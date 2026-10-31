31-10-2026 Telangana News Today Live Updates : చేయూత పింఛన్ల విషయంలో ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం
Published : October 31, 2026 at 6:43 AM IST|
Updated : October 31, 2026 at 6:59 AM IST
31-10-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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చేయూత పింఛన్ల విషయంలో ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం
చేయూత పింఛన్ల విషయంలో ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. చేయూత పింఛను పొందుతున్న భర్త మరణిస్తే వెంటనే భార్యకు మంజూరు చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఇన్స్టంట్ చేయూత పింఛను మంజూరు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయింది. వృద్ధాప్య పింఛన్లకు అమలవుతున్న విధానం మిగతా కేటగిరీలకు వర్తించనుంది. దివ్యాంగులు, గీత, చేనేత కార్మికులు, డయాలసిస్, హెచ్ఐపీ, ఫైలేరియా చేయూత పింఛన్లకు వర్తించనుంది.
సింగరేణి కార్మికులకు దీపావళి బోనస్ చెల్లింపు
సింగరేణి కార్మికులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. నవంబర్ 5న సింగరేణి కార్మికులకు దీపావళి బోనస్ చెల్లించనుంది. దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. దీపావళి బోనస్గా ఒక్కో కార్మికుడికి గరిష్ఠంగా రూ.1,10,250 చెల్లింపు ఉంటుందన్నారు. దీపావళి బోనస్గా సింగరేణి కార్మికులకు దాదాపు రూ.419 కోట్లు చెల్లించనున్నారు. దాదాపు 38 వేల మంది సింగరేణి కార్మికులకు బోనస్ అందనుంది.
2027 జనవరి 25 నుంచి ఫిబ్రవరి 28 వరకు దేశవ్యాప్తంగా జనగణన
2027 జనవరి 25 నుంచి ఫిబ్రవరి 28 వరకు దేశవ్యాప్తంగా జనగణన నిర్వహించనున్నారు. ఎన్నికలు జరిగే యూపీ, మణిపుర్, గోవా, పంజాబ్, ఉత్తరాఖండ్లో జనగణన నిర్వహించడం లేదని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. మంచు కురిసే జమ్ముకశ్మీర్, లద్దాఖ్, హిమాచల్ప్రదేశ్లో జనగణన లేదని కేంద్రం వెల్లడించింది. మార్చి 1 నుంచి 5 వరకు సవరణాత్మక జనగణన ఉంటుందన్న కేంద్రం పేర్కొంది.
2027 జనవరి 25 నుంచి ఫిబ్రవరి 28 వరకు దేశవ్యాప్తంగా జనగణన
2027 జనవరి 25 నుంచి ఫిబ్రవరి 28 వరకు దేశవ్యాప్తంగా జనగణన నిర్వహించనున్నారు. 2027 జనవరి 10 నుంచి 24 వరకు స్వచ్ఛంద స్వీయనమోదుకు అవకాశం కల్పించనున్నారు. ఎన్నికలు జరిగే రాష్ట్రాలు మినహా దేశవ్యాప్తంగా జనవరి 25 నుంచి జనగణన చేపట్టనున్నారు. మంచుకురిసే ప్రాంతాలు మినహాయించి దేశవ్యాప్తంగా జనవరి 25 నుంచి జనగణన నిర్వహించనున్నారు.
జీఎస్ఎల్వీ-ఎఫ్ 18 రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతం
జీఎస్ఎల్వీ-ఎఫ్ 18 రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతమైంది. ఎన్వీఎస్-03 ఉపగ్రహం విజయవంతంగా కక్ష్యలోకి ప్రవేశించింది. శ్రీహరికోటలోని సతీశ్ ధవన్ అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి జీఎస్ఎల్వీ-ఎఫ్ 18 ప్రయోగించారు. నావిగేషన్ వ్యవస్థ బలోపేతానికి ఎన్వీఎస్-03 ఉపగ్రహాన్ని నింగిలోకి పంపారు. ఉపగ్రహంలో స్వదేశీ, విదేశీ అణు గడియారాలను అమర్చారు. నావిక్ సేవలను మరింత మెరుగుపర్చే లక్ష్యంతో ఉపగ్రహన్ని ప్రయోగించారు. ఎన్వీఎస్-03 ఉపగ్రహం 13 ఏళ్ల పాటు కక్ష్యలో పనిచేయనుంది.
రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షపాతం నమోదు వివరాలు
రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షపాతం నమోదైంది. వాటి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. అత్యధికంగా విరకట్పల్లి(యాదాద్రి)లో 11.63 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. ఈఎస్ఎస్ కీసర (మేడ్చల్)లో 11.2 సెం.మీ, నార్కట్పల్లి (నల్గొండ)లో 8.98 సెం.మీ, వెంకిర్యాల(యాదాద్రి)లో 8.43 సెం.మీ, బహదూర్పురా(హైదరాబాద్)లో 8.23 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది.