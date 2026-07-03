03-07-2026 Telangana News Today Live Updates: నేడు దిల్లీకి వెళ్లనున్న మంత్రి సీతక్క
03-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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నేడు టీజీ-20 లీగ్లో రెండు మ్యాచ్లు
ఉప్పల్: నేడు టీజీ-20 లీగ్లో రెండు మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి. మధ్యాహ్నం 2.15 గంటల నుంచి నల్గొండ నైట్స్, మెదక్ ఫాల్కన్స్ మ్యాచ్, రాత్రి 7.15 గంటల నుంచి పాలమూరు స్ట్రైకర్స్, వరంగల్ వారియర్స్ తలపడనున్నాయి.
హోటల్ గ్రాండ్ లాడ్జ్లో రేణుక (26) అనుమానాస్పద మృతి
హోటల్ గ్రాండ్ లాడ్జ్లో రేణుక (26) అనుమానాస్పదంగా చనిపోయింది. ఫారుక్ (34)తో కలిసి రేణుక రూమ్ బుక్ చేసుకుంది. అయితే తాను బయటకు వెళ్లి వచ్చేసరికి రేణుక ఆత్మహత్య చేసుకుందని ఫారుక్ పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చాడు. కానీ రేణుకది ఆత్మహత్య కాదు హత్యేనని కుటుంబ సభ్యుల ఆరోపిస్తున్నారు. దీంతో లంగర్హౌస్ పోలీసులు ఫారుక్ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. హత్యా? ఆత్మహత్యా? అనే కోణంలో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
నేడు దిల్లీకి వెళ్లనున్న మంత్రి సీతక్క
మంత్రి సీతక్క నేడు దిల్లీకి వెళ్లనున్నారు. కేంద్ర ఆర్థిక సంఘం ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రాల పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రుల సమావేశానికి హాజరుకానున్నారు. జీరాంజీ పథకం ప్రారంభం దృష్ట్యా కేంద్ర ఆర్థిక సంఘం ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు.
కంభంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - నలుగురు మృతి
మార్కాపురం జిల్లా కంభంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ప్రమాదంలో నలుగురు మృతి చెందాగా మరో ఏడుగురికి గాయాలు, ముగ్గురి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. మొత్తం 14 మంది ఆటోలో గిద్దలూరు నుంచి కంభంలో పెళ్లికి వెళ్తున్నారు. రోడ్డు పక్కన ఉన్న గుడిలో పూజ చేయించేందుకని ఆటోను రోడ్డు పక్కన ఆపారు. అంతలోనే ఆ ఆటోను వెనక నుంచి ఓ లారీ బలంగా ఢీకొట్టంది. ఈ ఘటనలో అంకాలు (22), నగేశ్(18), అలకనంద(18), చిన్నారి నాగలక్ష్మి(4) చనిపోయారు. గాయలైన వారిలో నలుగురికి కంభం ఆస్పత్రిలో మరో ముగ్గురికి మార్కాపురంలో చికిత్స చేయిస్తున్నారు. వీరంతా గిద్దలూరు నల్లబండ వాసులుగా గుర్తించారు.
జూబ్లీహిల్స్లో బాల్య వివాహాన్ని అడ్డుకున్న పోలీసులు
జూబ్లీహిల్స్ పెద్దమ్మ ఆలయంలో 17 ఏళ్ల బాలిక పెళ్లికి ఏర్పాట్లు చేశారు. విషయం తెలియడంతో అర్చకుడు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చాడు. వెంటనే పోలీసులు బాల్య వివాహాన్ని అడ్డుకున్నారు. బాలికను రక్షించి నలుగురిపై కేసు నమోదు చేశారు.