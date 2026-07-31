ETV Bharat / state

31-07-2026 Telangana News Today Live Updates : మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డి కన్నుమూత

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 31, 2026 at 6:33 AM IST

Choose ETV Bharat

31-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

LIVE FEED

6:27 AM, 31 Jul 2026 (IST)

మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్‌రెడ్డి కన్నుమూత

బీఆర్​ఎస్ నాయకుడు, నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్‌రెడ్డి గురువారం అర్ధరాత్రి 12.51 గంటలకు కన్నుమూశారు. ఈ మేరకు సికింద్రాబాద్‌ యశోద ఆస్పత్రి వైద్యులు ప్రకటించారు. ఈ నెల 26న ఉదయం హనుమకొండలో ఆయనకు ఛాతీలో నొప్పి రావటంతో స్థానిక రోహిణి ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్యులు కార్డియాక్‌ అరెస్ట్‌గా గుర్తించారు. గంట సేపు శ్రమించి తొమ్మిదిసార్లు సీపీఆర్‌ చేశాక కొంత ఫలితం కనిపించడంతో మెరుగైన చికిత్స కోసం సికింద్రాబాద్‌లోని యశోద ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ వైద్యులు ఆయనకు వెంటిలేటర్‌పై ఉంచి చికిత్స ఆరంభించారు. సుదీర్ఘకాలం స్పృహలో లేకపోవడం వల్ల ఆయనలో నాడీ సంబంధిత స్పందన కనిపించలేదని వైద్యులు తెలిపారు. ఆక్సిజన్‌ లోపం కారణంగా మెదడుకు నష్టం జరిగినట్లు ఈసీజీ, బ్రెయిన్‌ ఎంఆర్‌ఐ, టీసీడీ పరీక్షల్లో సూచనలు కనిపించాయని పేర్కొన్నారు. 5 రోజుల అనంతరం ఆయన గురువారం రాత్రి తుదిశ్వాస విడిచారు.

TAGGED:

TELANGANA TOP NEWS
TELANGANA NEWS TODAY
TELANGANA LATEST NEWS
TELANGANA LIVE UPDATES
TELANGANA NEWS TODAY LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.