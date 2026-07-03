3rd July 2026 News Today AP Live News Updates : మార్కాపురం జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - నలుగురు మృతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 7:08 AM IST|
Updated : July 3, 2026 at 7:52 AM IST
3rd July 2026 News Today AP Live News Updates : పెళ్లి ఆటోను వెనక నుంచి బలంగా ఢీకొట్టిన లారీ, నలుగురు మృతి -ఘటనాస్థలిలో ముగ్గురు, ఆస్పత్రిలో చికిత్సపొందుతూ చిన్నారి మృతి - ప్రమాదంలో మరో ఏడుగురికి గాయాలు, ముగ్గురి పరిస్థితి విషమం
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తిరుమల శ్రీవారి సర్వదర్శన 12 గంటలు
తిరుమలలో శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి టోకెన్లు లేకపోయిన భక్తులు 12 గంటల వరకు వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది. సర్వదర్శనానికి సంబంధించిన అన్ని కంపార్టుమెంట్లు భక్తులతో నిండిపోయాయి. నారాయణగిరి షెడ్ల వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 66,304 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.51 కోట్లు నమోదు అయింది. అలాగే 31,811 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి - మంత్రులు
మార్కాపురం ప్రాంతంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదం అత్యంత విషాదకరమని మంత్రి మండిపల్లి, మంత్రి డీఎస్బీవీ స్వామి పేర్కొన్నారు. వివాహ వేడుకల మధ్య జరిగిన ఈ ప్రమాదం హృదయ విదారకమని పేర్కొంటూ, మృతుల కుటుంబాలకు మంత్రులు తమ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. అలానే ప్రమాదంలో గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలిని అధికారులను ఆదేశించారు.
కంభంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం
వివాహ వేడుకల సందడిలో ఉన్న ఒక కుటుంబానికి ఘోర విషాదం ఎదురైంది. మర్కాపురం జిల్లా, కంభం పట్టణంలోని అమరావతి-అనంతపురం జాతీయ రహదారిపై, ఆలయం సమీపంలో నిలిపి ఉంచిన ఆటో-రిక్షాను అతివేగంతో వచ్చిన లారీ ఢీకొట్టడంతో నాలుగేళ్ల చిన్నారితో సహా నలుగురు మృతి చెందారు. మరో ఏడుగురు గాయపడ్డారు. ఈ ఘటన గురువారం తెల్లవారుజామున 1:15 గంటల ప్రాంతంలో జరిగింది. మృతులంతా ఒకే కుటుంబానికి చెందినవారిగా పోలీసులు గుర్తించారు.
వైఎస్సార్ కడపలో ముఖ్యమంత్రి పర్యటన
నేడు వైఎస్సార్ కడప జిల్లా ముఖ్యమంత్రి జమ్మలమడుగులో పర్యటించనున్నారు. ఉదయం సున్నపురాళ్లపల్లి హెలిప్యాడ్కు చేరుకొని, జేఎస్డబ్ల్యూ రాయలసీమ ప్లాంట్ నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన చేస్తారు. తరువాత 'కన్యతీర్థం'లో బాలా త్రిపురసుందరి సుందరేశ్వరస్వామిని దర్శించుకుంటారు. ఆ తర్వాత జేఎస్డబ్ల్యూ హెవీ సెక్షన్ మిల్లో కాంక్రీట్ ఫ్లోరింగ్ కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్నారు.
యూట్యూబర్ ప్రశ్న రావణ్కు బెయిల్
యూట్యూబర్ ప్రశ్న రావణ్కు కాకినాడ మొబైల్ కోర్టు జడ్జి ఉషా లక్ష్మికుమా బెయిల్ మంజూరు చేశారు. ఆ తర్వాత కాకినాడలో మరో కేసులో యూట్యూబర్ ప్రశ్న రావణ్ను గుడివాడ రూరల్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం మచిలీపట్నానికి తరలించారు.
అల్పపీడనం - 3 రోజులు ఉత్తరాంధ్రలో భారీ వర్షాలు
వాయవ్య బంగాళాఖాతం - ఒడిశా-బెంగాల్ తీరంలో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. దీని కారణంగా వచ్చే 3 రోజుల్లో ఉత్తరాంధ్ర రాష్ట్రంలో కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. పలుచోట్ల ఉరుములు, మెరుపులతో పిడుగులు పడే అవకాశం కూడా ఉందని హెచ్చరించారు. తీరం వెంబడి గంటకు 40-50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని అంచనా వేశారు. మత్స్యకారులు సముద్రంలో వేటకు వెళ్లొద్దని హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ఈ రోజు శ్రీకాకుళం, పోలవరం, కోనసీమ, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. మిగతా జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి వర్షాలు పడే అవకాశమున్నట్లు అంచనా వేశారు. వర్షాలు - ఈదురుగాలుల కారణంగా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.