03-08-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు పార్లమెంట్లో ప్రతిపక్ష పార్టీల ఫ్లోర్ లీడర్ల భేటీ
03-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
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ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్కృష్ణారెడ్డి కేసులో సరికొత్త కోణం - మరో వివాహితతోనూ సంబంధం!
ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్కృష్ణారెడ్డి కేసులో సరికొత్త కోణం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ కేసులో పోలీసులు దర్యాప్తు వేగవంతం చేయగా మరో వివాహితతో ఆయనకు సంబంధాన్ని గుర్తించారు. బాధితురాలైన మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఇచ్చిన మౌఖిక ఫిర్యాదుతో దర్యాప్తు చేయగా ఈ విషయం బయటపడింది.
నేడు పార్లమెంట్లో ప్రతిపక్ష పార్టీల ఫ్లోర్ లీడర్ల భేటీ
పార్లమెంట్లో అధికార పక్షాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు ప్రతిపక్ష కూటమి భేటీని ఏర్పాటు చేసింది. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల నేపథ్యంలో, ఉభయ సభల్లోనూ అనుసరించాల్సిన ఉమ్మడి వ్యూహంపై చర్చించేందుకు ప్రతిపక్ష పార్టీల ఫ్లోర్ లీడర్లు ఈ రోజు ఉదయం 10 గంటలకు సమావేశమవుతున్నారు.
రష్యాపై ఉక్రెయిన్ డ్రోన్ దాడులు, ఐదుగురి మృతి
రష్యాపై ఉక్రెయిన్ డ్రోన్లతో భారీ దాడులు జరిపింది. శనివారం రాత్రి, ఆదివారం జరిగిన ఈ దాడుల్లో పలు రష్యన్ ప్రాంతాలు దద్దరిల్లాయి. వేర్వేరు రష్యన్ అధికారిక వర్గాల నివేదికల ప్రకారం, ఈ తాజా దాడుల కారణంగా కనీసం 5 నుంచి 8 మంది వరకు మరణించారు. పలువురు గాయపడ్డారు.
పాకిస్థాన్లో ఉగ్రదాడి - 14 మంది మృతి, 20 మందికి గాయాలు
పాకిస్థాన్లోని ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా కబాల్ పట్టణంలో ఆదివారం రాత్రి జరిగిన ఆత్మాహుతి దాడిలో 14 మంది మరణించినట్లు స్థానిక పోలీసు అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఆత్మాహుతి దాడిలో 20 మందికిపైగా గాయాలయ్యాయి. ఈ ప్రాంతంలో పెరుగుతున్న ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా, శాంతిని కాంక్షిస్తూ స్థానిక ప్రజలు ఒక పోలీస్ స్టేషన్ వెలుపల భారీ ర్యాలీ నిర్వహిస్తున్న సమయంలో ఈ దారుణం జరిగింది.
నేడు సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని అమ్మవారి రంగం కార్యక్రమం
నేడు సికింద్రాబాద్ శ్రీ ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారి ఆలయంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన 'రంగం' కార్యక్రమం జరగనుంది. ఆదివారం ప్రధాన లష్కర్ బోనాల ఉత్సవం వైభవంగా ముగియగా, జాతరలో రెండో రోజైన ఈరోజు ఉదయం ఈ క్రతువును నిర్వహించనున్నారు.
యూసఫ్గూడలో బైక్ను ఢీకొన్న కారు - ఓ యువకుడు, ఇద్దరు మైనర్లపై కేసు నమోదు
యూసుఫ్గూడలో ఆదివారం రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో బాలుడు నడుపుతున్న కారు బైక్ను ఢీకొనింది. బైక్ను కారు ఢీ కొట్టడంతో రాజ్కుమార్ అనే వ్యక్తి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. ప్రమాద సమయంలో కారులో బోరబండకు చెందిన ముగ్గురు బాలురు ఉన్నారు. నవాజ్ అనే 19 ఏళ్ల వ్యక్తి కారును అద్దెకు తీసుకున్నారు. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురికి గాయాలు, 7 వాహనాలు ధ్వంసమయ్యాయి. పోలీసులు నవాజ్ సహా కారులో ఉన్న ఇద్దరు మైనర్లపై కేసు నమోదు చేశారు.
రంగారెడ్డిలో రోడ్డు ప్రమాదం - ఒకరు మృతి - మరొకరికి తీవ్రగాయాలు
రంగారెడ్డి జిల్లాలోని కొత్తూరు మండలం తిమ్మాపూర్ వద్ద రోడ్డుప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. జాతీయ రహదారిపై బైకును లారీ ఢీకొట్టడంతో ఒకరు మృతి చెందారు. ఈ ప్రమాదంలో మరో వ్యక్తికి తీవ్రగాయాలు కాగా స్థానికులు ఆస్పత్రికి తరలించారు.