03-05-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు దేశవ్యాప్తంగా నీట్ యూజీ 2026 పరీక్ష
03-05-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
LIVE FEED
రేపు సచివాలయంలో మంత్రివర్గ సమావేశం
రేపు సచివాలయంలో మంత్రివర్గ సమావేశం జరగనుంది. పలు సంస్థలకు భూముల కేటాయింపు, ఉద్యోగుల డిమాండ్లు, ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మె చేసిన ప్రతిపాదనలు అమలుపై చర్చించనున్నారు. సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి సవరించిన అంశాల ఆమోదంపై చర్చలు జరపనున్నారు.
నేడు దేశవ్యాప్తంగా నీట్ యూజీ 2026 పరీక్ష
నేడు దేశవ్యాప్తంగా నీట్ యూజీ 2026 పరీక్ష నిర్వహించనున్నారు. వైద్యవిద్యలో ప్రవేశం కోసం నేడు నిర్వహిస్తున్న నీట్ యూజీకి సర్వం సిద్ధంమైంది. నీట్ యూజీ పరీక్ష ప్రశాంతంగా జరిగేలా భారీగా పోలీసుల బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. మధ్యాహ్నం 2 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు నీట్ యూజీ పరీక్ష జరగనుంది.
సికింద్రాబాద్: స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టి మోసపోయిన వ్యక్తి
సికింద్రాబాద్లో స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టి ఓ వ్యక్తి మోసపోయాడు. ట్రేడింగ్ చిట్కాల పేరుతో కేటుగాళ్లు రూ.3 లక్షలు కాజేశారు. బాధితుడు తిరుమలగిరి పీఎస్లో ఫిర్యాదు చేశారు.
సికింద్రాబాద్: తిరుమలగిరిలో కల్లు కాంపౌండ్లో వ్యక్తి మృతి
సికింద్రాబాద్లో తిరుమలగిరిలో కల్లు కాంపౌండ్లో వ్యక్తి మృతి చెందారు. కల్లు తాగి ఆ వ్యక్తి అపస్మారకస్థితిలోకి వెళ్లిపోయాడు. ఘటనాస్థలి నుంచి మృతదేహం ఆస్పత్రికి తరలించారు.
ఇవాళ ఐపీఎల్లో రెండు మ్యాచ్లు
ఇవాళ ఐపీఎల్లో రెండు మ్యాచ్లు జరగనుంది. మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు ఉప్పల్లో హైదరాబాద్, కోల్కతా మ్యాచ్, సాయంత్రం 7.30 గంటలకు అహ్మదాబాద్లో గుజరాత్, పంజాబ్ మ్యాచ్ జరగనుంది.