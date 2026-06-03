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3rd June 2026 AP News Today Live Updates: తెలంగాణపై నా నిబద్ధత ఈనాటిది కాదు: పవన్‌

June 3rd 2026 AP News Today Live Updates
June 3rd 2026 AP News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 7:13 AM IST

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Updated : June 3, 2026 at 10:33 AM IST

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June 3rd 2026 AP News Today Live Updates : ఉస్మానియా విద్యార్థి నేతలు, గద్దర్‌తో కలిసి తెలంగాణ సామాజిక న్యాయసభలో పాల్గొన్న

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10:30 AM, 3 Jun 2026 (IST)

తెలంగాణపై నా నిబద్ధత ఈనాటిది కాదు: పవన్‌

తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనపై తన నిబద్ధత ఈ మధ్యే మొదలైంది కాదని జనసేన అధ్యక్షుడు, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ అన్నారు. 2009లో ప్రజారాజ్యం పార్టీ యువరాజ్యం విభాగానికి నాయకత్వం వహిస్తున్నప్పుడు ఉస్మానియా విద్యార్థి నేతలు, గద్దర్‌తో కలిసి తెలంగాణ సామాజిక న్యాయసభలో పాల్గొన్నానని తెలిపారు. ఈ మేరకు ‘ఎక్స్‌’ వేదికగా ఓ వీడియో పోస్ట్‌ చేశారు. వైఎస్ఆర్ నేతృత్వంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తెలంగాణ ఏర్పాటును వ్యతిరేకిస్తున్న సమయంలో.. తాను తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలకు బహిరంగంగా మద్దతు తెలిపానన్నారు.

10:28 AM, 3 Jun 2026 (IST)

పల్నాడు జిల్లా నూజెండ్ల మండలం కొండలరాయునిపాలెంలో ఆకతాయిల హల్‌చల్‌

పల్నాడు జిల్లా నూజెండ్ల మండలం కొండలరాయునిపాలెంలో ఆకతాయిల హల్‌చల్‌ సృష్టించారు. ప్రభుత్వ పాఠశాల ఆవరణలోనే అసాంఘిక కార్యక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు. వద్దని చెప్పిన ఉపాధ్యాయుడితో ఆ యువకులు మద్యం మత్తులో ఘర్షణకు దిగారు. పాఠశాల ప్రధాన గేటు తాళం పగలగొట్టి టీచర్‌ను బెదిరించారు. ఆకతాయిల అగడాలపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్థులు కోరుతున్నారు.

10:27 AM, 3 Jun 2026 (IST)

రాజధాని ప్రాంతంలో మంత్రి నారాయణ పర్యటన

రాజధాని ప్రాంతంలో మంత్రి నారాయణ పర్యటిస్తున్నారు. కొండవీటివాగు, పాలవాగు ప్రవాహ మార్గాలను మంత్రి నారాయణ పరిశీలించారు. అలాగే పెనుమాక రిజర్వాయర్‌ను మంత్రి పరిశీలించారు. వాగుల ప్రవాహానికి ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా చూడాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. వంతెనల కిందిభాగంలో మట్టి పూడికతీతలు త్వరగా తొలగించాలని ఆదేశించారు.

10:26 AM, 3 Jun 2026 (IST)

మద్యం కుంభకోణం కేసులో నేడు విచారణకు హాజరుకానున్న నిందితులు

మద్యం కుంభకోణం కేసులో నిందితులు నేడు విచారణకు హాజరుకానున్నారు. నేటితో రిమాండ్ ముగియడంతో ప్రణయ్ ప్రకాష్‌ను అధికారులు కోర్టులో హాజరుపరచనున్నారు. అలాగే ఈ కేసులో బెయిల్​పై ఉన్న ఇతర నిందితులు విచారణకు హాజరుకానున్నారు.

10:13 AM, 3 Jun 2026 (IST)

శాంతి రెగ్యులర్‌ బెయిల్‌ పిటిషన్‌పై నేడు ఏసీబీ కోర్టులో వాదనలు

శాంతి రెగ్యులర్‌ బెయిల్‌ పిటిషన్‌పై నేడు ఏసీబీ కోర్టులో వాదనలు జరగనున్నాయి. ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో దేవదాయ శాఖ అసిస్టెంట్‌ కమిషనర్‌ శాంతిపై కేసు నమోదైన విషయం విదితమే.

10:12 AM, 3 Jun 2026 (IST)

విద్యుత్ బస్సులు ప్రైవేట్ ఆపరేటర్లకు అప్పగింత మానుకోవాలి: ఎన్‌ఎంయూఏ

విద్యుత్ బస్సులు ప్రైవేట్ ఆపరేటర్లకు అప్పగించే ఆలోచన మానుకోవాలని ఎన్‌ఎంయూఏ డిమాండ్​ చేసింది. కేంద్రం ఇస్తున్న రాయితీతో ఆర్టీసీయే బస్సులు నిర్వహించాలని కోరారు. ఆర్టీసీ డిపో స్థలాలు లీజు పేరిట ప్రైవేటుకు ఇవ్వడాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నామని, ఆర్టీసీ సమస్యలు, స్త్రీశక్తి పథకం ప్రభావంపై చర్చకు సమావేశమవుతామని ఆర్టీసీ ఈయూ నేతలు పేర్కొన్నారు. జూన్ 8న విజయవాడలో ఉద్యోగ సంఘాల సమావేశం ఉంటుందని, సమావేశం అనంతరం భవిష్యత్ ఉద్యమ కార్యాచరణ ప్రకటిస్తాం నేతలు తెలిపారు.

9:16 AM, 3 Jun 2026 (IST)

రాజమహేంద్రవరంలో గొలుసు చోరీ దొంగల హల్‌చల్‌

రాజమహేంద్రవరంలో గొలుసు చోరీ దొంగల హల్‌చల్‌ సృష్టించారు. ఈ రోజు ఉదయం రాజమహేంద్రవరంలో రెండు చైన్ స్నాచింగ్ ఘటనలు జరిగాయి. ఇద్దరు వ్యక్తులు బైక్‌పై తిరుగుతూ చైన్ స్నాచింగ్‌కు పాల్పడ్డారు. మెడలో బంగారం గొలుసు లాక్కుని పోతుండగా వృద్ధురాలు కిందపడింది. అయినా చైన్​ స్నాచర్లు ఆ వృద్ధురాలిని కొంత దూరం లాక్కెళ్లిపోయారు. ఉదయం వాకింగ్‌కు వెళ్లి వస్తున్న మహిళ మెడలోని గొలుసుని చోరీ చేశారు. ఈ ఘటనలపై బాధితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. సీసీ కెమెరా దృశ్యాల ద్వారా పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.

9:14 AM, 3 Jun 2026 (IST)

నేడు అమరావతిలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్​కల్యాణ్​ పర్యటన

రాజధాని అమరావతిలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్ నేడు పర్యటించనున్నారు. పొట్టి శ్రీరాములు స్మృతివనాన్ని పవన్‌కల్యాణ్ సందర్శించనున్నారు. సా. 4.45 గం.కు పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహానికి పవన్​ పుష్పాంజలి ఘటించనున్నారు.

9:12 AM, 3 Jun 2026 (IST)

పల్నాడు జిల్లాలో విద్యుత్‌ తీగలు తెగిపడి 8 గేదెలు మృతి

పల్నాడు జిల్లాలో విద్యుత్‌ తీగలు తెగిపడి 8 గేదెలు మృత్యువాత పడ్డాయి. జిల్లాలోని వినుకొండ మండలం చీకటిగలపాలెం అడ్డరోడ్డు వద్ద విద్యుత్​ తీగలు తెగిపడ్డాయి. ఈ తీగలు తగిలి గేదెలు మృత్యువాతపడ్డాయి. అధికారులు తక్షణం స్పందించి తమను ఆదుకోవాలని రైతులు కోరుతున్నారు.

9:10 AM, 3 Jun 2026 (IST)

విశాఖ జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం, డ్యాన్స్‌ మాస్టర్‌ పండుకు గాయాలు

విశాఖ జిల్లాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో డ్యాన్స్‌ మాస్టర్‌ పండుకు గాయాలయ్యాయి. విశాఖ జిల్లా ఆనందపురం మండలం లొడగలవానిపాలెం వద్ద అర్ధరాత్రి ఆగి ఉన్న రెండు వాహనాలను బొలెరో వాహనం ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో డ్యాన్స్‌ మాస్టర్‌ పండు రెండు కాళ్లకు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. ఈ ప్రమాదంలో మరో ముగ్గురికి స్వల్పగాయాలుకాగా వారిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రమాదానికి గురైన 3 వాహనాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

9:08 AM, 3 Jun 2026 (IST)

కడప జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం - ఇద్దరు మృతి

కడప జిల్లా మైదుకూరు మండలం జీవీ సత్రం సమీపంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతి చెందారు. జాతీయ రహదారిపై సుమంత్​(25), మదన్​గోపాల్​(25) వాకింగ్​ చేస్తుండగా వాహనం ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు యువకులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా మరొకరు గాయపడ్డారు.

9:07 AM, 3 Jun 2026 (IST)

తిరుపతి జిల్లా పుల్లంపేట వద్ద ఆటోను ఢీకొన్న లారీ, ఒకరు మృతి

తిరుపతి జిల్లా పుల్లంపేట వద్ద ఆటోను లారీ ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో ఒకరు మృతి చెందారు. జిల్లాలోని పుల్లంపేట బ్రిడ్జిపై తమిళనాడుకు చెందిన లారీ ఆటోను ఢీకొట్టింది.

8:16 AM, 3 Jun 2026 (IST)

పశువులపై పెద్దపులి దాడి

పోలవరం జిల్లా దేవీపట్నం మండలం గంగంపాలెంలో పెద్దపులి సంచరించింది. జిల్లాలోని గంగంపాలెం వద్ద రాత్రి పశువులపై పెద్దపులి దాడిచేసింది. 14 ఆవుదూడలు, 2 గేదె దూడలు, ఒక గేదెపై పెద్దపులి దాడి చేసి చంపేసింది. పెద్దపులి సంచారంతో గంగంపాలెం వాసులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. గంగంపాలెం దండింగి, పోచమ్మగండి వైపునకు ప్రజలు వెళ్లకుండా అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. అటవీశాఖ అధికారులు పోతవరం వద్దే వాహనాలను నిలిపివేస్తున్నారు.

8:14 AM, 3 Jun 2026 (IST)

తిరుమల సమాచారం

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 22 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 83,858 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.38 కోట్లు రాగా 35,941 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.

6:48 AM, 3 Jun 2026 (IST)

రోడ్డు ప్రమాదం - బయటపడ్డ గంజాయి అక్రమ రవాణా

ఒంగోలు కిమ్స్ ఆసుపత్రి వద్ద ఎన్‌హెచ్‌పై ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఒకరు మృతి చెందారు.రోడ్డు ప్రమాదంతో గంజాయి అక్రమ రవాణా బయటపడ్డింది. తమిళనాడుకి గంజాయి తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. దాణా బస్తాల లోడ్ కింద భారీ ఎత్తున గంజాయి తరలిస్తున్నారు. 500 కిలోల గంజాయి ఉంటుందని పోలీసుల అంచనా. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే లారీని వదిలేసి డ్రైవర్ పరారయ్యారు. పోలీసులు లారీని స్వాధీనం చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

6:42 AM, 3 Jun 2026 (IST)

తెలంగాణలో 4 రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గే అవకాశం

రేపు కేరళలోకి నైరుతి ప్రవేశానికి అనుకూల పరిస్థితులు ఉన్నట్లు వాతావరణశాఖ అంచనా వేసింది. ఇవి కేరళను తాకిన వారం రోజులకు తెలంగాణలోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణుల ప్రభావంతో రాష్ర్టంలో నేడు, రేపు, ఎల్లుండి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు హెచ్చరించారు. ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, గంటకు 50 నుంచి 60 కిలో మీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే సూచనలు ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఇవాళ ఉమ్మడి హైదరాబాద్‌, రంగారెడ్డి, నల్గొండ, వరంగల్‌ జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్‌ జారీ చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. తెలంగాణలో 4 రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 2-4 డిగ్రీల మేర తగ్గే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు.

6:38 AM, 3 Jun 2026 (IST)

ఓ వ్యాపారి ఇంట్లో చోరీ - బంగారం ఎత్తుకెళ్లిన దుండగులు

పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేటలోని ఓ వ్యాపారి ఇంట్లో దుండగులు బంగారం ఎత్తుకెళ్లారు. సుమారు రూ.80 లక్షల విలువైన బంగారం నగలు చోరికి గురయ్యాయి. శ్రీశైలం వెళ్లి తిరిగి ఇంటికి వచ్చేలోపే చోరీ చేసినట్లు ఫిర్యాదు చేశారు.

Last Updated : June 3, 2026 at 10:33 AM IST

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