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3rd September 2026 AP News Today Live Updates : టీటీడీ డిప్యూటీ ఈవో లోకనాథం అరెస్టు

3rd September 2026 AP News Today Live Updates
ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుగు బ్రేకింగ్​ న్యూస్​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 7:03 AM IST

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Updated : September 3, 2026 at 10:12 AM IST

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3rd September 2026 AP News Today Live Updates : నేడు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం సమావేశం - సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన మంత్రివర్గం భేటీ - అమరావతిలో పలు కీలక ప్రతిపాదనలకు కేబినెట్‌ ఆమోదం తెలిపే అవకాశం

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10:06 AM, 3 Sep 2026 (IST)

గొడ్డలి పార్టీ అధినేత జగన్‌కు క్రెడిట్ చోరీ వ్యాధి బాగా ముదిరిపోయింది: మంత్రి సంధ్యారాణి

గొడ్డలి పార్టీ అధినేత జగన్‌కు క్రెడిట్ చోరీ వ్యాధి బాగా ముదిరిపోయిందని, వైద్యుడు కూడా లేని ఇలాంటి వ్యాధికి మొదటి రోగి జగనే అంటూ ఎద్దేవా చేశారు. ప్రభుత్వం ఏం చేసినా, ఉదయం అవినీతి అంటారని, సాయంత్రం తనదే ఘనతంటారని సంధ్యారాణి అన్నారు. మందుల డోస్ అయినా పెంచాలి లేదా మాట్లాడటమైనా మానితే ఆయనకే మంచిదని వ్యాఖ్యానించారు. జగన్‌ క్రెడిట్‌ ప్రభుత్వ ఆస్తులు కొల్లగొట్టడం, తాకట్టు పెట్టడం, విధ్వంసం చేయడమేనని మంత్రి సంధ్యారాణి విమర్శించారు.

9:30 AM, 3 Sep 2026 (IST)

టీటీడీ డిప్యూటీ ఈవో లోకనాథం అరెస్టు

టీటీడీ డిప్యూటీ ఈవో లోకనాథంను ఏసీబీ అధికారులు గురువారం అరెస్టు చేశారు. నిన్న ఉదయం నుంచి లోకనాథం ఇల్లు, కార్యాలయాల్లో చేపట్టిన సోదాలు ముగిసిన నేపథ్యంలో ఆయనను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నెల్లూరు ఏసీబీ కోర్టులో హాజరుపరచనున్నారు. లోకనాథం ఇంట్లో రూ.5 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు గుర్తించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే 2 కిలోల బంగారం, 6.5 కిలోల వెండి, రూ.12 లక్షల నగదును ఏసీబీ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. లోకనాథం, కుమారుడి పేరిట 4 ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్లు, తిరుపతి శ్రీనివాసనగర్‌లో ఫ్లాట్‌, గొల్లవానిగుంటలో 2 ఇళ్లు, వడమాలపేట మండలం పాదిరేడులో ఒక ఇల్లు కొనుగోలు చేసినట్లు గుర్తించారు. కల్తీ నెయ్యి కేసులో మాజీ ఛైర్మన్‌ వైవీ సుబ్బారెడ్డి వ్యక్తిగత సహాయకుడు చిన్నఅప్పన్న విచారణలో వెల్లడైన పలు అంశాలు ఆధారంగా లోకనాథంపై కేసు నమోదు చేశారు.

9:15 AM, 3 Sep 2026 (IST)

పల్నాడు జిల్లాలో పేకాట క్లబ్‌పై గుర్తుతెలియని వ్యక్తుల దాడి

పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లి పేకాట క్లబ్‌పై గుర్తుతెలియని వ్యక్తుల దాడి చేశారు. సుమారు 20 మంది వ్యక్తులు తెల్లవారుజామున పేకాట క్లబ్‌పై దాడిచేసినట్లు సమాచారం. పేకాట క్లబ్‌లోని టేబుళ్లు, కుర్చీలు, సీసీ కెమెరాలు ధ్వంసం చేశారు. ఘటనాస్థలిని సీఐ నాగమల్లేశ్వరరావు, పోలీసు సిబ్బంది పరిశీలించారు.

8:19 AM, 3 Sep 2026 (IST)

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 18 గంటలు

తిరుమలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 18 గంటలు సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి అన్ని కంపార్టుమెంట్లు భక్తులతో నిండిపోయాయి. కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 79,215 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, హుండీ ఆదాయం రూ.4.45 కోట్లు వచ్చింది. నిన్న శ్రీవారికి 36,740 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.

6:43 AM, 3 Sep 2026 (IST)

నేడు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం సమావేశం

నేడు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం సమావేశం జరగనుంది. సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన మంత్రివర్గం భేటీ కానుంది. అమరావతిలో పలు కీలక ప్రతిపాదనలకు కేబినెట్‌ ఆమోదం తెలిపే అవకాశముంది. శాఖమూరులో సెంట్రల్‌ లైబ్రరీ, ఆడిటోరియం నిర్మాణాలకు ఆమోదం తెలిపనుంది. శాఖమూరులో హెచ్‌ఆర్‌ నిర్మాణాలకు కేబినెట్‌ ఆమోదం తెలిపే అవకాశం ఉంది. రాజధానిలోని 29 గ్రామాలకు రూ.533 కోట్లు కేటాయించేందుకు ఆమోదించనుంది. సంజీవని ప్రాజెక్టుపై కేబినెట్ చర్చించనుంది.

6:42 AM, 3 Sep 2026 (IST)

విశాఖలో అగ్నివీర్‌ పథకం కింద ఆర్మీ నియామక ర్యాలీ

విశాఖలో అగ్నివీర్‌ పథకం కింద ఆర్మీ నియామక ర్యాలీ నిర్వహించనున్నారు. విశాఖలోని ఇందిరా ప్రియదర్శిని స్టేడియంలో ఈనెల 20 వరకు ఆర్మీ నియామక ర్యాలీ జరగనుంది. ఆర్‌కే బీచ్‌ రోడ్డులోని ఎన్‌టీఆర్‌ సర్కిల్‌ నుంచి 1.6 కి.మీ రన్నింగ్‌ ట్రాక్‌ వరకు ర్యాలీ చేయనున్నారు.

6:39 AM, 3 Sep 2026 (IST)

ఇవాళ టీటీడీ డిప్యూటీ ఈవో లోకనాథం ఇంట్లో సోదాలు చేయనున్న ఏసీబీ

ఇవాళ కూడా టీటీడీ డిప్యూటీ ఈవో లోకనాథం ఇంట్లో ఏసీబీ సోదాలు చేయనుంది. నిన్న లోకనాథం ఇంట్లో రూ.5 కోట్ల విలువ గల ఆస్తులు ఏసీబీ అధికారులు గుర్తించారు. 2 కిలోల బంగారం, 6.5 కిలోల వెండి, రూ.12 లక్షలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. లోకనాథం, కుమారుడి పేరిట 4 ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్లు, తిరుపతి శ్రీనివాసనగర్‌లో ఫ్లాట్‌, గొల్లవానిగుంటలో 2 ఇళ్లు, వడమాలపేట మండలం పాదిరేడులో ఇల్లు కొనుగోలు చేసినట్లు గుర్తించారు. కల్తీ నెయ్యి కేసులో వైవీ సుబ్బారెడ్డి పీఏ చిన్నఅప్పన్న విచారణలో అంశాలు వెల్లడించారు. చిన్నఅప్పన్న విచారణ అంశాల ఆధారంగా లోకనాథంపై కేసు నమోదు చేసుకున్నారు.

Last Updated : September 3, 2026 at 10:12 AM IST

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