3rd October 2026 News Today AP Live News Updates: పాన్ ఐఐటీ ఆంధ్రప్రదేశ్ సమ్మిట్-2026 - 'స్వర్ణాంధ్ర విజన్ కోసం ఆవిష్కరణలకు ఊతం'
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 6:59 AM IST|
Updated : October 3, 2026 at 7:51 AM IST
3rd October 2026 News Today AP Live News Updates: నేడు అంబేడ్కర్ కళావేదికలో పాన్ ఐఐటీ ఆంధ్రప్రదేశ్ సమ్మిట్-2026 నిర్వహిస్తున్నారు. 'స్వర్ణాంధ్ర విజన్ కోసం ఆవిష్కరణలకు ఊతం' ఇతివృత్తంతో సదస్సు ప్రారంభోత్సవానికి మంత్రి నారా లోకేశ్ హాజరుకానున్నారు. సమ్మిట్ ముగింపు సమావేశానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రానున్నారు.
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తిరుమలలో కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ
తిరుమలలో కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతుంది. టోకెన్లు లేని భక్తుల శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 30 గంటల సమయం పడుతుంది. సర్వదర్శనానికి కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండి ఆక్టోపస్ వరకు క్యూలైన్లో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 78,445 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. హుండీ ఆదాయం రూ.4.30 కోట్లు రాగా శ్రీవారికి 40,098 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
అనకాపల్లి జిల్లాలో రోడ్డుప్రమాదం, ఇద్దరు మృతి
అనకాపల్లి జిల్లాలో రోడ్డుప్రమాదం జరిగి ఇద్దరు మృతి చెందారు. ఎలమంచలి మండలం మరిబంద సమీంలో ట్రాలీ లారీని బొలెరో వాహనం ఢీకొట్టింది. మృతులు నరసరావుపేటకు చెందిన వారిగా గుర్తించారు.
నేడు అంబేడ్కర్ కళావేదికలో పాన్ ఐఐటీ ఆంధ్రప్రదేశ్ సమ్మిట్-2026
విజయవాడ: నేడు అంబేడ్కర్ కళావేదికలో పాన్ ఐఐటీ ఆంధ్రప్రదేశ్ సమ్మిట్-2026 నిర్వహిస్తున్నారు. 'స్వర్ణాంధ్ర విజన్ కోసం ఆవిష్కరణలకు ఊతం' ఇతివృత్తంతో సదస్సు ప్రారంభోత్సవానికి మంత్రి నారా లోకేశ్ హాజరుకానున్నారు. సమ్మిట్ ముగింపు సమావేశానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రానున్నారు. సదస్సుకు ఐఐటీల డైరెక్టర్లు, కార్పొరేట్ సీఈఓలు, పరిశోధకులు హాజరుకానున్నారు. పాన్ ఐఐటీ అలుమ్ని ఇండియా భాగస్వామ్యంతో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. గ్రీన్ హైడ్రోజన్, సౌర, పవన విద్యుత్, బ్యాటరీ టెక్నాలజీ, క్వాంటం, ఏఐ, పరిశ్రమలపై చర్చించనున్నారు. పాన్ ఐఐటీతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒప్పందం చేసుకోనుంది.