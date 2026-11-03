3-11-2026 Telangana News Today Live Updates : తీరం దాటుతున్న మురసు - నేడు పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు
3-11-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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మురసు తుపాను ప్రభావంతో నేడు పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు
మురసు తుపాను ప్రభావంతో నేడు పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది. నల్గొండ, నాగర్కర్నూల్ జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది. నల్గొండ, నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ రెడ్ ఎలర్ట్ జారీ చేసింది. కొన్నిచోట్ల 20 సెం.మీ. వరకు వర్షపాతం నమోదుకావచ్చని అంచనా వేస్తోంది. సూర్యాపేట, మహబూబ్నగర్, వనపర్తి జిల్లాలకు ఆరెంజ్ రంగు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఉత్తర, దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాల్లో పలుచోట్ల ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశమున్నట్లు వెల్లడించింది. ములుగు, భద్రాద్రి, ఖమ్మం జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది. మహబూబాబాద్, వరంగల్, హనుమకొండ, జనగామ, యాదాద్రి, రంగారెడ్డి, వికారాబాద్, నారాయణపేట, గద్వాల జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది.
తీరం దాటుతున్న మురసు తుపాన్
మురసు తుపాన్ తీరం దాటుతోంది. తీరం దాటే ప్రక్రియ పూర్తి కావడానికి మరో 2 గంటల సమయం పడుతుంది. గత 6 గంటల్లో గంటకు 9 కి.మీ. వేగంతో తుపాన్ కదిలింది. ప్రస్తుతం ఏపీలోని ఒంగోలుకు 20 కి.మీ., బాపట్లకు 60 కి.మీ. దూరంలో కేంద్రీకృతమైంది. ఒంగోలు సమీపంలో తీరాన్ని దాటే అవకాశముంది. తీరం దాటే సమయంలో 100 నుంచి 120కి.మీ. వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే ప్రమాదముంది.