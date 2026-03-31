31-03-2026 Telangana News Today Live Updates
31-03-2026 Telangana News Today Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
ఐపీఎల్లో నేడు పంజాబ్ కింగ్స్ వర్సెస్ గుజరాత్ టైటాన్స్
ఐపీఎల్లో నేడు పంజాబ్ కింగ్స్ వర్సెస్ గుజరాత్ టైటాన్స్ మ్యాచ్ జరగనుంది. చండీగఢ్లో రాత్రి 7 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది.
శాసనసభ నిరవధిక వాయిదా
- శాసనసభ నిరవధిక వాయిదా పడింది. మొత్తం పది రోజుల పాటు అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరిగాయి. 82 గంటల 47 నిమిషాలు బడ్జెట్ సమావేశాలు కొనసాగాయి. అసెంబ్లీ మూడు తీర్మానాలు చేసింది. పది బిల్లులకు ఆమోదం తెలిపింది. ఒక బిల్లును సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపారు. అసెంబ్లీలో ద్రవ్య వినిమయ బిల్లును ఆమోదించారు.
శాసన మండలి నిరవధిక వాయిదా
- శాసన మండలి నిరవధిక వాయిదా పడింది. శాసనమండలిలో ద్రవ్య వినిమయ బిల్లు ఆమోదం తెలిపింది. ఆరు రోజులపాటు జరిగిన శాసనమండలి సమావేశాలు జరిగాయి. మొత్తం 30 గంటల 8 నిమిషాల పాటు జరిగిన మండలి సమావేశాలు జరిగాయి. బడ్జెట్ సమావేశాల్లో 10 బిల్లులకు ఆమోదం తెలిపింది.
రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులను ప్రకటించిన బీజేపీ
- రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులను బీజేపీ ప్రకటించింది. బీజేపీ 116 మంది రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులను నియమించింది. రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులతో పాటు శాశ్వత, ప్రత్యేక ఆహ్వానితులను ప్రకటించింది. శాశ్వత ఆహ్వానితుల్లో బీజేపీకి చెందిన ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలను నియమించింది.