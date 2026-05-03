3rd May 2026 Today AP Live News Updates: తూర్పు గోదావరి కోనసీమ జిల్లాల్లో భారీ వర్షం, ఈదురుగాలులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 10:11 AM IST|
Updated : May 3, 2026 at 11:24 AM IST
3rd May 2026 Today AP Live News Updates: ఈదురుగాలుల కారణంగా రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడలో వర్షం, విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేత
కోస్తా, రాయలసీమల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో జల్లులు
ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి కోమరిన్ వరకు తెలంగాణ, ఏపీ, తమిళనాడు మీదుగా ఆవర్తనం కొనసాతుంది. కోస్తా, రాయలసీమల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో జల్లులు పడే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ నిపుణులు చెలిపారు. గంటకు 50 నుంచి 70 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నట్లు పేర్కొన్నాురు.
స్వామివారి వద్ద అపచారం చేసిన అందరినీ చట్టపరంగా శిక్షిస్తాం: భానుప్రకాశ్రెడ్డి
వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో అనేక అక్రమాలు జరిగాయని టీటీడీ సభ్యుడు భానుప్రకాశ్రెడ్డి అన్నారు. ప్రసాదాలకు కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేశారని, మండిపడ్డారు. టీటీడీ నిబంధనలను కూడా అప్పటి పాలకమండలి సడలించిందని భానుప్రకాశ్రెడ్డి ధ్వజమెత్తారు. సింఘాల్, ధర్మారెడ్డి, కరుణాకర్రెడ్డి, సుబ్బారెడ్డి అందరూ పాపం చేశారని, వారిపై పాలక మండలిలో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఆయన అన్నారు. స్వామివారి వద్ద అపచారం చేసిన అందరినీ చట్టపరంగా శిక్షిస్తామని భానుప్రకాశ్రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
ఈదురు గాలులకు, భారీ వర్షానికి నేలకొరిగిన వరిచేలు
తూర్పు గోదావరి కోనసీమ జిల్లాల్లో భారీ వర్షం, ఈదురుగాలుల కారణంగా రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడలో వర్షం, విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేశారు. రాజానగరం, మండపేట నియోజకవర్గంలో, పెద్దాపురం, రావులపాలెం, మారేడుమిల్లి, రాజవొమ్మంగి, జగ్గంపేట, మండపేట, అంబాజీపేట, ఏలేశ్వరం, రామచంద్రపురం, ముమ్మిడివరం, ఈదురుగాలులు, ఉండ్రాజవరం, తాళ్లరేవులో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం పడింది ఈదురు గాలులకు, భారీ వర్షానికి వరిచేలు నేలకొరిగాయి.
పెద్దపేటలో రామాలయం నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన
పశ్చిమ గోదావరి ఆకివీడు పెద్దపేటలో రామాలయం నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు. ఆకివీడులో భారీగా మోహరించిన పోలీసులు అటుగా వస్తున్న అన్ని వాహనాలను తనిఖీ చేస్తున్నారు. గొంతెనమ్మ గుడిని కూల్చి రామాలయాన్ని నిర్మిస్తున్నారని దళితుల ఫిర్యాదు చేశారు. గతంలో హైకోర్టులో పిటిషన్ వేసిన స్థానిక దళితులు రామాలయం నిర్మాణానికి కోర్టు అనుమతి ఇవ్వడంతో భూమిపూజ చేపట్టారు. దీంతో చలో ఆకివీడుకు దళిత సంఘాలు పిలుపు ఇవ్వడంతో పోలీసుల బందోబస్తు నిర్వహించారు.
ద్విచక్రవాహనంలో మంటలు చెలరేగి ఇద్దరు సజీవదహనం
అనంతపురం కూడేరు మండలం అరవకూరు రోడ్డుపై ప్రమాదం జరిగింది. ద్విచక్రవాహనంలో మంటలు చెలరేగి ఇద్దరు సజీవదహనమయ్యారు. ద్విచక్రవాహనాన్ని మరో వాహనం ఢీకొనడంతో ప్రమాదం జరినట్లు చెలుస్తుంది. మృతులను వజ్రకరూరు మం. పందికుంటకు చెందిన అజిత్, ఆకాశ్గా గుర్తించారు.