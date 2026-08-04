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04-08-2026 Telangana News Today Live Updates : మరో అంతర్జాతీయ స్థాయి సదస్సుకు ముస్తాబైన భాగ్యనగరం

04-08-2026 live updates
04-08-2026 live updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 4, 2026 at 7:08 AM IST

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04-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

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6:52 AM, 4 Aug 2026 (IST)

మరో అంతర్జాతీయ స్థాయి సదస్సుకు ముస్తాబైన భాగ్యనగరం

మరో అంతర్జాతీయ స్థాయి సదస్సుకు భాగ్యనగరం ముస్తాబైంది. నేటి నుంచి బ్రిక్స్ దేశాల అవినీతి నిరోధక కార్యాచరణ సమావేశాలు జరగనున్నాయి. భారత్‌ అధ్యక్షత వహిస్తున్న బ్రిక్స్-2026కు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వనున్నారు. సరిహద్దులు దాటిన అవినీతి నిర్మూలనపై బ్రిక్స్‌ దేశాలు చర్చించనున్నాయి. ఆర్థిక నేరస్థుల అప్పగింత, పారదర్శక పాలనపై సమన్వయం చేయనున్నారు.

6:51 AM, 4 Aug 2026 (IST)

నేడు ప్రధాని ఇంటి వరకు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ పాదయాత్ర

నేడు ప్రధాని ఇంటి వరకు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ పాదయాత్ర చేయనున్నారు. వంద మందితో కలిసి ఈ పాదయాత్ర చేస్తానని కేజ్రీవాల్ వెల్లడించారు. ఈ20 పెట్రోల్‌పై ప్రధానికి వినతిపత్రం ఇస్తామని కేజ్రీవాల్ తెలిపారు. ట్రంప్ ముందు కేంద్రం తలొగ్గిందని ఆరోపించారు.

6:48 AM, 4 Aug 2026 (IST)

అర్ధరాత్రి 12 గంటల సమయంలోనూ హైడ్రా సేవలు

అర్ధరాత్రి 12 గంటల సమయంలోనూ హైడ్రా సేవలు జరుగుతున్నాయి. వరద ముప్పు ప్రాంతాల్లో హైడ్రా డీఆర్ఎఫ్‌, ఎంఆర్‌టీ బృందాల సేవలందిస్తున్నాయి. రహదారుల్లో నిలిచిన వరద నీటిని హైడ్రా సిబ్బంది తొలగిస్తున్నారు. వర్షం ప్రభావం, క్షేత్రస్థాయిలో సమస్యల పరిష్కారానికి హైడ్రా అధికారుల సూచనలు ఇచ్చారు. భారీ మోటార్లను పెట్టి వరద నీటిని హైడ్రా తొలగిస్తోంది.

6:45 AM, 4 Aug 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం

హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురిసింది. చార్మినార్, చాంద్రాయణగుట్ట, యాకుత్‌పురా, బహదూర్‌పురా, ఫలక్‌నుమా, ఉప్పుగూడ ప్రాంతాల్లో వర్షం పడింది. ఎల్బీనగర్, నాగోల్, మన్సూరాబాద్‌, వనస్థలిపురం సైదాబాద్‌, చంపాపేట్‌, సరూర్‌నగర్, దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌లో వర్షం కురిసింది. దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌లో సాయిబాబా ఆలయం వద్ద రహదారిపై వర్షపు నీరు నిలిచింది. పలు ప్రాంతాల్లో రహదారిపై వరద ప్రవాహంతో వాహనాదారుల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. జూబ్లీహిల్స్ పరిధిలోని కృష్ణానగర్ బీబ్లాక్‌లో వరద ప్రవాహం ముంచేత్తింది.

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