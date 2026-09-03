03-09-2026 Telangana News Today Live Updates : సురేఖపై వేటు వేయడానికే కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం మొగ్గు
03-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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కొండా సురేఖపై అధిష్ఠానం సీరియస్ రాజీనామాకు ఒత్తిడి?
మంత్రి కొండా సురేఖ వ్యవహారంలో కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం ఆమెతో రాజీనామా చేయించడానికి మొగ్గుచూపుతున్నట్లు రాజకీయ వర్గాల్లో బలంగా ప్రచారం జరుగుతోంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, టీపీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ నివేదికల నేపథ్యంలో ఈ పరిణామాలు ఊపందుకున్నాయి.
దిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్ చేరుకున్న మంత్రి కొండా సురేఖ
మంత్రి కొండా సురేఖ దిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు. దిల్లీ పర్యటనలో భాగంగా కొండా సురేఖ జాతీయ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఇంఛార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్లతో ప్రత్యేకంగా భేటీ అయ్యారు. తన కుమార్తె కొండా సుస్మితా పటేల్ ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యల వల్ల తలెత్తిన వివాదం, టీపీసీసీ క్రమశిక్షణా కమిటీ ఇచ్చిన నోటీసులపై ఆమె తన వాదనను అధిష్ఠానానికి వివరించానని తెలిపారు.
నేడు చంచల్గూడ-సంతోశ్నగర్ రెండో భారీ ఉక్కువంతెన ప్రారంభం
నేడు చంచల్గూడ టూ సంతోశ్నగర్లో రెండో భారీ ఉక్కువంతెన ప్రారంభం కానుంది. ఈ ఉక్కువంతెనను సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రారంభించనున్నారు. వంతెన నిర్మాణం రూ.620 కోట్ల వ్యయంతో, మెుత్తం 3.3 కి.మీ. పొడవుతో జీహెచ్ఎంసీ చేపట్టింది. దీనివల్ల సంతోశ్నగర్, చంపాపేట, సైదాబాద్, చంచల్గూడ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ తగ్గనుంది. చంచల్గూడ కాలేజీ గ్రౌండ్ బహిరంగసభలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రసంగించనున్నారు.
హైదరాబాద్లోని 19 కేఫ్లు, స్నాక్ పాయింట్లలో టీజీసేఫ్ దాడులు
హైదరాబాద్లోని కోర్ అర్బన్ రీజియన్ పరిధిలోని 19 ప్రముఖ కేఫ్లు, స్నాక్ పాయింట్లపై తెలంగాణ ఫుడ్ సేఫ్టీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వింగ్ పోలీసు అధికారులు సెప్టెంబర్ 2, 2026న సంయుక్తంగా మెరుపు దాడులు నిర్వహించారు. ఈ తనిఖీలలో తీవ్రమైన పరిశుభ్రత లోపాలు, నిబంధనల ఉల్లంఘనలు బయటపడ్డాయి.
టీఆర్ఎస్ అధినేత్రి కవితపై కామెంట్ చేసిన కానిస్టేబుల్పై
తెలంగాణ రక్షణ సేన పార్టీ అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవితను లక్ష్యంగా చేసుకుని సామాజిక మాధ్యమాల్లో అసభ్యకరమైన, దూషణలతో కూడిన పోస్టులు పెట్టారంటూ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కె. అనిల్పై ఆ పార్టీ నాయకులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
మైలార్దేవ్పల్లి అలీనగర్లో వ్యక్తి దారుణహత్య
హైదరాబాద్లోని మైలార్దేవ్పల్లి అలీనగర్లో ఓ వ్యక్తి దారుణహత్యకు గురయ్యారు. అబ్దుల్ రఫీ అనే వ్యక్తిపై ముగ్గురు వ్యక్తులు దాడులు చేసినట్లు సమాచారం. దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడి అబ్దుల్ రఫీ మృతి చెందారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకుని పోలీసులు దర్యాప్తు చర్యలు చేపట్టారు.
మహిళల తొలి ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీకి భారత్ ఆతిథ్యం
అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన మొట్టమొదటి మహిళల ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఆతిథ్య హక్కులను భారత్ దక్కించుకుంది. ఈ విషయాన్ని ఐసీసీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. మహిళల ఛాంపియన్ టోర్నీ 2027 ఫిబ్రవరి 14 నుంచి 28 వరకు జరగనుంది.
మహిళల టీ20 ఆసియాకప్లో మరో సమరానికి సిద్ధమైన భారత జట్టు
మహిళల టీ20 ఆసియాకప్లో మరో సమరానికి భారత జట్టు సిద్దమైంది. మహిళల టీ20 ఆసియాకప్ మ్యచ్ నేడు హాంకాంగ్, భారత్ దేశాల మధ్య జరగనుంది. దుబాయ్లో రాత్రి 8 గంటల నుంచి ఈ మ్యాచ్ జరగనుంది.
హర్మూజ్ జలసంధి పేరును 'ట్రంప్ జలసంధి'గా మారుస్తా: ట్రంప్
హర్మూజ్ జలసంధి పేరును 'ట్రంప్ జలసంధి'గా మారుస్తానని అమెరికా అధ్యక్షుడు పేర్కొన్నారు. హర్మూజ్ జలసంధి ఇప్పుడు తమ నియంత్రణలో ఉందన్నారు. అమెరికా మాదిరిగా ఆ పేరు కూడా మరింత హాట్ టాపిక్ అవుతుందని ట్రంప్ తెలిపారు.
నేపాల్ వరదల్లో ఇప్పటివరకూ 1,243 మంది మృతి
నేపాల్ జలప్రళయం ధాటికి ఇప్పటివరకూ 1,243 మంది మృతి చెెందారు. వరదల్లో మరో 4,800 మంది గల్లంతయ్యారు. సహాయక బృందాలు ఇప్పటి వరకు 11,000 వేల మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు.