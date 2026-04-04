04-04-2026 Telangana News Today Live Updates : సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి
Published : April 4, 2026 at 6:57 AM IST|
Updated : April 4, 2026 at 10:54 PM IST
రూ.10 లక్షలు పెడితే పూజలతో రూ.30 లక్షలు చేసి ఇస్తామని మోసం
హైదరాబాద్లో అధిక డబ్బు ఆశచూపి మోసగించిన వ్యక్తిపై కేసు నమోదైంది. షాద్నగర్ వాసి బాషాకు గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఫోన్ చేసి డబ్బు ఎర వేశారు. రూ.10 లక్షలు పెడితే పూజలతో రూ.30 లక్షలు చేసి ఇస్తామని మోసం చేశారు. బాషా ఇద్దరు స్నేహితులతో కలిసిన నిందితుడు తెలిపిన ప్రాంతానికి రూ.9 లక్షలతో వెళ్లారు. మరికొందరితో కలిసి బాషా వద్ద ఉన్న డబ్బు లాక్కుని నిందితులు పరారయ్యారు. షాద్నగర్ పోలీస్స్టేషన్లో బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశారు.
సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి
సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ హైదరాబాద్కు వచ్చారు. రేపు హైకోర్టు జోన్-2 భవన నిర్మాణ పనులకు సీజేఐ శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. సీఎస్, హైకోర్టు సీజే జస్టిస్ సూర్యకాంత్కు విమానాశ్రయంలో స్వాగతం పలికారు. జస్టిస్ సూర్యకాంత్ గౌరవార్థం శంషాబాద్లోని హోటల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విందు ఏర్పాటు చేశారు. సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ను సీఎం రేవంత్రెడ్డి మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు.
మెట్రో స్టేషన్లో యువతి పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన యువకుడు అరెస్టు
మెట్రో స్టేషన్లో యువతి పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన యువకుడని అరెస్టు చేశారు. అమీర్పేట్ మెట్రోస్టేషన్లో ఖయ్యూమ్ యువతి పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. యువతి మధురనగర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఖయ్యూమ్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మధురనగర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
గంజాయి విక్రయానికి యత్నించిన నలుగురు అరెస్టు
సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్లో భారీగా గంజాయిని పట్టుకున్నారు. రూ.50 లక్షల విలువైన గంజాయి, రూ.72,500 స్వాధీనం చేసుకున్నారు. గంజాయి విక్రయానికి యత్నించిన నలుగురిని అరెస్టు చేశారు. తుని నుంచి రైలులో హైదరాబాద్, ముంబయికి గంజాయి సరఫరా చేస్తున్నారు.
మండలస్థాయి స్టాకిస్ట్ పాయింట్ల వద్ద అక్రమాలు తేలడంతో ఇద్దరిపై చర్యలు
మేడ్చల్ జిల్లాలో ఇద్దరు మండలస్థాయి పౌరసరఫరాలశాఖ అధికారులపై చర్యలు తీసుకున్నారు. మండలస్థాయి స్టాకిస్ట్ పాయింట్ల వద్ద అక్రమాలు తేలడంతో ఇద్దరిపై చర్యలు తీసుకున్నారు. కాప్రాలో కల్పనాబాయి రేషన్ నిల్వలు మాయం చేసినట్లు గుర్తించారు. రికార్డుల తారుమారు కేసులో కల్పనాబాయికి జరిమానా విధించారు. రామంతాపూర్లో గ్రేడ్-1 అసిస్టెంట్ అధికారి పాండురంగారావుపై చర్యలు తీసుకున్నారు. లంచాలు స్వీకరించడం, నిబంధనలు ఉల్లంఘించినట్లు గుర్తించారు.
ముంబయి ఇండియన్స్పై దిల్లీ క్యాపిటల్స్ విజయం
ఐపీఎల్ సిరీస్లో ముంబయి ఇండియన్స్పై దిల్లీ క్యాపిటల్స్ విజయం విజయం సాధించింది. ఇవాళ జరిగిన మ్యాచ్లో ముంబయి ఇండియన్స్పై 6 వికెట్ల తేడాతో దిల్లీ క్యాపిటల్స్ జయభేరీ మోగించింది. తొలుత ముంబయి ఇండియన్స్ 6 వికెట్లకు 162 రన్స్ చేయగా, దిల్లీ క్యాపిటల్స్ 4 వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి 164 పరుగులు చేసింది. ఈ సిరీస్లో దిల్లీ క్యాపిటల్స్కిది వరుసగా రెండో మ్యాచ్లో విజయం.
ఫుట్పాత్లపై 798 ఆక్రమణలను తొలగించిన జీహెచ్ఎంసీ
- హైదరాబాద్లో ఫుట్పాత్ ఆక్రమణలపై ఇవాళ జీహెచ్ఎంసీ స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించింది. ఆరు జోన్లలో ఫుట్పాత్లపై 798 ఆక్రమణలను జీహెచ్ఎంసీ తొలగించింది. ఫుట్పాత్లపై శాశ్వతంగా ఏర్పాటు చేసిన 340 దుకాణాలు, తాత్కాలికంగా ఏర్పాటు చేసిన 458 దుకాణాలను ఇందులో తొలగించారు. పోలీసులు, విజిలెన్స్ సిబ్బందితో కలిసి జీహెచ్ఎంసీ ఈ ఆక్రమణలను తొలగించింది. సికింద్రాబాద్ వద్ద జరిగిన ఆక్రమణల తొలగింపు కాసేపు ఉద్రిక్తంగా మారింది. హఠాత్తుగా వచ్చి తమ వస్తువులను కూడా తీసుకోనీయకుండా తొలగించడం సరికాదని వ్యాపారులు బల్దియా సిబ్బందితో వాగ్వాదానికి దిగారు.
కేరళలో రాహుల్ గాంధీతో కలిసి మంత్రి పొంగులేటి ప్రచారం
- కేరళంలో ఈసారి రాజకీయ మార్పు అనివార్యమని, ప్రజలు ప్రత్యామ్నాయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారని రాష్ట్ర రెవెన్యూ, శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. యుడీఎఫ్ నేతృత్వంలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పష్టమైన మెజార్టీతో అధికారంలోకి వస్తుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఆయన ఇవాళ అలెప్పిలో జరిగిన ఎన్నికల ప్రచార సభలో అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీతో కలిసి పర్యటించారు. ప్రజలతో ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడిన ఆయనకు మార్పు పట్ల ఉన్న ఆకాంక్ష స్పష్టంగా కనిపించిందన్నారు.
లైసెన్స్ లేని సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ సంస్థపై కేసు నమోదు
- సరైన లైసెన్సులు లేకుండా కార్యకలాపాలు నిర్వహించే సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీలపై చర్యలు తప్పవని హైదరాబాద్ పోలీసులు హెచ్చరించారు. హైదరాబాద్ తిలక్నగర్లోని క్రిష్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్లో ఇంటెలిజెన్స్, కాచిగూడ పోలీసులు సంయుక్తంగా తనిఖీలు నిర్వహించారు. పీఎస్ఏఆర్ఏ లైసెన్స్ లేకుండా కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. దీంతో సంస్థ యజమానిపై బీఎన్ఎస్ 223(ఏ), పీఎస్ఏఆర్ఏ యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేశారు. సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ నిర్వహించే సంస్థలన్నీ పీఎస్ఏఆర్ఏ లైసెన్స్ తీసుకోవాల్సిందేనని పోలీసులు హెచ్చరించారు.
ట్రాఫిక్ సూపర్వైజర్, మెకానికల్ సూపర్వైజర్ పరీక్షల ప్రిలిమినరీ కీ విడుదల
- ట్రాఫిక్ సూపర్వైజర్, మెకానికల్ సూపర్వైజర్ పరీక్షల ప్రిలిమినరీ కీ విడుదలైంది. గతనెల 29న పరీక్షలు నిర్వహించిన పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ప్రిలిమినరీ కీ వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచింది. అభ్యంతరాలపై ఈనెల 7 సాయంత్రం 5 వరకు ఇవ్వాలని సూచించింది. ప్రతి అభ్యంతరానికి రూ.500 ఫీజుగా నిర్ణయించింది. సరైన అభ్యంతరాలకు ఫీజు రీఫండ్ చేస్తారు. అభ్యంతరాలను ఆన్లైన్లో సమర్పించాలని టీఎస్ఎల్పీఆర్బీ సూచించింది. అసంపూర్ణ, తప్పు అభ్యంతరాలు పరిగణించబోమన్న అధికారులు ప్రశ్నలు తొలగిస్తే అందరికీ సమాన మార్కుల కేటాయింపు ఉంటుందని వెల్లడించింది.
క్యాతనపల్లి, ఇబ్రహీంపట్నం బీఆర్ఎస్ కైవసం కావడం హర్షణీయం: కేటీఆర్
- క్యాతనపల్లి, ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపాలిటీల ఛైర్మన్ స్థానాలు బీఆర్ఎస్ కైవసం కావడం హర్షణీయమన్నారు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్. అధికార కాంగ్రెస్ ఎన్ని అరాచకాలు చేసినా బీఆర్ఎస్ దక్కించుకుందని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. అణచివేత, అప్రజాస్వామిక చర్యలకు రాష్ట్రంలో తావులేదని ఈ తీర్పు చెప్పిందని, అధికార కాంగ్రెస్కు ప్రజాక్షేత్రంలో కౌంట్డౌన్ మొదలైందని ఈ ఫలితాలు చెప్పాయి. మున్సిపల్ ఛైర్మన్, వైస్ఛైర్మన్లుగా ఎన్నికైన వారికి కేటీఆర్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
సున్నం చెరువు పనులు పరిశీలించిన హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్
- హైదరాబాద్ పరిధిలోని అల్లాపూర్లో సున్నం చెరువు ఆధునీకరణ పనులను హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ పరిశీలించారు. చెరువు పరిసర ప్రాంతాల్లో స్థలాలను ఆయన స్వయంగా తనిఖీ చేశారు. చెరువు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆక్రమణలు ఉండకుండా చూడాలని, భూముల పత్రాలు పరిశీలించాలని ఆయన హైడ్రా సిబ్బందిని ఆదేశించారు.
గజ్వేల్ ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంపై కాంగ్రెస్ శ్రేణుల దాడిపై తలసాని సీరియస్
- గజ్వేల్ ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంపై కాంగ్రెస్ శ్రేణుల దాడి అనైతిక చర్య అని మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ మండిపడ్డారు. అధికారంలో ఉన్నామనే అహంకారంతో దాడులకు దిగడం దుర్మార్గమన్నారు. కాంగ్రెస్ హామీలు అమలు చేయకుండా ప్రజలను మోసం చేస్తోందన్నారు. హామీల నుంచి ప్రజల దృష్టి మళ్లించేందుకే దౌర్జన్యాలు చేస్తున్నారని, ప్రజాస్వామ్యంలో ఇలాంటి దాడులు సరికాదున్నారు. దాడులకు పాల్పడిన వారిపై కాంగ్రెస్ పార్టీ చర్యలు తీసుకోవాలని తలసాని డిమాండ్ చేశారు.
ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియను పారదర్శకంగా నిర్వహించాలని బీఆర్ఎస్ విజ్ఞప్తి
- ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియను పారదర్శకంగా నిర్వహించాలని బీఆర్ఎస్ బృందం రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధానాధికారి సుదర్శన్రెడ్డిని కలిసింది. అర్హులైన ఒక్క ఓటరును కూడా తొలగించవద్దని బీఆర్ఎస్ నేతలు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఎస్ఐఆర్ జరిగే 86 స్థానాల్లో బీఎల్ఏల నియామకంపై వారు సీఈవోను కలిశారు. బీఎల్ఏల నియామక అధికారం ఆయాచోట్ల ఎమ్మెల్యేలకు ఇచ్చారని, ఎమ్మెల్యేలు లేనిచోట్ల ఇన్ఛార్జ్లకు ఇచ్చారని బీఆర్ఎస్ నేతలు ప్రస్తావించారు. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియను పారదర్శకంగా నిర్వహించడంతో పాటు బీఎల్ఏలకు శిక్షణా కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు.
సికింద్రాబాద్ పరిధిలో ఫుట్పాత్ ఆక్రమణలు తొలగింపులో ఉద్రిక్తత
- సికింద్రాబాద్ పరిధిలో ఫుట్పాత్ ఆక్రమణలు తొలగింపు ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఉదయం నుంచి పాలికా బజారు, మోండా మార్కెట్లో ఆక్రమణల తొలగింపు ప్రారంభించారు. జేసీబీతో దాదాపు 50 చిరు వ్యాపార సముదాయాలు సిబ్బంది తొలగించారు. అంతకుముందు జేసీబీతో ఆక్రమణలు తొలగిస్తుండగా చిరు వ్యాపారులు అడ్డుకున్నారు. తమ దుకాణాల్లో సామగ్రి దెబ్బతిన్నాయని, సమాచారం లేకుండా కూల్చివేతలు చేపట్టారని చిరు వ్యాపారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బందితో వాగ్వాదానికి దిగారు. ఓ దశలో ఆగ్రహంతో మోండా మార్కెట్ పోలీస్స్టేషన్లోకి దూసుకెళ్లగా పోలీసులు వారిని సముదాయించి వెనక్కి పంపారు.
ఖానాపూర్ మున్సిపల్ ఛైర్మన్ ఎన్నిక రేపటికి వాయిదా
- నిర్మల్ జిల్లా ఖానాపూర్ మున్సిపల్ ఛైర్మన్ ఎన్నిక రేపటికి వాయిదా పడింది. ఛైర్మన్ ఎన్నిక నిర్వహణపై సందిగ్ధత నెలకొనడంతో అధికారులు వాయిదా వేశారు. దీంతో సమావేశం నుంచి ఎమ్మెల్యే బొజ్జు బయటకు వెళ్లిపోయారు. అధికారులు, ఎమ్మెల్యే బొజ్జు తీరుకు నిరసనగా మున్సిపల్ కార్యాలయం ముందు బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్లు, కార్యకర్తలు ఆందోళనకు దిగారు.
బాసర ఆలయ అభివృద్ధి మాస్టర్ ప్లాన్పై సీఎం రివ్యూ
- బాసర ఆలయ అభివృద్ధి మాస్టర్ ప్లాన్పై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారు. అధికారులు చూపించిన ప్లాన్ను పరిశీలించిన సీఎం అందులో పలు సూచనలు చేశారు. ఆలయ అభివృద్ధి అద్భుతంగా ఉండేలా చూడాలని ఆదేశించారు. భక్తుల విశ్వాసాలను గౌరవిస్తూ శాస్త్ర ప్రకారం అభివృద్ధి జరగాలన్నారు. భవిష్యత్ అవసరాలు, రద్దీ దృష్ట్యా విశాలమైన రోడ్లు ఉండేలా చూడాలని, ఆలయ పరిసరాల్లో ఈవీ వాహనాలే వాడేలా చూడాలని, ఆలయ పవిత్రతకు భంగం కలగకుండా నిబంధనలు కఠినతరం చేయాలని ఆదేశించారు. ఈనెల 6న బాసర ఆలయ అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన సీఎం చేయనున్నారు. రూ.225 కోట్లతో ఈ అభివృద్ధి పనులు జరపనున్నారు.
డ్రగ్స్ కేసులో నిందితులను కోర్టులో హాజరుపరిచిన సిట్ అధికారులు
మొయినాబాద్ ఫాంహౌస్ డ్రగ్స్ కేసులో సిట్ అధికారులు నిందితులను కోర్టులో హాజరుపరిచారు. కస్టడీ ముగియడంతో రోహిత్ రెడ్డి, రితేష్, నమిశ్శర్మను కోర్టులో హాజరుపరిచిన అధికారులు, మరో మూడ్రోజులపాటు నిందితులను కస్టడీకి ఇవ్వాలంటూ కోరారు. ఇప్పటికే 6 రోజుల పాటు కస్టడీలో విచారించారని నిందితుల తరఫు న్యాయవాది కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లగా, మూడ్రోజుల కస్టడీ పిటిషన్పై సోమవారం వాదనలు వింటామని న్యాయమూర్తి వెల్లడించారు. దీంతో ముగ్గురు నిందితులను చంచల్గూడా జైలుకు తరలించారు. సోమవారం కస్టడీ పిటిషన్, బెయిల్ పిటిషన్పై న్యాయస్థానం విచారణ జరపనుంది.
జూబ్లీహిల్స్లో ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొని చిన్నారి కీర్తిక మృతి
హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నం.5లో రోడ్డుప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొని కీర్తిక అనే చిన్నారి మృతి చెందింది. పాఠశాల నుంచి తన తండ్రితో కలిసి బైక్పై ఇంటికి వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. వేగంగా వచ్చిన బస్సు బైక్ను ఢీకొనడంతో చిన్నారి తీవ్రంగా గాయపడి అక్కడికక్కడే మృతి చెందినట్లు సమాచారం. ప్రమాదంలో మృతి చెందిన చిన్నారి మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. సమాచారం అందుకున్న జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ ఘటనతో స్థానికంగా తీవ్ర విషాదం నెలకొంది.
ప్రేమించిన అమ్మాయి పెళ్లికి ఒప్పుకోలేదని సెల్టవర్ ఎక్కిన యువకుడు
హైదరాబాద్ ఎల్బీనగర్లోని చింతలకుంట వద్ద కాసేపు ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడింది. ప్రేమించిన అమ్మాయి పెళ్లికి ఒప్పుకోలేదని ఆరోపిస్తూ ఓ యువకుడు సెల్ టవర్ ఎక్కి హల్చల్ చేశాడు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు అమ్మాయి వాళ్ల కుటుంబంతో మాట్లాడతామని చెప్పి, కిందకు దించారు.
ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపాలిటీని బీఆర్ఎస్ కైవసం
ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపాలిటీని బీఆర్ఎస్ కైవసం చేసుకుంది. ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపాలిటీ ఛైర్మన్గా టేకుల సుదర్శన్రెడ్డి ఎన్నిక కాగా, వైస్ ఛైర్పర్సన్గా ముత్యాల శ్యామల(బీజేపీ) ఎన్నికయ్యారు.
క్యాతనపల్లి మున్సిపాలిటీ బీఆర్ఎస్-సీపీఐ కూటమి కైవసం
క్యాతనపల్లి మున్సిపాలిటీని బీఆర్ఎస్-సీపీఐ కూటమి కైవసం చేసుకుంది. క్యాతనపల్లి ఛైర్పర్సన్గా బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి సంధ్యారాణి ఎన్నిక కాగా, క్యాతనపల్లి వైస్ ఛైర్పర్సన్గా సీపీఐ అభ్యర్థి సరిత ఎన్నికయ్యారు. ఈ ఎన్నికకు కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్లు దూరంగా ఉన్నారు.
హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,54,900
హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,54,900, 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,38,350, కిలో వెండి ధర రూ.2,46,000గా ఉంది.
సీఐడీ కార్యాలయానికి చేరుకున్న ఎమ్మెల్యే కౌశిక్ రెడ్డి
బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి హైదరాబాద్ సీఐడీ కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. ఆయనతో పాటు ఆయన భార్య శాలిని రెడ్డి సైతం సీఐడీ కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు.
ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపాలిటీకి చేరుకున్న గెలుపొందిన 24 మంది కౌన్సిలర్లు
ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపాలిటీకి 24 మంది కౌన్సిలర్లు (బీఆర్ఎస్, ఒక బీజేపీ, స్వతంత్ర సభ్యులు) చేరుకున్నారు. బీజేపీకి చెందిన 18వ వార్డు కౌన్సిలర్ భానుప్రియ తాజాగా కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్లతో పాటు వచ్చారు. ఎమ్మెల్యే మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి ఎక్స్అఫీషియోగా నమోదు చేసుకున్నారు.
ఖానాపూర్ మున్సిపల్ ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ ఎన్నిక ప్రక్రియ ప్రారంభం
ఖానాపూర్ మున్సిపల్ ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ ఎన్నిక ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. కాంగ్రెస్, బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్లు మున్సిపల్ కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యుడిగా ఎమ్మెల్యే వెడ్మబొజ్జు హాజరయ్యారు.
హైదరాబాద్లో ఫుట్పాత్ ఆక్రమణలపై జీహెచ్ఎంసీ కొరడా
హైదరాబాద్లో ఫుట్పాత్ ఆక్రమణలపై జీహెచ్ఎంసీ కొరడా ఝుళిపించింది. నగరంలోని 6 జోన్లలో ఫుట్పాత్ను ఆక్రమించి చేపట్టిన నిర్మాణాలు, షెడ్లను జీహెచ్ఎంసీ తొలగిస్తోంది. ఆరాంఘర్లో రోడ్డు విస్తరణ పనులు వేగం చిరు వ్యాపారుల డబ్బాల తొలగింపు, భారీ పోలీసు బందోబస్తు రాజేంద్రనగర్ సర్కిల్ పరిధిలోని ఆరాంఘర్ వద్ద రోడ్డు విస్తరణ పనులు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో రహదారి పక్కన ఏర్పాటు చేసిన చిరు వ్యాపారుల డబ్బాలను అధికారులు తొలగించే చర్యలు చేపట్టారు. ఈ చర్యల నేపథ్యంలో స్థానిక వ్యాపారుల్లో అసంతృప్తి నెలకొనడంతో ఎలాంటి ఉద్రిక్తతలు తలెత్తకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తగా భారీగా పోలీసులను మోహరించారు. అధికారులు, పోలీసులు సమన్వయంతో పరిస్థితిని నియంత్రిస్తూ తొలగింపు ప్రక్రియను కొనసాగిస్తున్నారు. ప్రజలకు రాకపోకల్లో ఇబ్బందులు తగ్గేలా, ట్రాఫిక్ సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు రోడ్డు విస్తరణ పనులను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని అధికారులు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు ఈ నేపథ్యంలో జాంబాగ్ వద్ద ఆక్రమణల తొలగింపు చర్యలను జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ పరిశీలించారు.
జస్టిస్ ఫర్ సంజయ్ అంటూ నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో వెలసిన ఫ్లెక్సీలు
నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో జస్టిస్ ఫర్ సంజయ్ అంటూ ప్రధాన కూడళ్లలో ఫ్లెక్సీలు వెలిశాయి. దివంగత నేత డీఎస్ తనయుడికి అన్యాయమా అంటూ బీసీ, ఎస్సీ, మైనారిటీ సోదరుల పేరుతో ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేశారు. నామినేటెడ్ పదవి దక్కకపోవడంతో మాజీ మేయర్ సంజయ్ అసంతృప్తిగా ఉన్నట్లు సమాచారం.
మూసీ ప్రాజెక్టుపై ఇవాళ్టి నుంచి బీఆర్ఎస్ విద్యార్థి విభాగం పోరుబాట
మూసీ ప్రాజెక్టుపై ఇవాళ్టి నుంచి బీఆర్ఎస్ విద్యార్థి విభాగం పోరుబాట పట్టనుంది. తెలంగాణ భవన్లో మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ జెండా ఊపి పోరుబాటను ప్రారంభించారు. నేటి నుంచి ఈ నెల 14 వరకు మూసీ తీర ప్రాంతాల్లో 50 బీఆర్ఎస్వీ బృందాలు పర్యటించనున్నాయి. ప్రజలను కలిసి అన్ని అంశాలు వివరించనున్నాయి.
అత్తాపూర్ సర్కిల్ వద్ద రోడ్డును ఆక్రమించిన నిర్మాణాల కూల్చివేత
హైదరాబాద్ అత్తాపూర్ సర్కిల్ వద్ద రోడ్డును ఆక్రమించిన నిర్మాణాలను అధికారులు కూల్చివేశారు. ఆరాంఘర్ నుంచి డెయిరీ ఫామ్ చౌరస్తా వరకు రోడ్డును ఆక్రమించి నిర్మాణాలు చేపట్టగా, భారీ బందోబస్తు మధ్య అధికారులు కూల్చివేతలు చేపట్టారు. దాంతో యజమానులు పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు.
మహారాష్ట్ర: నాసిక్ జిల్లాలో బావిలో పడిన కారు, 9 మంది మృతి
మహారాష్ట్రలోని నాసిక్ జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఓ కారు బావిలో పడగా ఆరుగురు పిల్లలు సహా ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 9 మంది మృతి చెందారు. ఓ విందు కార్యక్రమానికి వెళ్లి వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకున్నట్లు సమాచారం.
నేడు సీఐడీ విచారణకు హాజరుకానున్న ఎమ్మెల్యే కౌశిక్రెడ్డి దంపతులు
ఎమ్మెల్యే కౌశిక్ రెడ్డి దంపతులు నేడు సీఐడీ విచారణకు హాజరు కానున్నారు. సీఐడీ కార్యాలయంలో విచారణకు హాజరుకావాలని అధికారులు ఇదివరకే నోటీసులు ఇచ్చారు. జనవరి 29న జరిగిన ఘటనపై కౌశిక్రెడ్డితో పాటు మరికొందరిపై కేసు నమోదు కాగా, కౌశిక్రెడ్డిని ప్రధాన నిందితుడిగా, మరో 15 మందిని సహ నిందితులుగా పోలీసులు చేర్చారు. పోలీసుల విధుల్లో అడ్డంకి, దూషణలు, మత విద్వేష వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు కౌశిక్రెడ్డిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసిన సంగతి తెలిసిందే.
టిప్పర్తో ఢీకొట్టి - రాళ్లతో దాడి చేసి యువకుడి దారుణ హత్య
నాగర్కర్నూల్ జిల్లా వెల్దండలో ఓ యువకుడు దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. పాత కక్షల నేపథ్యంలో యువకుని హత్య చేసినట్లు పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కారులో వెళ్తున్న యువకుడిని టిప్పర్తో ఢీకొట్టిన దుండగులు, తీవ్రంగా గాయపడిన యువకుడిని రాళ్లతో కొట్టి చంపారు.
గోదావరిఖని రహదారిపై అర్ధరాత్రి రోడ్డు ప్రమాదం - ఒకరు మృతి
పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరిఖని రహదారిపై అర్ధరాత్రి రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. విద్యుత్ స్తంభాన్ని కారు ఢీకొన్న ఘటనలో శ్రీధర్ అనే సింగరేణి కార్మికుడు మృతి చెందాడు. ప్రమాదంలో మరో ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలు కాగా, క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తరలించారు.
రాష్ట్రంలో రానున్న మూడు రోజులు పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం
- రాష్ట్రంలో రానున్న మూడు రోజులు పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. శని, ఆది, సోమవారాల్లో పలు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, మెదక్, సంగారెడ్డి, వరంగల్, ఖమ్మం జిల్లాల్లో వర్ష సూచనలు ఉన్నాయి. నల్గొండ, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్ జిల్లాల్లో పలు చోట్ల ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని ప్రకటించింది.
నేడు ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపల్ ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ ఎన్నిక
- నేడు ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపల్ ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ ఎన్నిక నిర్వహించనున్నారు. ఇవాళ ఉదయం 11 గం.కు కౌన్సిలర్ల ప్రమాణస్వీకారం చేయనున్నారు. ఇబ్రహీంపట్నం మ.12.30 గంటలకు ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ ఎన్నిక జరగనుంది. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ మధ్య ఘర్షణ వల్ల రెండుసార్లు వాయిదా పడింది. కోర్టు ఆదేశాలతో ఎన్నిక నిర్వహణకు ఎన్నికల సంఘం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో బీఆర్ఎస్కు 13, బీజేపీకి ఒక్కరు, స్వతంత్ర అభ్యర్థి గెలుపు పొందారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో కాంగ్రెస్ తరపున 8 మంది గెలిచారు. ఎలాంటి గొడవ జరగకుండా పోలీసుల భారీ బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేశారు.
నేడు క్యాతనపల్లి మున్సిపల్ కార్యాలయంలో ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ ఎన్నిక
- నేడు మంచిర్యాల జిల్లా క్యాతనపల్లిలో మున్సిపల్ ఛైర్మన్ ఎన్నిక జరగనుంది. క్యాతనపల్లి ఛైర్మన్ ఎన్నిక ఇప్పటికే రెండుసార్లు వాయిదా పడిన సంగతి తెలిసిందే. క్యాతనపల్లిలో మెుత్తం 22 స్థానాలకు 14 స్థానాల్లో బీఆర్ఎస్-సీపీఐ, 7 స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ విజయం సాధించాయి. మంత్రి వివేక్, ఎంపీ వంశీ ఎక్స్అఫీషియో ఓటుతో పీఠాన్ని కైవసం చేసుకునేందుకు కాంగ్రెస్ ప్రయత్నిస్తోంది. మరోవైపు క్యాతనపల్లి ఛైర్మన్ ఎన్నికను కేటీఆర్ గంగుల కమలాకర్కు అప్పగించారు.
హైదరాబాద్ : కేపీహెచ్బీ పరిధిలో ఉరేసుకుని యువకుడి ఆత్మహత్య
- హైదరాబాద్లో కేపీహెచ్బీ పరిధిలో ఉరేసుకుని యువకుడు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. అడ్డగుట్టలోని ఓయో హోటల్లో యువకుడు బలవన్మరణం పొందాడు. మృతుడు అనంతపురం జిల్లా చెర్లోపల్లికి చెందిన లోకేష్ (29)గా పోలీసులు గుర్తించారు. ప్రేమించిన యువతిని వివాహం చేసుకునేందుకు లోకేశ్ పెళ్లి వస్త్రాలు కొనుగోలు చేశాడు. యువతిని ఆహారం కోసం బయటికి పంపించి పెళ్లి వస్త్రాలు వేసుకుని లోకేష్ ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు.