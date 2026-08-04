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4th August 2026 AP News Today Live Updates: ఉరవకొండలో ఉద్రిక్తతకు కారణమైన వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై కేసు నమోదు

4th August 2026 AP News Today Live Updates
4th August 2026 AP News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 6:57 AM IST

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4th August 2026 AP News Today Live Updates: ఉరవకొండలో ఉద్రిక్తతకు కారణమైన వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై కేసు నమోదు - హెడ్‌కానిస్టేబుల్ అంజయ్య ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు

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6:42 AM, 4 Aug 2026 (IST)

ఉరవకొండలో ఉద్రిక్తతకు కారణమైన వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై కేసు నమోదు

ఉరవకొండలో ఉద్రిక్తతకు కారణమైన వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై హెడ్‌కానిస్టేబుల్ అంజయ్య ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేశారు. రాళ్లు విసరడం, సిలిండర్లను అడ్డుగా విసిరేసి, తగలబెట్టేందుకు యత్నించినట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. విశ్వేశ్వర్‌రెడ్డితో పాటు మరో 20 మంది కార్యకర్తలపై కేసులు నమోదు చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై కేసు నమోదు చేసినట్లు సీఐ మహానంది వెల్లడించారు.

6:41 AM, 4 Aug 2026 (IST)

అనకాపల్లి జిల్లాలో అగ్నిప్రమాదం -ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సులో చెలరేగిన మంటలు

అనకాపల్లి జిల్లా: ఎలమంచిలి మండలం పులపర్తి వద్ద బస్సులో అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సులో మంటలు చెలరేగాయి. ఘటనాస్థలికి చేరుకుని అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలు అదుపు చేస్తున్నారు.

6:35 AM, 4 Aug 2026 (IST)

ఇవాళ ఒక్కరోజు సీదిరి అప్పలరాజును ప్రశ్నించనున్న పోలీసులు

ఇవాళ ఒక్కరోజు సీదిరి అప్పలరాజును ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు పోలీసులు ప్రశ్నించనున్నారు. పోలీస్ కస్టడీకి పలాస జూనియర్ సివిల్ కోర్టు అనుమతి ఇచ్చింది. గొర్రెల కాపరి మృతి కేసులో సాక్ష్యాల తారుమారు కేసులో సీదిరి అరెస్టు చేశారు. సీదిరి కుమారుడు బైకుతో ఢీకొట్టిన ఘటనలో దానయ్య మరణించారు.

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