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03-06-2026 Telangana News Today Live Updates : రాష్ట్రంలో 'పెద్ది' టికెట్ ధరల పెంపు, రోజుకు 5 షోలకు అనుమతి

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 3, 2026 at 6:53 AM IST

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03-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

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6:45 AM, 3 Jun 2026 (IST)

రేపు, ఎల్లుండి ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన

రేపు, ఎల్లుండి ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటించనున్నారు. ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాలో ప్రాజెక్టుల పురోగతిని పరిశీలించనున్నారు. రేపు సోమశిలలో వివిధ ప్రాజెక్టులపై ప్రజెంటేషన్, పాలమూరు-రంగారెడ్డి, కల్వకుర్తి, కోయిల్‌సాగర్‌పై ప్రజెంటేషన్, సమీక్షలు, భీమా, నెట్టెంపాడు, ఇతర ప్రాజెక్టులపై ప్రజెంటేషన్, సమీక్ష చేయనున్నారు. ఉదండపూర్ రిజర్వాయర్ వద్ద బహిరంగ సభ నిర్వహించనున్నారు.

6:44 AM, 3 Jun 2026 (IST)

రేపు లాసెట్‌ ఫలితాలు విడుదల

రేపు మధ్యాహ్నం 3.30గంటలకు లాసెట్‌ ఫలితాలు విడుదల కానున్నాయి. లాసెట్‌ ఫలితాలను ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మన్‌ విడుదల చేయనున్నారు.

6:41 AM, 3 Jun 2026 (IST)

రేపు కేరళలోకి నైరుతి ప్రవేశానికి అనుకూల పరిస్థితులు

రేపు కేరళలోకి నైరుతి ప్రవేశానికి అనుకూల పరిస్థితులు ఉండడంతో కేరళ నుంచి వారం రోజులకు తెలంగాణలోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది. ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణుల వల్ల మూడ్రోజులపాటు ఈదురుగాలులు, ఉరుములతో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్ష సూచనలు ఉన్నాయి. గంటకు 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. ఇవాళ ఉమ్మడి హైదరాబాద్‌, రంగారెడ్డి, నల్గొండ, వరంగల్‌ జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. తెలంగాణలో 4 రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 2-4 డిగ్రీల మేర తగ్గే అవకాశం ఉంది.

6:34 AM, 3 Jun 2026 (IST)

రాష్ట్రంలో 'పెద్ది' టికెట్ ధరల పెంపు, రోజుకు 5 షోలకు అనుమతి

రాష్ట్రంలో 'పెద్ది' టికెట్ ధరల పెంపు, రోజుకు 5 షోలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. జూన్ 4న విడుదలకానున్న 'పెద్ది' సినిమా టికెట్ ధరల పెంపునకు అనుమతి ఇచ్చింది. జూన్ 3న రాత్రి 8 గంటలకు స్పెషల్ ప్రీమియర్ షోకి అనుమతి ఇవ్వగా టికెట్ ధర గరిష్ఠంగా రూ.600గా నిర్ణయించారు. జూన్ 4 నుంచి 10 రోజులపాటు సింగిల్ స్క్రీన్లలో రూ.100, మల్టీప్లెక్స్‌ల్లో రూ.125 పెంచుకోవచ్చు.

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