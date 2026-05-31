31st May 2026 News Today AP Live Updates: ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ నుంచి ఖరీఫ్‌కు సాగునీరు విడుదల

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 8:03 AM IST

Updated : May 31, 2026 at 11:39 AM IST

AP Telugu Latest News: తిరుమలలో కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ - గాజువాకలో రోడ్డు ప్రమాదం, ముగ్గురు మృతి - దేశంలోనే తొలిసారి ఏపీలో 'పీఎం-సేతు' పథకం అమలు - నేడు ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ నుంచి కాల్వలకు నీటి విడుదల

11:36 AM, 31 May 2026 (IST)

నీటి విడుదలతో తూర్పుగోదావరి, కోనసీమ, కాకినాడ జిల్లాల ఆయకట్టు రైతుల్లో సంతోషం

తూర్పుగోదావరి జిల్లా ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ నుంచి ఖరీఫ్‌కు సాగునీరు విడుదల చేశారు. మంత్రి కందుల దుర్గేష్‌ ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లాకు చెందిన కూటమి ప్రజాప్రతినిధులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద మంత్రి దుర్గేష్‌ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. గోదావరికి జల హారతులు సమర్పించి స్విచ్​ నొక్కి నీటిని విడుదల చేశారు. తూర్పు డెల్టా కాలవకు నీటి విడుదలతో తూర్పుగోదావరి, కోనసీమ, కాకినాడ జిల్లాల్లో ఆయకట్టు రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

సీఎం ఆదేశాల మేరకు గోదావరి డెల్టాకు నీరు విడుదల. ఉభయగోదావరి జిల్లాల్లోని ఆయకట్టుకు నీరు విడుదల. తూర్పు డెల్టా కాలువ ద్వారా 85 వేల ఎకరాలకు సాగునీరు విడుదల. నిడదవోలు, కొవ్వూరులో 41 వేల ఎకరాలకు సాగునీరు విడుదల. రైతులు త్వరగా నాట్లు వేసుకోవాలి. సాగునీటి సంఘాల ద్వారా కాలువల మరమ్మతులు. దశల వారీగా గోదావరి డెల్టాకు నీరు విడుదల చేస్తాం. -దుర్గేష్‌

9:24 AM, 31 May 2026 (IST)

'డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో పిల్లల్ని చదివించుకుందాం' నినాదాలతో పోలీసుల ర్యాలీ

ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకి ఎన్టీఆర్ నగర్‌లో పోలీసులు నిర్బంధ తనిఖీలు చేపట్టారు. సరైన పత్రాలు లేని 90 బైకులు, 3 ఆటోలు, కారు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 'డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో పిల్లల్ని చదివించుకుందాం' నినాదాలతో పోలీసుల ర్యాలీ నిర్వహించారు. డ్రగ్స్‌పై అవగాహన కల్పించి స్థానికులతో ప్రతిజ్ఞ చేయించారు.

9:21 AM, 31 May 2026 (IST)

గంజాయి, మద్యం మత్తులో యువకుల వీరంగం

కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం మండలం అల్లాపురంలో ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది. గంజాయి, మద్యం మత్తులో యువకులు వీరంగం సృష్టించారు. పాతకక్షల నేపథ్యంలో పరస్పరం కత్తులతో దాడులకు పాల్పడ్డారు. ఈ క్రమంలో హేమకుమార్‌ అనే యువకుడిని జయంత్ కత్తితో పొడిచాడు. బాధితుడిని జీజీహెచ్ తరలించగా చికిత్సపొందుతూ మృతిచెందాడు. హేమకుమార్ స్వగ్రామం కంకిపాడు మండలం వేల్పూరు. నిందితుడు జయంత్ కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.

9:17 AM, 31 May 2026 (IST)

గాజువాకలో బస్సు ప్రమాదంపై మంత్రి మండిపల్లి దిగ్భ్రాంతి

విశాఖ గాజువాకలో బస్సు ప్రమాద ఘటనపై రవాణాశాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్​రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తంచేశారు. ముగ్గురు మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యసేవలు అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. కేజీహెచ్‌లో చికిత్సపొందుతున్న బాధితుల ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆరా తీశారు. బాధిత కుటుంబాలకు ఆర్టీసీ అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు. ప్రమాద కారణాలపై విచారణ జరిపి నివేదిక ఇవ్వాలని అధికారులకు మండిపల్లి ఆదేశాలిచ్చారు.

9:14 AM, 31 May 2026 (IST)

రేపల్లె పరిధిలో 11 ప్రాంతాల్లో నిర్బంధ తనిఖీలు

బాపట్ల జిల్లా చుండూరు మండంలం ఆలపాడులో పోలీసులు నిర్బంధ తనిఖీలు చేపట్టారు. సరైన పత్రాలు లేని 32 బైకులు, 3 ఆటోలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
రేపల్లె పరిధిలో 11 ప్రాంతాల్లో నిర్బంధ తనిఖీలు చేశారు. డీఎస్పీ శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో వీటిని నిర్వహించారు.

9:12 AM, 31 May 2026 (IST)

తుంగభద్రలో గల్లంతైన ఐదుగురిలో ముగ్గురి మృతదేహాలు లభ్యం

కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయం తుంగభద్ర నదిలో శనివారం నాడు గల్లంతైన ఐదుగురిలో ముగ్గురి మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి. యమన్ చంద్ర, సతీష్ చంద్ర, ధను మృతదేహాలు జాలర్లు వెలికితీశారు. గల్లంతైన రాఘవేంద్ర, సంధ్య కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.

9:07 AM, 31 May 2026 (IST)

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 15 గంటలు

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం పడుతుంది. వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్సులు, నారాయణగిరి షెడ్లు నిండిపోయాయి. శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తుల వేచిఉన్నారు. శనివారం నాడు శ్రీవారిని 92,010 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా 52,346 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్న 4.43 లక్షల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదాలు విక్రయించారు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.76 కోట్లు సమకూరింది.

8:00 AM, 31 May 2026 (IST)

ట్రాక్టర్​ను ఢీకొట్టిన డీసీఎం

పల్నాడు: సత్తెనపల్లి మండలం కంటెపూడి వద్ద రోడ్డుప్రమాదం జరిగింది. ట్రాక్టర్‌ను డీసీఎం ఢీకొట్టిన ఘటనలో 8 మందికి గాయాలయ్యాయి. సత్తెనపల్లి ఆస్పత్రికి బాధితులను తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రమాద సమయంలో లారీలో 30 మంది ప్రయాణికులున్నారు.

7:58 AM, 31 May 2026 (IST)

లారీని ఢీ కొట్టిన ఆర్టీసీ బస్సు - ముగ్గురు మృతి

విశాఖ: గాజువాకలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు మృతి చెందారు. శ్రీనగర్ వద్ద ఆగి ఉన్న లారీని ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు మహిళలు, డ్రైవరు మృతి చెందగా, మరో 9 మందికి గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను కేజీహెచ్‌కు తరలించారు. ఆర్టీసీ బస్సు రాజమహేంద్రవరం నుంచి పార్వతీపురం వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది.

