఉప్పల్: నేడు టీజీ-20 లీగ్లో రెండు మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి. మధ్యాహ్నం 2.15 గంటల నుంచి అన్విత ఖమ్మం, రంగారెడ్డి రైజర్స్ మ్యాచ్ జరగనుండగా, రాత్రి 7.15 గంటల నుంచి కరీంనగర్ డైమండ్స్, హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ తలపడనున్నాయి.
నిజామాబాద్ రూరల్ పరిధిలో విస్తారంగా వర్షం
నిజామాబాద్ రూరల్ పరిధిలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. మోపాల్, ఇందల్వాయి, డిచ్పల్లి, సిరికొండ, జక్రాన్ పల్లి, ధర్పల్లి, నిజామాబాద్ రూరల్ మండలాల్లో వర్షాలు పడుతున్నాయి.
నేడు నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి పర్యటన
నేడు నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి పర్యటించనున్నారు. 20ఏళ్ల రాజకీయ జీవితానికి పురుడు పోసిన గడ్డపై నేడు తిరిగి వస్తున్నారు. జడ్పీటీసీగా మొదలై సీఎంగా ఎదిగిన తనను ఆదరించిన ప్రజలను కలవనున్నారు. ఊర్కొండపేట ఆంజనేయస్వామిని దర్శించుకుని అనంతరం రూ.10 కోట్లతో పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. అనుచరులు, నేతలు, పెద్దలతో ఆత్మీయ సమ్మేళనం నిర్వహణ తర్వాత మధ్యాహ్నం మిడ్జిల్లో అంబేడ్కర్, గోపాల్రెడ్డి విగ్రహాలు ఆవిష్కరిస్తారు. అలాగే మిడ్జిల్లో పలు అభివృద్ధి పనులకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి భూమిపూజ చేస్తారు.
తెలంగాణ పోలీస్ శాఖలో కొలువుల జాతర షురూ
తెలంగాణ పోలీస్ శాఖలో కొలువుల జాతర షురూ మొదలైంది. పోలీస్, జైళ్లు, అగ్నిమాపక, స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్లో కొలువుల భర్తీకి రంగం సిద్ధమైంది. దాదాపు 7 వేల పోలీస్ పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వం ఆమోదముద్ర వేసింది. పోలీసు శాఖలో 5,000 ఉద్యోగాలు, త్వరలో మరో 2 వేల పోస్టులకు ఉత్తర్వులు వెలువరించనుంది. ఆర్థిక అనుమతులు మంజూరు చేయడంతో త్వరలో నియామక ప్రక్రియలు షురూ కానున్నాయి. ఒకట్రెండు రోజుల్లో తెలంగాణ పోలీస్ నియామక మండలి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. 10 విభాగాల్లో కలిపి మొత్తం 5,000 పోస్టులు భర్తీ చేయనుంది. అత్యధికంగా పోలీసు కానిస్టేబుల్(సివిల్) విభాగంలో 3,697 పోస్టులు, ఆర్మ్డ్ రిజర్వ్ కానిస్టేబుల్ విభాగంలో 1,052 పోస్టులు, సబ్ఇన్స్పెక్టర్(సివిల్)-148, సబ్ఇన్స్పెక్టర్(ఆర్మ్డ్ రిజర్వ్)-14 పోస్టులు, రిజర్వ్ సబ్ఇన్స్పెక్టర్(టీజీఎస్పీ)-12, సబ్ఇన్స్పెక్టర్(ఎస్ఏఆర్ సీపీఎల్)-3 పోస్టులు, అసిస్టెంట్ సబ్ఇన్స్పెక్టర్(ఎఫ్పీబీ)-23, సివిల్ -3,697 పోస్టులు, పోలీసు కానిస్టేబుల్(ఆర్మ్డ్ రిజర్వ్)- 1,052 పోస్టులు, పోలీసు కానిస్టేబుల్(ఎస్ఏఆర్ సీపీఎల్)- 24 పోస్టులు, పోలీసు కానిస్టేబుల్(డ్రైవర్-పీటీవో)-20, మెకానిక్ పీటీవో- 7 పోస్టులు భర్తీ కానున్నాయి.
అల్పపీడనం ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో 3 రోజులు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు
వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో మూడు రోజులు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణశాఖ వెల్లడించింది. ఉత్తర తెలంగాణలోని ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు, తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాలైన ఉమ్మడి వరంగల్, ఖమ్మం జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీ వర్ష సూచన ఉన్నట్లు సూచించింది. దక్షిణ, మధ్య తెలంగాణ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఇవాళ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ తో పాటు నిజామాబాద్, జగిత్యాల జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. రేపు ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేయగా, పెద్దపల్లి, కరీంనగర్ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
హైదరాబాద్: జవహర్నగర్లోని శాంతినగర్లో రేఖ(24) అనే వివాహిత ఆత్మహత్య
హైదరాబాద్ జవహర్నగర్లోని శాంతినగర్లో రేఖ(24) అనే వివాహిత ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. కుటుంబకలహాలు, వేధింపులతో ఉరేసుకుని రేఖ ఆత్మహత్య చేసుకుంది. మృతురాలు రేఖకు 11 నెలల బాబు ఉన్నట్లు సమాచారం. మృతురాలి తల్లి ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.