ETV Bharat / state

31-08-2026 Telangana News Today Live Updates : రాష్ట్ర మంత్రివర్గ విస్తరణపై దిల్లీలో రేపు, ఎల్లుండి కీలక చర్చలు జరిగే అవకాశం

telangana latest news
తెలంగాణ తాజా వార్తలు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 31, 2026 at 7:08 AM IST

Choose ETV Bharat

31-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

LIVE FEED

7:00 AM, 31 Aug 2026 (IST)

1000 రోజుల పాలనపై సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సర్కార్‌ ప్రగతి నివేదిక

రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి రేపటితో వెయ్యిరోజులు పూర్తిచేసుకోనుంది. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సర్కార్‌ ప్రగతి నివేదిక విడుదల చేసింది. కాంగ్రెస్ పాలనలో సంక్షేమం, అభివృద్ధికి సమప్రాధాన్యమిచ్చినట్లు సర్కార్‌ తెలిపింది. 2034 నాటికి రాష్ట్రాన్ని ట్రిలియన్‌ డాలర్ల ఆర్థికవ్యవస్థగా, 2047 నాటికి 3 ట్రిలియన్‌ డాలర్ల ఆర్థికవ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దాలన్నదే లక్ష్యమని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

6:57 AM, 31 Aug 2026 (IST)

ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు ప్రజల్లో ఎండగట్టేందుకు పోరుబాటకు సిద్ధమైన బీఆర్‌ఎస్‌

ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు ప్రజల్లో ఎండగట్టేందుకు ప్రతిపక్ష బీఆర్‌ఎస్‌ పోరుబాటకు సిద్ధమైంది. సెప్టెంబర్‌ 2 నుంచి వరుస నిరసన కార్యక్రమాలకు పార్టీ పిలుపునిచ్చింది. కాంగ్రెస్ 420 హామీలు, 13 డిక్లరేషన్లు అమలు చేయడంలో విఫలమైందంటూ పార్టీ శ్రేణులు పోరుబాట చేపట్టనున్నారు. హస్తం ఆరు గ్యారెంటీలు అమలు చేయడంలో విఫలమైందంటూ బీఆర్‌ఎస్‌ ఈ కార్యక్రమానికి సిద్ధమైంది.

6:54 AM, 31 Aug 2026 (IST)

రాష్ట్ర మంత్రివర్గ విస్తరణపై దిల్లీలో రేపు, ఎల్లుండి కీలక చర్చలు జరిగే అవకాశం

రాష్ట్ర మంత్రివర్గ విస్తరణపై రేపు, ఎల్లుండి దిల్లీలో కీలక చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. రేపు తుమ్మిడిహట్టి ప్రాజెక్టు ఎత్తు పెంపు అంశంపై భేటీ జలశక్తిశాఖ నిర్వహించనుంది. ఈ మేరకు జలశక్తిశాఖ భేటీలో పాల్గొనేందుకు ఇవాళ లేదా రేపు సీఎం రేవంత్​రెడ్డి దిల్లీ వెళ్లే అవకాశం ఉంది. సెప్టెంబర్ 2న దిల్లీలో వైఎస్ అవార్డు ప్రదానోత్సవంలో ముఖ్యమంత్రి పాల్గొనే అవకాశాలున్నాయి. ఈ కార్యక్రమానికి భట్టివిక్రమార్క, మహేశ్‌కుమార్‌గౌడ్‌ కూడా హాజరుకానున్నారు.

6:50 AM, 31 Aug 2026 (IST)

పాతబస్తీ ఫలక్‌నుమాలో వ్యక్తి దారుణ హత్య

హైదరాబాద్‌లోని పాతబస్తీ ఫలక్‌నుమాలో మహబూబ్ అలీ అనే వ్యక్తి దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. ఆరుగురు గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు మహబూబ్ అలీపై కత్తులతో విచక్షణారహితంగా దాడి చేసి పరారయ్యారు. తీవ్రగాయాలతో ఆస్పత్రిలో చికిత్సపొందుతూ మహబూబ్‌ అలీ మృతి చెందాడు. మృతుడు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారిగా చేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. హత్యకు గల కారణాలు, ఆరుగురు నిందితుల కోసం ఫలక్‌నుమా పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.

6:49 AM, 31 Aug 2026 (IST)

నేపాల్-టిబెట్‌ వరదల్లో 790కి పెరిగిన మృతుల సంఖ్య

నేపాల్-టిబెట్‌ వరదల్లో మృతుల సంఖ్య 790కి పెరిగింది. ఈ విపత్తులో 2,500 మందికి పైగా గల్లంతయ్యారు. టన్నెల్‌లో చిక్కుకున్నవారిని కాపాడేందుకు సహాయ చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రత్యేక రెస్క్యూ బృందాలతో భారత్‌ కూడా సహాయ చర్యలు చేపట్టింది.

6:46 AM, 31 Aug 2026 (IST)

యూరప్‌ దేశం సైప్రస్‌లో పడవ బోల్తా - ఎనిమిది మంది మృతి

యూరప్‌ దేశం సైప్రస్‌లో పడవ బోల్తాపడటంతో ఎనిమిది మంది మృతిచెందారు. ప్రమాద సమయంలో 270 మంది పడవలో ప్రయాణికులున్నారు. 237 మందిని రెస్క్యూ బృందాలు రక్షించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. మిగిలినవారి కోసం ముమ్మరంగా గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయన్నారు. సైప్రస్‌లోని కైరేనియా నుంచి తుర్కియేలోని టౌచుకు వెళ్తుండగా బోటు బోల్తాపడింది. వాతావరణం అనుకూలించకపోవడం వల్లే ప్రమాదం జరిగినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. పడవ ఘటనపై తుర్కియే అధ్యక్షుడు రెసెప్ ఎర్డోగాన్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.

6:44 AM, 31 Aug 2026 (IST)

కిర్గిస్థాన్‌ చేరుకున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 2 రోజుల ఉజ్బెకిస్థాన్ పర్యటనలో భాగంగా కిర్గిస్థాన్‌ చేరుకున్నారు. నేడు, రేపు కిర్గిస్థాన్‌లో జరగనున్న షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్‌సీవో) సదస్సులో పాల్గొననున్నారు. పుతిన్‌, కిర్గిస్థాన్‌ అధ్యక్షుడు ఝపరోవ్‌లతో మోదీ చర్చలు జరపనున్నారు.

6:42 AM, 31 Aug 2026 (IST)

అసోంలోని కామ్‌రూప్‌ జిల్లా ఖేత్రీ ప్రాంతంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం

అసోంలోని కామ్‌రూప్‌ జిల్లా ఖేత్రీ ప్రాంతంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. వ్యాన్‌-ట్రక్కు ఢీ కొనడంతో ఐదుగురు మృతి చెందగా పలువురికి గాయాలయ్యాయి. ఖేత్రీ జాతీయ రహదారి సమీపంలోని నల్గేడ్రా వద్ద ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. వ్యాన్ డ్రైవర్‌ నియంత్రణ కోల్పోవడంతోనే ప్రమాదం జరిగిందని పోలీసులు తెలిపారు.

6:38 AM, 31 Aug 2026 (IST)

ఇరాన్‌పై అమెరికా దాడి

ఇరాన్‌కు చెందిన రెండు రాకెట్ లాంచర్లను అమెరికా లక్ష్యంగా చేసుకొని దాడులు చేసింది. హర్మూజ్ జలసంధి సమీపంలోని లారక్ ద్వీపంలో రాకెట్ లాంచర్లపై విరుచుకుపడింది. సీమైన్లతో కూడిన రాకెట్లను ప్రయోగించేందుకు ఇరాన్ సిద్ధమైన నేపథ్యంలో అగ్రరాజ్యం దాడులకు దిగింది. ఈ నేపథ్యంలో లారక్ ద్వీపం పరిసరాల్లో భారీ పేలుళ్ల శబ్దాలు వచ్చాయి.

TAGGED:

TELANGANA LATEST LIVE UPDATES
TELANGANA LATEST NEWS
LIVE UPDATES OF TELANGANA
LATEST NEWS ACROSS TELANGANA
TELANGANA NEWS TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.