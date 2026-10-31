31-10-2026 AP News Today Live News Updates: ఏకగ్రీవాలతో 8 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో నో పోలింగ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 7:09 AM IST|
Updated : October 31, 2026 at 7:55 AM IST
31-10-2026 AP News Today Live News Updates: తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల్లో ఇవాళ, రేపు కేంద్ర బృందం పర్యటించనుంది. ఈ బృందం కోనసీమ, కాకినాడ జిల్లాల్లో తుపాను నష్టాలను పరిశీలించనుంది. కేంద్ర హోంశాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ చిత్తరంజన్దాస్ నేతృత్వంలో ఏడుగురు సభ్యుల కేంద్ర బృందం క్షేత్రస్థాయిలో నష్టాలను అంచనా వేయనుంది.
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ప్రియురాలిపై కత్తితో దాడి చేసి పరారైన ప్రియుడు
ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెంలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. రామకృష్ణ అనే వ్యక్తి ప్రియురాలిపై కత్తితో దాడి చేసి పరారయ్యాడు. యువతికి తీవ్రగాయాలు కావడంతో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అనంతరం మెరుగైన వైద్యం కోసం అక్కడ నుంచి ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించారు.
అద్దంకిలోని పదో వార్డులో నగదు పంపిణీ చేస్తున్న ముగ్గురు అరెస్టు
అద్దంకిలోని పదో వార్డులో నగదు పంపిణీ చేస్తున్న ముగ్గుర్ని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ముగ్గురు నిందితుల నుంచి రూ.50 వేల నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.
రేపు మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీ, 13 కార్పొరేషన్లల్లో పోలింగ్
రేపు పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోలింగ్ జరగనుంది. మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీ, 13 కార్పొరేషన్లల్లో ఉదయం 7 నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు పోలింగ్ ప్రక్రియ కొనసాగనుంది. నవంబర్ 3న పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి. ఇప్పటికే 17 మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్లుగా కూటమి అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవమయ్యారు. మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్లలో టీడీపీ-15, జనసేన, బీజేపీ ఒక్కోచోట ఏకగ్రీవమయ్యింది. కడప జిల్లాలో కూటమి ఖాతాలోకి ఆరు పట్టణ స్థానిక సంస్థలున్నాయి. మొత్తం వార్డుల్లో 21శాతంపైగా, డివిజన్లలో 12శాతంపైగా, 13 కార్పొరేషన్లలోని మొత్తం 922 డివిజన్లలో 118 డివిజన్లు ఏకగ్రీవమయ్యాయి.
8 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఛైర్పర్సన్ సహా అన్ని వార్డులూ ఏకగ్రీవం
ఏకగ్రీవాలతో 8 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో పోలింగ్ అవకాశం లేకుండా పోయింది. ఈ 8 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఛైర్పర్సన్ సహా అన్ని వార్డులూ ఏకగ్రీవం అయినట్లు తెలుస్తుంది. పిడుగురాళ్ల, దాచేపల్లి, గురజా, దర్శి, ప్రొద్దుటూరు, కమలాపురం, రాయచోటి, ఆళ్లగడ్డలో ఛైర్పర్సన్ సహా అన్ని వార్డులూ ఏకగ్రీవమయ్యాయి.
చిత్తూరు కార్పొరేషన్ 60 డివిజన్లలో టీడీపీ 47, జనసేన 2 ఏకగ్రీవం
చిత్తూరు కార్పొరేషన్: మొత్తం 60 డివిజన్లలో టీడీపీ 47, జనసేన 2 స్థానాల్లో ఏకగ్రీవమయ్యింది. బీజేపీ, వైఎస్సార్సీపీ చెరోచోట ఏకగ్రీవం అయ్యింది.
విజయవాడ కార్పొరేషన్: మొత్తం 86 డివిజన్లలో టీడీపీ ఒక డివిజన్ ఏకగ్రీవం
ఒంగోలు కార్పొరేషన్: మొత్తం 62 డివిజన్లలో టీడీపీ మూడు డివిజన్లు ఏకగ్రీవం
కడప కార్పొరేషన్: మొత్తం 66 డివిజన్లలో టీడీపీ 47, జనసేన ఒక డివిజన్ ఏకగ్రీవం, బీజేపీ 2 డివిజన్లు ఏకగ్రీవం
నెల్లూరు కార్పొరేషన్: మొత్తం 72 డివిజన్లలో టీడీపీ 8 డివిజన్లు ఏకగ్రీవం
కర్నూలు కార్పొరేషన్: మొత్తం 68 డివిజన్లలో టీడీపీ ఒక డివిజన్ ఏకగ్రీవం
తిరుపతి కార్పొరేషన్: మొత్తం 66 డివిజన్లలో టీడీపీ రెండు డివిజన్లు ఏకగ్రీవం
తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల్లో ఇవాళ, రేపు కేంద్ర బృందం పర్యటన
తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల్లో ఇవాళ, రేపు కేంద్ర బృందం పర్యటించనుంది. ఈ బృందం కోనసీమ, కాకినాడ జిల్లాల్లో తుపాను నష్టాలను పరిశీలించనుంది. కేంద్ర హోంశాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ చిత్తరంజన్దాస్ నేతృత్వంలో ఏడుగురు సభ్యుల కేంద్ర బృందం క్షేత్రస్థాయిలో నష్టాలను అంచనా వేయనుంది. నేడు ఆర్టీజీఎస్లో తుపాను సమయంలో చర్యలు, నష్టాలు కేంద్ర బృందానికి వివరించనుంది. అనంతరం తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో రెండు బృందాలుగా పర్యటన మొదటి బృందంతో ఆర్టీజీఎస్ సీఈవో, ఎస్డీఎంఏ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ పర్యటన, రెండో బృందంతో సెకండరీ హెల్త్ డైరెక్టర్ చక్రధరబాబు పర్యటన జరగనుంది. సోమవారం సాయంత్రం సీఎం చంద్రబాబుతో కేంద్ర బృందం భేటీ అయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది.
విజయవంతమైన జీఎస్ఎల్వీ ఎఫ్-18 ప్రయోగం
జీఎస్ఎల్వీ ఎఫ్-18 రాకెట్ నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ(ఇస్రో) ఆధ్వర్యంలో శ్రీహరికోటలోని సతీశ్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి ఈ ప్రయోగాన్ని చేపట్టారు. జీఎస్ఎల్వీ ఎఫ్-18 ద్వారా ఎన్వీఎస్-03 నావిగేషన్ ఉపగ్రహాన్ని నింగిలోకి పంపించారు. భారత స్వదేశీ నావిగేషన్ వ్యవస్థ ‘నావిక్’ సేవలను మరింత బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా ఇస్రో ఈ ప్రయోగం చేపట్టింది. ఉపగ్రహంలో స్వదేశీ, విదేశీ అణు గడియారాలను అమర్చారు. సరిహద్దు చూట్టూ 1,500 కి.మీ. మేర లొకేషన్ సమాచారాన్ని అందించేలా ఉపగ్రహంలో ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ ప్రయోగం విజయవంతమైనట్లు ఇస్రో ఛైర్మన్ వి. నారాయణన్ ప్రకటించారు. ఎన్వీఎస్-03 ఉపగ్రహం కక్ష్యలో 13 ఏళ్ల పాటు పనిచేస్తుందని తెలిపారు.