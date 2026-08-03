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3rd August 2026 AP News Today Live Updates: స‌చివాల‌యంలో సీఆర్డీఏ ఇంజినీర్లు, కాంట్రాక్ట్ సంస్థల ప్రతినిధుల‌తో మంత్రి నారాయ‌ణ స‌మీక్ష

3rd August 2026 AP News Today Live Updates
3rd August 2026 AP News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 6:59 AM IST

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Updated : August 3, 2026 at 11:04 AM IST

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3rd August 2026 AP News Today Live Updates: స‌చివాల‌యంలో సీఆర్డీఏ ఇంజినీర్లు, కాంట్రాక్ట్ సంస్థల ప్రతినిధుల‌తో మంత్రి నారాయ‌ణ స‌మీక్షించారు. ఏజీఐసీఎల్​ ఎండీ అభిషేక్ కుమార్, ఇంజినీర్ ఇన్ చీఫ్ గోపాల‌రెడ్డి, చీఫ్ ఇంజినీర్లు హాజ‌రయ్యారు.

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11:01 AM, 3 Aug 2026 (IST)

స‌చివాల‌యంలో సీఆర్డీఏ ఇంజినీర్లు, కాంట్రాక్ట్ సంస్థల ప్రతినిధుల‌తో మంత్రి నారాయ‌ణ స‌మీక్ష

స‌చివాల‌యంలో సీఆర్డీఏ ఇంజినీర్లు, కాంట్రాక్ట్ సంస్థల ప్రతినిధుల‌తో మంత్రి నారాయ‌ణ స‌మీక్షించారు. ఏజీఐసీఎల్​ ఎండీ అభిషేక్ కుమార్, ఇంజినీర్ ఇన్ చీఫ్ గోపాల‌రెడ్డి, చీఫ్ ఇంజినీర్లు హాజ‌రయ్యారు. అమ‌రావ‌తిలో నిర్మిస్తున్న ఐకానిక్ భ‌వ‌నాల ప‌నుల‌ పురోగ‌తిపై చ‌ర్చ‌ించారు. అసెంబ్లీ, హైకోర్టు, సెక్ర‌టేరియ‌ట్ ట‌వ‌ర్ల ప‌నులు జ‌రుగుతున్న తీరును మంత్రి నారాయ‌ణ అడిగి తెలుసుకున్నారు. వ‌ర్షాకాలంలోనూ ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ప‌నులు కొన‌సాగుతున్నాయ‌ని అధికారులు తెలిపారు. నిర్ధేశిత ల‌క్ష్యాల మేర‌కు ప‌నుల‌ను పూర్తిచేసేలా చ‌ర్య‌లు తీసుకోవాల‌ని మంత్రి సూచించారు.

10:27 AM, 3 Aug 2026 (IST)

అద్దంకిలో మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ పర్యటన

అద్దంకిలో మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ పర్యటించారు. పుట్టావారిపాలెం కార్యాలయంలో పబ్లిక్ హెల్త్ అధికారులతో మంత్రి సమీక్షించారు. అద్దంకి పరిధిలో రక్షిత మంచినీటి పథకం అమలుపై మంత్రి గొట్టిపాటి చర్చించారు. ఇప్పటికే రూ.101.96 కోట్లతో పనులను అధికారులు ప్రారంభించారు. అద్దంకి పరిధిలో 51 లక్షల లీటర్ల నీటి సామర్థ్యం ఉండేలా ట్యాంకుల నిర్మించనున్నారు. 83 కి.మీ మేర నీటి సరఫరా లైను, 15 కి.మీ మేర ఫీడర్ ఛానెల్ పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. రోజూ 12 మి.లీటర్ల పంపిణీ సామర్థ్యంతో వాటర్ ట్రీట్‌మెంట్ ప్లాంట్ నిర్మించనున్నారు. రూ.5.10 కోట్లతో ఊర చెరువు అభివృద్ధి పనులు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. నాణ్యతా లోపం లేకుండా యుద్ధప్రాతిపదికన పూర్తి చేయాలని మంత్రి ఆదేశించారు.

9:57 AM, 3 Aug 2026 (IST)

తణుకు శివారులో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో తల్లి, కూతురు మృతి

పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తణుకు శివారులో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఘటనా స్థలంలోనే బాలిక మృతి చెందగా చికిత్స పొందుతూ తల్లి మృతి చెందింది. మృతులు నిడమరు మం. బువ్వనపల్లికి చెందిన కల్యాణి(24), కీర్తన(4)గా గుర్తించారు.

9:38 AM, 3 Aug 2026 (IST)

రేబాక వద్ద రోడ్డు ప్రమాదంలో క్యాబిన్‌లో చిక్కుకున్న డ్రైవర్‌ - బయటకు తీసి ఆసుపత్రికి తరలించిన పోలీసులు

అనకాపల్లి మండలం రేబాక వద్ద జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో క్యాబిన్‌లో చిక్కుకున్న డ్రైవర్‌ను పోలీసులు బయటకు తీసి ఆసుపత్రికి తరలించారు.

9:22 AM, 3 Aug 2026 (IST)

తణుకు శివారులో ప్రమాదం, బాలిక మృతి

పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తణుకు శివారులో రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో బాలిక మృతి చెందగా తల్లిదండ్రులకు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. తణుకు-కొమరవరం మార్గంలో అర్ధరాత్రి బైకు అదుపుతప్పి ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో మరో వ్యక్తికి గాయాలవ్వగా ఆసుపత్రికి తరలించారు.

8:50 AM, 3 Aug 2026 (IST)

నెల్లూరులో మామను కత్తితో పొడిచి చంపిన అల్లుడు

నెల్లూరులో మామను అల్లుడు కత్తితో పొడిచి చంపాడు. అర్ధరాత్రి ముత్తుకూరు మండలం బలిజపాలెంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. భార్యాభర్తల మధ్య గొడవను అడ్డుకున్న మామపై అల్లుడు దాడి చేశాడు. మామ ఏడుకొండలుపై అల్లుడు గున్నస్వామి కత్తితో దాడి చేశాడు. ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా ఏడుకొండలు మృతి చెందాడు. భర్త దాడిలో భార్య మస్తానమ్మకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. కేసు నమోదు చేసుకుని పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

8:23 AM, 3 Aug 2026 (IST)

అనకాపల్లి మండలం రేబాక వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం

అనకాపల్లి మండలం రేబాక వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. పక్క నుంచి వెళ్తున్న వాహనాన్ని వ్యాను ఢీకొనడంతో ప్రమాదం జరిగింది. వ్యాను క్యాబిన్‌లో చిక్కుకున్న డ్రైవర్‌ను బయటకు తీసేందుకు పోలీసుల యత్నిస్తున్నారు. అనకాపల్లి-ఆనందపురం రహదారిపై రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.

8:17 AM, 3 Aug 2026 (IST)

నంద్యాల జిల్లాలో దారుణం - కుమారుడిని చంపిన తండ్రి

నంద్యాల జిల్లాలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. బనగానపల్లె మండలం ఎనకండ్లలో కన్న తండ్రి కుమారుడిని కడతేర్చాడు. తెల్లవారుజామున మధు అనే వ్యక్తిని అతని తండ్రి మద్దిలేటి గొడ్డలితో నరికి చంపాడు. ఆస్తి వివాదాలే ఈ హత్యకు కారణమని స్థానికులు అంటున్నారు.

8:12 AM, 3 Aug 2026 (IST)

బాపట్ల జిల్లా వేమూరులో వాహన తనిఖీలు

బాపట్ల జిల్లా వేమూరులో పోలీసులు వాహన తనిఖీలు చేపట్టారు. సరైన పత్రాలు లేని 32 వాహనాలు సీజ్ చేశారు. రేపల్లె డీఎస్పీ అబ్దుల్ అజీజ్ ఆధ్వర్యంలో తనిఖీలు నిర్వహించారు.

8:10 AM, 3 Aug 2026 (IST)

ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద తగ్గుతున్న వరద ప్రవాహం

ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద వరద ప్రవాహం తగ్గుతుంది. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద 13.40 అడుగుల నీటిమట్టం నమోదైంది.
సముద్రంలోకి 12,12,106 క్యూసెక్కుల వరదనీరు విడుదల చేశారు. ధవళేశ్వరం వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగుతోంది.

8:07 AM, 3 Aug 2026 (IST)

శ్రీశైలం జలాశయానికి కొనసాగుతున్న వరద ప్రవాహం

శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. జూరాల నుంచి 1,60,537 క్యూసెక్కుల వరద నీరు శ్రీశైలం జలాశయానికి చేరుతోంది.
శ్రీశైలం జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 885 అడుగులైతే ప్రస్తుతం శ్రీశైలం జలాశయం నీటిమట్టం 852.60 అడుగులకు చేరింది. శ్రీశైలం జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ 215.80 టీఎంసీలైతే శ్రీశైలం జలాశయం ప్రస్తుత నీటి నిల్వ 85.93 టీఎంసీలు ఉంది. కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతల పథకానికి 1,433 క్యూసెక్కులు నీటిని విడుదల చేశాారు.

8:06 AM, 3 Aug 2026 (IST)

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 12 గంటలు

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 12 గంటలు సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 17 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 84,645 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.50 కోట్లు వచ్చింది. నిన్న శ్రీవారికి 29,700 మంది తలనీలాలు సమర్పించారు.

6:55 AM, 3 Aug 2026 (IST)

నెల్లూరు జిల్లా రాచర్లపాడు జాతీయ రహదారిపై రోడ్డు ప్రమాదం

నెల్లూరు జిల్లా కొడవలూరు మండలం రాచర్లపాడు జాతీయ రహదారిపై రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. సైన్ బోర్డును వేగంగా వచ్చిన బైక్‌ ఢీకొనడంతో ఇద్దరు మృతి చెందారు. మృతులు ఒడిశాకు చెందిన బాదల్‌, జనసితల్‌గా గుర్తించారు. బాదల్‌ తన పుట్టినరోజు జరుపుకునేందుకు వెళ్తుండగా రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

6:54 AM, 3 Aug 2026 (IST)

ధవళేశ్వరం వద్ద రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక ఉపసంహరణ

ఎగువ రాష్ట్రాల్లో కురిసిన వర్షాల కారణంగా ఉద్ధృతంగా ప్రవహించిన గోదావరి క్రమేపీ తగ్గుముఖం పడుతోంది. భద్రాచలం వద్ద ఆదివారం నుంచి వరద తగ్గుముఖం పట్టినా ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద పెరుగుతూ ఉదయం 8 గంటలకు నీటిమట్టం 15 అడుగులకు చేరింది. బ్యారేజీ నుంచి గరిష్ఠంగా 14.61 లక్షల క్యూసెక్కుల జలాలను సముద్రంలోకి వదిలారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు స్థిరంగా కొనసాగగా, తరువాత తగ్గుతూ వచ్చింది. రాత్రి 11 గంటలకు నీటిమట్టం 14.40 అడుగుల వద్ద ఉంది. 13.67 లక్షల క్యూసెక్కుల నీటిని కిందకు విడిచిపెట్టారు. ఇక్కడ అర్ధరాత్రి దాటిన తరువాత రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక, సోమవారం ఉదయానికి మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక ఉపసంహరించే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. భద్రాచలం వద్ద వరద వేగంగా తగ్గుతుండటంతో మూడు ప్రమాద హెచ్చరికలూ ఉపసంహరించారు.

6:52 AM, 3 Aug 2026 (IST)

ట్రైనీ ఐపీఎస్‌ ఉదయ్‌కృష్ణారెడ్డి కేసులో కొత్తకోణం

ట్రైనీ ఐపీఎస్‌ ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డికి మరో మహిళతోనూ సన్నిహిత సంబంధాలుండేవని పోలీసులు దర్యాప్తులో గుర్తించినట్లు తెలిసింది. తనపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డాడని ట్రైనీ మహిళా ఐపీఎస్‌ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో అత్తాపూర్‌ పోలీసులు ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డిపై కేసు నమోదు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ కేసులో నిందితుడిని అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు. నగర మహిళా భద్రతా విభాగం డీసీపీ లావణ్యనాయక్‌ జాదవ్‌ దర్యాప్తును పర్యవేక్షిస్తున్నారు. నిందితుడు మరో మహిళతోనూ సంబంధాలు నెరిపినట్లు బాధితురాలు(ట్రైనీ మహిళా ఐపీఎస్‌) మౌఖికంగా ఫిర్యాదు చేయగా ఆ దిశగా దర్యాప్తు చేసిన అధికారులు కీలక ఆధారాలు రాబట్టినట్లు తెలిసింది. ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డికి ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన ఓ మహిళతో సన్నిహిత సంబంధం ఉన్న విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. సదరు మహిళకు 2014లోనే వివాహమైంది. 2023 నుంచి ఆమె భర్తకు దూరంగా కుమారుడితో కలిసి ఉంటున్నారు. ఈ సమయంలో పరిచయమైన ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డితో ఆమెకు స్నేహం కుదిరింది. హైదరాబాద్‌ వచ్చిన ఆమె కొంతకాలం ప్రైవేటు సంస్థలో పనిచేశారు. ఈ ఏడాది జనవరిలో ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి సూచనతో ఆ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి అశోక్‌నగర్‌లోని ఓ ఐఏఎస్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో కొలువులో చేరారు. ఇద్దరి మధ్య సాన్నిహిత్యం ఏర్పడ్డాక లివ్‌ ఇన్‌ రిలేషన్‌లో ఉందామని ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి కోరినా చట్టప్రకారం విడాకులు రాకపోవటంతో ఆమె తిరస్కరించినట్టు సమాచారం. నిందితుడిని కస్టడీకి తీసుకొని మరికొన్ని వివరాలు రాబట్టేందుకు పోలీసులు సిద్ధమైనట్టు తెలిసింది.

6:50 AM, 3 Aug 2026 (IST)

కంచరపాలెం పరిధిలో యువకుడిపై హత్యాయత్నం

కంచరపాలెం పరిధిలో యువకుడిపై హత్యాయత్నం జరిగింది. మద్యం మత్తులో యువకుడిని ఇద్దరు వ్యక్తులు కత్తితో పొడిచారు. యువకుడి పరిస్థితి విషమంగా ఉండడంతో ఆసుపత్రికి తరలించారు.

6:49 AM, 3 Aug 2026 (IST)

పులుల సంరక్షణ, నిర్వహణ చర్యలపై అధ్యయనానికి ఉన్నత స్థాయి కమిటీ

పులుల సంరక్షణ, నిర్వహణ చర్యలపై అధ్యయనానికి ఉన్నత స్థాయి కమిటీని నియమించారు. డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ ఆదేశాలతో ఐదుగురు సభ్యులతో కమిటీ నియమించారు. నల్లమలలో అనుమానాస్పద స్థితిలో పులి మరణించిన ఘటనపై పవన్ చర్యలు తీసుకున్నారు. పులులు, వన్యప్రాణుల సంరక్షణ చర్యలపై సమగ్ర నివేదికకు ఆదేశించారు.

6:41 AM, 3 Aug 2026 (IST)

శ్రీశైలం ఆలయంలో ప్రొటోకాల్‌ దర్శన విధానాల్లో మార్పులు: ఈవో

శ్రీశైలం ఆలయంలో ప్రోటోకాల్ దర్శన విధానాల్లో మార్పులు చేసినట్లు ఆలయ ఈవో తెలిపారు. సామాన్య భక్తుల సౌకర్యార్థం ప్రోటోకాల్ దర్శనాల్లో మార్పులు చేసినట్లు ఈవో తెలిపారు. శని, ఆది, సోమవారాల్లో ఉదయం, మధ్యాహ్నం స్పర్శ దర్శనం ఉండదన్నారు. శని, ఆది, సోమవారాల్లో రాత్రివేళ స్పర్శ దర్శనానికి అవకాశం ఉంటుందన్నారు. మిగిలిన రోజుల్లో యథావిధిగా 3 పూటలు స్పర్శ దర్శనాలు కొనసాగుతాయన్నారు. శ్రావణమాసంలో శుక్రవారం రాత్రిపూట స్పర్శ దర్శనానికి అనుమతించినట్లు తెలిపారు. సిఫార్స్ లేఖల అధికారిక లెటర్ హెడ్‌లను 2 రోజుల ముందుగా దేవస్థానానికి పంపాలని అన్నారు. సిఫార్సు లేఖలను protocal@srisailadevasthanam.orgకి పంపించాలని సూచించారు. సిఫార్సు లేఖలను ప్రోటోకాల్​ వాట్సాప్​ నెంబర్​ 9160016215 కు పంపించవచ్చని తెలిపారు.

Last Updated : August 3, 2026 at 11:04 AM IST

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