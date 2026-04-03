03-04-2026 Telangana News Today Live Updates : విద్య అందరికీ అందుబాటులో ఉంది కానీ నాణ్యత ఉండటం లేదు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
Published : April 3, 2026 at 2:48 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 10:54 PM IST
రాష్ట్ర పోలీసులకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి అభినందనలు
రాష్ట్ర పోలీసులకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి అభినందనలు తెలిపారు. ఇండియా పోలీస్ డ్యూటీ మీట్లో రాష్ట్ర పోలీసులు విజేతలుగా నిలిచారు. వరుసగా మూడోసారి ఓవరాల్ ఛాంపియన్ ట్రోఫీని గెలిచారు. ఈ నేపథ్యంలో వరుస విజయాలతో తెలంగాణ పోలీసులు ప్రతిభ చాటారని మీ కృషి, క్రమశిక్షణకు ఈ విజయం నిదర్శనమన్నారు. నాగ్పూర్లో 69వ అఖిల భారత పోలీస్ డ్యూటీ మీట్ జరిగింది.
ఇబ్రహీంపట్నంలో ఏవీఎన్ లేక్ఫీల్డ్ గ్లోబల్ స్కూల్ ప్రారంభించిన సీఎం
ఇబ్రహీంపట్నంలో ఏవీఎన్ లేక్ఫీల్డ్ గ్లోబల్ స్కూల్ను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు పాల్గొన్నారు. సీఎం మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం విద్యపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతుందని అన్నారు. ఏఐ తుపానులో వైట్కాలర్ జాబ్లు పోతున్నాయని వాటికి ప్రత్యామ్నాయంగా బ్లూకాలర్ జాబ్లు సృష్టించాలన్నారు. విద్య అందరికీ అందుబాటులో ఉంది కానీ నాణ్యత ఉండటం లేదన్నారు. ఆరో తరగతి విద్యార్థి మూడో తరగతి పుస్తకం చదవలేని పరిస్థితి ఉందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతీ విద్యార్థిపై లక్ష 8 వేల రూపాయలు వెచ్చిస్తోందని చెప్పారు. ప్రభుత్వం విఫలమైనందుకే తల్లిదండ్రులు పిల్లలను ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు పంపుతున్నారని పేర్కొన్నారు. విద్యా వ్యవస్థ ఎక్కడ విఫలమైందో రాజకీయాలకు అతీతంగా అందరూ ఆలోచించాలని అన్నారు. వెనకబాటుతనానికి కారణం పేదరికం కాదని చదువు లేకపోవడమేనని సీపెక్ సర్వేలో తేలిందన్నారు. కోర్ అర్బన్లో పాఠశాలలను హేతుబద్ధీకరణ చేస్తామన్నారు. ప్రతీ స్కూలులో 30 మంది విద్యార్థులుండేలా చర్యలు తీసుకుంటామని, ప్రభుత్వ విద్యా వ్యవస్థలో సంస్కరణలు తీసుకొస్తామని స్పష్టం చేశారు.
సిద్దిపేట: ములుగులో చిన్నారితో సహా దంపతుల ఆత్మహత్యాయత్నం
సిద్దిపేట జిల్లా ములుగులో చిన్నారితో సహా దంపతుల ఆత్మహత్యాయత్నించారు. ఆర్ధిక ఇబ్బందులు, భూవివాద సమస్యలతో ఇలా చేసినట్లు తెలుస్తోంది. మూడేళ్ల కిందట శ్రీనివాస్, అనూష ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. తొలుత భార్యాభర్తలు ఇంట్లో పురుగులమందు తాగి తర్వాత చిన్నారికి తాగించారు. దీంతో ముగ్గురి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో ఆస్పత్రికి తరలించారు.
సంగారెడ్డి: ముత్తంగి వద్ద కుంటలో ఈతకు వెళ్లి బాలుడు మృతి
సంగారెడ్డి జిల్లాలో ముత్తంగి వద్ద కుంటలో ఈతకు వెళ్లి బాలుడు మృతి చెందాడు. నీటికుంటలో మునిగి ఆరో తరగతి విద్యార్థి సమీర్(13) అనే బాలుడు ప్రాణాలు విడిచాడు.
సంగారెడ్డి: రుద్రారం శివారులో రోడ్డుప్రమాదం; బాలుడు మృతి
సంగారెడ్డి జిల్లాలోని రుద్రారం శివారులో రోడ్డుప్రమాదం జరిగింది. ఓ పరిశ్రమ బస్సు ఢీకొని పదోతరగతి విద్యార్థిని మృతి చెందారు. రుద్రారం నుంచి బైకుపై వెళ్తున్న క్రమంలో బస్సు ఢీకొట్టింది.
హైదరాబాద్: ఆసిఫ్నగర్లోని గోదాంలో హెచ్ ఫాస్ట్ అధికారులు సోదాలు
హైదరాబాద్ ఆసిఫ్నగర్లోని గోదాంలో హెచ్ ఫాస్ట్ అధికారులు సోదాలు చేపట్టారు. మామిడిపళ్లను హానికర రసాయనాలతో మక్కపెడుతున్న వ్యాపారి గోదాం నుంచి సుమారు 7 టన్నుల మామిడిపండ్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. గోదాం నిర్వాహకులు జమీల్, ఫరీద్పై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు గోదాంను సీజ్ చేశారు.
కరీంనగర్ గ్రామీణ మండలం జూబ్లీనగర్లో దారుణం
కరీంనగర్ గ్రామీణ మండలం జూబ్లీనగర్లో దారుణం చోటుచేసుకుంది. ఓ తండ్రి ఇద్దరు కుమార్తెలను బావిలో పడేశాడు. భార్యతో గొడవపడి ఇద్దరు పిల్లలను బావిలో పడేసి తర్వాత తాను కూడా దూకాడు. బావిలో ఒక బాలిక మృతదేహం లభ్యంకాగా మరొకరి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఈత రావడంతో ఆ తండ్రి బావిలో నుంచి క్షేమంగా బయటకు వచ్చాడు.
నిర్మాణ అనుమతులు, ఆక్యుపెన్సీ సర్టిఫికెట్ల ద్వారా జీహెచ్ఎంసీకి పెరిగిన ఆదాయం
నిర్మాణ అనుమతులు, ఆక్యుపెన్సీ సర్టిఫికెట్ల ద్వారా జీహెచ్ఎంసీకి ఆదాయం పెరిగింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మొత్తం రూ.1,172.08 కోట్ల ఆదాయం వచ్చినట్లు జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు వెల్లడించారు. మొత్తం 2,427 ఆక్యుపెన్సీ సర్టిఫికెట్లు జారీ చేసినట్లు తెలిపారు. కేవలం 2025 మార్చిలోనే 15,536 నిర్మాణాలకు జీహెచ్ఎంసీ అనుమతులు మంజూరు చేసింది. మరోవైపు 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో జీహెచ్ఎంసీకి రూ.1,138.44 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈసారి రూ.34.36 కోట్ల మేర ఆదాయం పెరిగింది.
కాంగ్రెస్ ఆరు గ్యారెంటీల హామీలతో ఎన్నికల్లో గెలిచింది: కిషన్రెడ్డి
కేరళం ప్రచారంలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి బీజేపీపై తప్పుడు ఆరోపణలు చేశారని కిషన్రెడ్డి అన్నారు. "బీసీలకు అన్యాయం చేశామని అంటున్నారు. కాంగ్రెస్ ఆరు గ్యారెంటీల హామీలతో ఎన్నికల్లో గెలిచింది. తెలంగాణలో ఏం చేశారని కేరళలో రేవంత్రెడ్డి ప్రచారం చేస్తున్నారు. కేసీఆర్ చేసిన తరహాలోనే రేవంత్రెడ్డి కూడా ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారు. ఏ పథకం అమలు చేయకుండానే చేసినట్లు ప్రజలను మభ్యపెడుతున్నారు." అని తెలిపారు.
ఇంట్లోని వ్యక్తే బంగారం చోరీ చేశాడని దర్యాప్తులో తేల్చిన పోలీసులు
హైదరాబాద్లోని కంచన్బాగ్లో జరిగిన చోరీ కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. ఇంట్లోని వ్యక్తే బంగారం చోరీ చేశాడని దర్యాప్తులో పోలీసులు తేల్చారు. మార్చి 29న ఎండీ షరీఫ్ అనే వ్యక్తి ఇంట్లో 20 తులాల బంగారం మాయమయ్యింది. ఇంట్లో బంగారం చోరీ జరిగిందని మార్చి 31 న పీఎస్లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఇంట్లోని బంగారాన్ని షరీఫ్ కుమారుడే చోరీ చేశాడని పోలీసులు గుర్తించారు. తల్లి, చెల్లికి చెందిన బంగారం ఎత్తుకెళ్లి కొంత అమ్ముకున్నాడు. స్నేహితులతో కలిసి ఇంట్లోనే 4 సార్లు అద్నాన్ షరీఫ్ బంగారం చోరీ చేశాడు. జల్సాల కోసం ఇంట్లోనే బంగారం చోరీ చేశాడు. నిందితుల వద్ద 13 తులాల బంగారం, 4 సెల్ఫోన్లు, కారు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపు
స్టీల్ బ్రిడ్జ్, అండర్పాస్ నిర్మాణ పనుల వల్ల బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లించారు. రోడ్డు నిర్మాణ పనులకు వాహనదారులు సహకరించాలని ట్రాఫిక్ జాయింట్ సీపీ జోయల్ డేవిస్ కోరారు. ఇప్పుడు చేసేది పైలెట్ స్టడీ మాత్రమేనని, పరిస్థితులను బట్టి మార్పులు ఉంటాయని, కొన్నిచోట్ల నిర్మాణాలు తొలగించాల్సి వస్తుందని తెలిపారు.
కేపీహెచ్బీ పరిధి వసంతనగర్ ఓ ఇంట్లో స్వల్ప అగ్నిప్రమాదం
కేపీహెచ్బీ పరిధి వసంతనగర్ ఓ ఇంట్లో స్వల్ప అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. ఏసీ షార్ట్సర్క్యూట్ వల్ల మంటలు చెలరేగి గృహోపకరణాలు దగ్ధమయ్యాయి. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను ఆర్పారు.
విద్యార్థులకు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ నిధులు కూడా ఇవ్వటం లేదు: హరీశ్రావు
"ఎస్టీ కార్పొరేషన్ ద్వారా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వేల కోట్లు ఇచ్చింది.విద్యార్థులకు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ నిధులు కూడా ఇవ్వటం లేదు. సంత్ సేవాలాల్ కార్పోరేషన్ ప్రకటించి రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదు. సంత్ సేవాలాల్ కార్పోరేషన్కు రూ.100 కోట్లు ప్రకటించి ఒక్క రూపాయి ఇవ్వలేదు. లంబాడీల ఓట్లు కావాలిగానీ వాళ్ల సంక్షేమం పట్టించుకోరా?. లగచర్లలో గిరిజనులను హింసించి భూములు లాక్కున్నారు. తెలంగాణలో హామీలు అమలు చేయలేదు కానీ కేరళలో ప్రచారానికి వెళ్లారు. రూ.4000 పింఛను గురించి వృద్ధులు నిలదీస్తున్నారు." అని హరీశ్రావు తెలిపారు.
వర్షం కురిసే అవకాశం ఉన్న జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ
రాష్ట్రంలో 3 రోజులపాటు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. గంటకు 30-40 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. ఇవాళ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాల్లో వర్షం పడే అవకాశం ఉంది. రేపు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, మెదక్ జిల్లాల్లో వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. రేపు జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, జనగామ జిల్లాల్లో వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. ఎల్లుండి ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, మెదక్ జిల్లాల్లో వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. ఎల్లుండి జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. ఎల్లుండి ములుగు, భద్రాద్రి, జనగామ జిల్లాలకు వర్ష సూచన కనిపిస్తోంది. వర్షం కురిసే అవకాశం ఉన్న జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ చేశారు.
టీఆర్ఎస్ పేరు ఎవరైనా వాడుకోవచ్చు : కవిత
రాజకీయ పార్టీ కోసం ఏర్పాట్లు వేగవంతం చేస్తున్న తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత పాత పేరు, కొత్త ఎజెండాతో ప్రజల ముందుకు వస్తామని అన్నారు. మీడియా ప్రతినిధులతో ఇష్టాగోష్టిగా ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పేరు ఫ్రీ అయిందని ప్రస్తుతం ఎవరైనా వాడుకోవచ్చని తెలిపారు. ఆడబిడ్డకు ఓటు వేయాలన్న అంశం కంటే మించిన ఎమోషన్ ఏముంటుందని అడిగారు. తమ పార్టీ ఆచార్య జయశంకర్ సిద్ధాంతాల ప్రకారమే నడుస్తుందని, తమ పార్టీకి బీహార్ సిద్ధాంతకర్త ఎవరూ లేరని తెలిపారు. తమ ప్రధాన పోరాటం కాంగ్రెస్పైనే అన్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రస్తుతం నిద్రావస్థలో ఉందని ఎద్దేవా చేశారు. పునర్విభజన అయినా, కాకపోయినా, తమ పార్టీకి ప్రజల్లో మంచి ఆదరణ ఉంటుందని, సిద్దిపేట స్థానం మహిళలకు రిజర్వు కాదా? ప్రశ్నించారు.
గ్రూప్ -1 ఉద్యోగ నియామకాలపై సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు - స్వాగతించిన రేవంత్ రెడ్డి
గ్రూప్ -1 ఉద్యోగ నియామకాలపై సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్వాగతించారు. ఇది ఉద్యోగ నియామకాల పట్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పారదర్శకతకు, చిత్తశుద్ధికి గుర్తింపుగా భావిస్తున్నట్టు సీఎం ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. కొలువుల కోసం ఏళ్ల తరబడి ఎదురు చూసి, కన్నవారి కష్టంపై ఆధారపడలేక, కొలువు వస్తుందో రాదో అన్న దిగులుతో పదేళ్లు కాలం వెళ్లదీసిన గ్రూప్ -1 ఆశావహులకు ఇది పెద్ద ఊరట కలిగించిదని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు.
జగిత్యాలలో ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసిన మాజీ మంత్రి జీవన్రెడ్డి
మాజీ మంత్రి, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జీవన్ రెడ్డి ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. జగిత్యాలలో మాట్లాడిన ఆయన, గతంలో మార్పు రావాలి కేసీఆర్ పోవాలి అని అన్నారని, పదేళ్ల తర్వాత మార్పు వస్తే ప్రస్తుత పరిస్థితి మారిందని అన్నారు. రెండేళ్లలో ఇప్పుడు మార్పు రావాలి, రేవంత్రెడ్డి పోవాలి అనే పరిస్థితి వచ్చిందన్నారు. ప్రాణహిత నదీ జలాలను వాడుకోకపోవడం రేవంత్రెడ్డి నిర్లక్ష్యానికి నిదర్శనమని దుయ్యబట్టారు. ఏ పార్టీలో చేరాలనేది అభిమానులతో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటానన్న జీవన్రెడ్డి, బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ నాయకులకు తనపై ఉన్న అభిమానానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
ఆకస్మికంగా తుమ్మిడికుంట చెరువు వద్దకు వెళ్లిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి
సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆకస్మికంగా తుమ్మిడికుంట చెరువు వద్దకు వెళ్లారు. మాదాపూర్లోని తుమ్మిడికుంట చెరువు పనులను పరిశీలించారు.
లోక్భవన్లో గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లాను కలిసిన బీజేపీ ఎంపీ డీకే అరుణ
బీజేపీ ఎంపీ డీకే అరుణ లోక్ భవన్లో గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లాను కలిశారు. మహబూబ్నగర్ ఖేల్ సంసద్ మహోత్సవ్కు గవర్నర్ను ఆహ్వానించారు. ఎంపీ అరుణ విజ్ఞప్తికి గవర్నర్ సానుకూలంగా స్పందించారు. ఈ నెల 9 నుంచి 24 వరకు నిర్వహించే క్రీడా మహోత్సవ వివరాలను ఎంపీ గవర్నర్కు వివరించారు.
మెదక్ : తూప్రాన్లో ఉద్రిక్తతల మధ్య శ్రీరాముడి రథోత్సవం
మెదక్ జిల్లా తూప్రాన్లో ఉద్రిక్తతల మధ్య శ్రీరాముడి రథోత్సవం జరిగింది. రథంపై కూర్చునే విషయంలో బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ మధ్య వివాదం చోటుచేసుకుంది. మున్సిపల్ ఛైర్మన్ రవీందర్ గౌడ్ రథంపై కూర్చొవద్దని కాంగ్రెస్ అభ్యంతరం తెలిపింది. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఘర్షణలు తలెత్తకుండా పోలీసులు భారీగా మోహరించారు. ఘర్షణలు తలెత్తనివ్వనని రవీందర్ చేత హామీపత్రం రాయించుకున్నారు.
దక్షిణాసియా టెక్స్టైల్స్ క్యాపిటల్గా తెలంగాణను తీర్చిదిద్దుతాం : సీఎం
ఉత్తమ వస్త్రాల రూపకల్పనలో భారత్కు గొప్ప చరిత్ర ఉందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. టెక్స్టైల్స్ కేవలం పరిశ్రమే కాదని, చేనేతలకు జీవితమని తెలిపారు. వరంగల్లో కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్స్ పార్క్ ఏర్పాటు చేశామన్న ఆయన, అనేక రంగాల్లో తెలంగాణ అగ్రగామిగా ఉందని స్పష్టం చేశారు. 2047 నాటికి 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల వ్యవస్థగా మారడమే తమ లక్ష్యమన్నారు. దక్షిణాసియా టెక్స్టైల్స్ క్యాపిటల్గా తెలంగాణను తీర్చిదిద్దుతామని వెల్లడించారు.
హెచ్ఐసీసీలో ఆసియా టెక్స్టైల్స్ కాన్ఫరెన్స్ - పాల్గొన్న సీఎం, మంత్రులు
హైదరాబాద్లోని హెచ్ఐసీసీలో ఆసియా టెక్స్టైల్స్ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ కాన్ఫరెన్స్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రులు తుమ్మల, శ్రీధర్ బాబు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా అంతర్జాతీయ స్థాయి ఉత్పత్తులను నేతన్నలు ఉత్పత్తి చేస్తున్నారని, గ్లోబల్ ఫ్యాషన్ కారిడార్లు నిర్మిస్తున్నామని మంత్రి శ్రీధర్బాబు పేర్కొనగా, చేనేత పరిశ్రమపై వేలాది మంది ఆధారపడ్డారని మంత్రి తుమ్మల గుర్తు చేశారు. చేనేతల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం పెద్దఎత్తున సహకరిస్తోందన్న మంత్రి, చేనేతలకు తమ ప్రభుత్వం చేతినిండా పని కల్పిస్తోందని స్పష్టం చేశారు.
హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,54,900, 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,38,350, కిలో వెండి ధర రూ.2,46,000గా ఉంది.
కొండాపూర్లోని ఎరీనా పబ్లో ఈగల్ బృందం తనిఖీలు - 8 మందికి డ్రగ్స్ పాజిటివ్
గచ్చిబౌలి పీఎస్ పరిధిలోని పలు పబ్బుల్లో ఈగల్ బృందం తనిఖీలు చేపట్టింది. కొండాపూర్లోని ఎరీనా పబ్లో తనిఖీలు నిర్వహించగా, 8 మందికి డ్రగ్స్ పాజిటివ్గా తేలింది. మెుత్తం 64 మందికి డ్రగ్స్ టెస్టు నిర్వహించగా 8 మందికి పాజిటివ్ వచ్చింది. పాజిటివ్ వచ్చిన వారిని గచ్చిబౌలి పీఎస్కు తరలించారు.
నేడు పుదుచ్చేరి ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొననున్న డిప్యూటీ సీఎం భట్టి, మంత్రి పొన్నం
డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ నేడు పుదుచ్చేరి ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొననున్నారు. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులకు మద్దతుగా ఎన్నికల ప్రచారం చేయనున్నారు. మనవేలి, ఎంబాలం నియోజకవర్గాల్లో ప్రచారం చేయనున్నారు.
దొడ్డి కొమురయ్య స్ఫూర్తితో అణగారిన వర్గాల అభ్యున్నతికి కృషి చేద్దాం: సీఎం
దొడ్డి కొమురయ్య జయంతి సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నివాళులు అర్పించారు. తెలంగాణ సాయుధ పోరాట తొలి అమరుడు దొడ్డి కొమురయ్య అని పేర్కొన్నారు. బహుజన ఆత్మగౌరవ ప్రతీక దొడ్డి కొమురయ్య అన్న సీఎం, నిజాం నిరంకుశత్వానికి వ్యతిరేకంగా దొడ్డి కొమురయ్య పోరాడారని గుర్తు చేశారు. దొడ్డి కొమురయ్య స్ఫూర్తితో అణగారిన వర్గాల అభ్యున్నతికి కృషి చేద్దామని పిలుపునిచ్చారు.
వరుస సెలవులు రావడంతో భద్రాచలం రాములోరి దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు
వరుస సెలవులు రావడంతో భద్రాచలం రాములోరి దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తారు. స్వామివారి దర్శనం కోసం తెల్లవారుజాము నుంచే బారులుతీరారు. భక్తులు భారీగా రావడంతో భద్రాచలం ఆలయ పరిసరాలు కిటకిటలాడుతున్నాయి.
వరంగల్ సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో ఏసీబీ సోదాలు
వరంగల్ సబ్రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో ఏసీబీ సోదాలు నిర్వహించింది. లెక్కల్లో చూపని రూ.47,450 నగదు, 70 దస్త్రాలు స్వాధీనం చేసుకుంది. తనిఖీల సమయంలో కార్యాలయంలో 20 మంది అనధికార ఏజెంట్లు, డాక్యుమెంట్ రైటర్లు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. డాక్యుమెంట్ రైటర్ల సెల్ఫోన్లను ఏసీబీ అధికారులు పరిశీలించారు. డాక్యుమెంట్ రైటర్లతో జరిగిన ఫోన్పే లావాదేవీలు పరిశీలించిన ఏసీబీ అధికారులు, ఏడాదిలో రూ.42 లక్షల ఫోన్పే లావాదేవీలు జరిగినట్లు గుర్తించారు.
భూమి, భుక్తి, వెట్టి చాకిరీ విముక్తి కోసం పోరాడిన వీరుడు దొడ్డి కొమురయ్య : కేటీఆర్
దొడ్డి కొమురయ్య జయంతి సందర్భంగా కేటీఆర్ ఘన నివాళులు అర్పించారు. తెలంగాణ సాయుధ పోరాట తొలి అమరుడు దొడ్డి కొమురయ్య అని గుర్తు చేసిన కేటీఆర్, భూమి, భుక్తి, వెట్టి చాకిరీ విముక్తి కోసం పోరాడిన వీరుడు దొడ్డి కొమురయ్య అని కొనియాడారు.
యాత్రికుల బస్సు బోల్తా పడి 8 మందికి గాయాలు
నిజామాబాద్ జిల్లా వర్ని మండలం బడాపహాడ్ వద్ద ప్రమాదం జరిగింది. బడాపహాడ్ శివారులో యాత్రికులతో వెళ్తున్న బస్తు బోల్తా పడింది. ఘటనలో 8 మందికి గాయాలయ్యాయి. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 35 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. పటాన్చెరు నుంచి బడాపహాడ్ వెళ్తుండగా ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.
కరీంనగర్ జిల్లా బొమ్మకల్ శివారులో రోడ్డు ప్రమాదం - ఇద్దరు యువకుల మృతి
కరీంనగర్ జిల్లా బొమ్మకల్ శివారులో రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఆగి ఉన్న లారీని కారు ఢీకొన్న ఘటనలో ఇద్దరు యువకులు మృతి చెందారు. ప్రమాద సమయంలో కారులో నలుగురు వ్యక్తులు ప్రయాణిస్తుండగా, మృతులు అబ్దుల్ రెహమాన్ (19), హుస్సేన్(21)గా గుర్తించారు. ప్రమాదంలో మరో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు.
నేడు, రేపు పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్గౌడ్ జిల్లాల పర్యటన
- నేడు, రేపు పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్గౌడ్ జిల్లాల పర్యటన చేయనున్నారు. రెండ్రోజుల పాటు నాలుగు జిల్లాల్లో పీసీసీ అధ్యక్షుడు పర్యటించనున్నారు. డీసీసీ కార్యవర్గ సమావేశాల్లో పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్గౌడ్ పాల్గొననున్నారు. నేడు మంచిర్యాల, ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో పీసీసీ అధ్యక్షుడి పర్యటన చేసి రేపు ఆదిలాబాద్, నిర్మల్ జిల్లాల్లో పర్యటించనున్నారు.
నేడు సీఎం ప్రజావాణి కార్యక్రమం రద్దు
- నేడు సీఎం ప్రజావాణి కార్యక్రమం రద్దు అయింది. గుడ్ ఫ్రైడే సందర్భంగా నేడు సీఎం ప్రజావాణికి సెలవు ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ప్రజావాణి రాష్ట్ర నోడల్ అధికారి దివ్య ప్రకటించారు. తిరిగి ఈ నెల 7న ప్రారంభం కానున్నట్లు ప్రజావాణి నోడల్ అధికారి దివ్య తెలిపారు. ప్రజావాణికి వచ్చేవారు ఈ మార్పును గమనించాలని సూచించారు.
ఐపీఎల్: నేడు చెన్నై సూపర్కింగ్స్ వర్సెస్ పంజాబ్స్ కింగ్స్ మ్యాచ్
- ఐపీఎల్ : నేడు చెన్నై సూపర్కింగ్స్, పంజాబ్స్ కింగ్స్ మ్యాచ్ జరగనుంది. చెన్నైలో ఇవాళ రాత్రి 7.30 నుంచి చెన్నై, పంజాబ్ మ్యాచ్ ఆడనున్నారు.