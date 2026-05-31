31-05-2026 Telangana News Today Live Updates : రేపు కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 31, 2026 at 6:50 AM IST

Updated : May 31, 2026 at 7:36 AM IST

ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

7:35 AM, 31 May 2026 (IST)

విశాఖ : గాజువాకలో రోడ్డు ప్రమాదం, ముగ్గురు మృతి

ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని విశాఖ గాజువాకలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. శ్రీనగర్ వద్ద ఆగి ఉన్న లారీని ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొట్టింది. ప్రమాదంలో ఇద్దరు మహిళలు, డ్రైవరు మృతి చెందగా, మరో ఏడుగురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వారిని కేజీహెచ్‌కు తరలించారు.

7:34 AM, 31 May 2026 (IST)

రేపు కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన

కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో రేపు సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి పర్యటించనున్నారు. కెరిమెరి మండలం కొఠారి గ్రామంలో గృహ ప్రవేశ సంబురంలో పాల్గొననున్నారు. కొఠారిలో 26 ఇళ్లను మంజూరు చేయగా, 25 ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తైంది. ఈ క్రమంలోనే కాగజ్‌నగర్ సమీపంలో నిర్వహించే సభ నుంచి రెండో విడత ఇళ్ల నిర్మాణాల ప్రక్రియ ప్రకటన చేయనున్నారు.

6:39 AM, 31 May 2026 (IST)

బాల్క సుమన్‌కు 14 రోజులు రిమాండ్

బాల్క సుమన్‌కు న్యాయమూర్తి 14 రోజులు రిమాండ్ విధించారు. అనంతరం చంచల్‌గూడ జైలుకు తరలించారు. రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యల కేసులో బాల్క సుమన్‌ శనివారం అరెస్టు చేసిన పోలీసులు న్యాయమూర్తి ఎదుట ప్రవేశపెట్టగా 14 రోజులు రిమాండ్‌ విధించారు. సింగరేణి అధికారుల ఫిర్యాదుతో ఆయనపై 326(జి), 351(3), 353(1)(బి)సెక్షన్ల కింద నాంపల్లి పోలీసు స్టేషన్​లో కేసు నమోదు అయ్యింది. రెడ్‌ విత్‌ 55, రెడ్‌ విత్‌ 61(2)(ఎ), బీఎన్‌ఎస్‌ 4 పీడీపీపీఏ కింద సైతం కేసులు నమోదు అయ్యాయి.

6:38 AM, 31 May 2026 (IST)

మధ్యాహ్నం శ్రీకాళేశ్వర ముక్తేశ్వరస్వామిని దర్శించుకోనున్న మంత్రి పొన్నం

నేడు పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ పర్యటన కొనసాగనుంది. మంథనిలో బస్‌స్టేషన్ ఆధునీకరణకు శంకుస్థాపన చేసి మధ్యాహ్నం శ్రీకాళేశ్వర ముక్తేశ్వరస్వామిని దర్శించుకోనున్నారు. రాత్రి 7.30 గంటలకు గోదావరి నది మహాహారతిలో పాల్గొంటారు.

