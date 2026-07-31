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31st july 2026 news today ap live news updates: శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 18 గంటలు

TODAY AP LIVE NEWS
TODAY AP LIVE NEWS (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 7:03 AM IST

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Updated : July 31, 2026 at 7:57 AM IST

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31st july 2026 news today ap live news updates : నేడు విశాఖకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేశ్‌

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7:55 AM, 31 Jul 2026 (IST)

ఇవాళ టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయానికి సీఎం చంద్రబాబు

టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు శుక్రవారం ఇంటింటికి తెలుగుదేశం కార్యక్రమంపై సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం ప్రజల నుంచి అర్జీలు స్వీకరించనున్నారు.

7:54 AM, 31 Jul 2026 (IST)

శ్రీశైలానికి పోటెత్తుతున్న వరద

శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ఉద్ధృతి కొనసాగుతోంది. ఎగువన ఉన్న జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి ప్రస్తుతం 1,05,709 క్యూసెక్కుల భారీ వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. దీంతో డ్యామ్ నీటిమట్టం వేగంగా పెరుగుతోంది. జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 885 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుతం 830.70 అడుగులకు చేరుకుంది. ప్రాజెక్టు గరిష్ఠ నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.80 టీఎంసీలు. కాగా, ప్రస్తుతం డ్యామ్‌లో 50.26 టీఎంసీల మేర నీరు నిల్వ ఉంది.

7:54 AM, 31 Jul 2026 (IST)

రెండో రోజు మంత్రి నిమ్మల పర్యటన

కాకినాడ జిల్లాలో మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు రెండో రోజు పర్యటిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా పిఠాపురం నియోజకవర్గంలోని కాలువల్లో నీటిమట్టాలను ఆయన తనిఖీ చేస్తారు. ఏలేరుకు నీటిని సరఫరా చేసే పురుషోత్తపట్నం స్టేజ్-2 పంపింగ్ స్టేషన్‌ను పరిశీలిస్తారు. ఆ తర్వాత తునిలో పోలవరం ఎడమ ప్రధాన కాలువ పనులను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలిస్తారు. అలాగే బెండపూడి, ఆరెంపూడి వద్ద జాతీయ రహదారి క్రాసింగ్‌ల వంతెన నిర్మాణ పనులను చూస్తారు. పనుల పురోగతిపై అధికారులతో మంత్రి నిమ్మల సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు.

7:54 AM, 31 Jul 2026 (IST)

శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 18 గంటలు

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం పడుతోంది. క్యూకాంప్లెక్స్‌లోని అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండిపోయాయి. భక్తులు నారాయణగిరి షెడ్ల వరకు బారులు తీరారు. నిన్న ఒక్కరోజే 67,063 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. నిన్న స్వామివారి హుండీకి రూ.4.81 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. అలాగే 25,565 మంది భక్తులు స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించారు.

7:53 AM, 31 Jul 2026 (IST)

మహిళా ఎస్సైపై దాడి చేస్తే సహించం: లోకేశ్

మహిళా అధికారిపై దాష్టీకానికి దిగిన వైఎస్సార్సీపీ గూండాలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి లోకేశ్‌ హెచ్చరించారు. విధుల్లో ఉన్న మహిళా ఎస్సై పట్ల వైఎస్సార్సీపీ నేతల తీరు ఆక్షేపణీయమన్నారు. మహిళల భద్రతతో చెలగాటమాడితే సహించేది లేదన్నారు. మహిళల్ని అవమానించి రాక్షస ఆనందం పొందడం వైఎస్సార్సీపీ డీఎన్‌ఏలోనే ఉందన్నారు. సొంత తల్లి, చెల్లిని గెంటేసిన చరిత్ర జగన్‌దని, మహిళలను అవమానించడమే వారి సంస్కృతి అని మండిపడ్డారు.

7:52 AM, 31 Jul 2026 (IST)

ఏపీ క్లీన్ ఎనర్జీ రూపాంతరం అద్భుతమైన వేగంతో పుంజుకుంటోంది: సీఎం

ఆంధ్రప్రదేశ్ క్లీన్ ఎనర్జీ రంగం అద్భుత వేగంతో దూసుకుపోతోందని సీఎం చంద్రబాబు చెప్పారు. రాష్ట్రంలో హైబ్రిడ్ పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టు పనులు ప్రారంభించడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. మన సమగ్ర విధానం వల్ల దేశంలోని బెస్ట్ కంపెనీలు ఏపీకి క్యూ కడుతున్నాయని తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్టుల ద్వారా భారీగా ఉద్యోగాలు సృష్టిస్తామన్నారు. ఉత్పాదక రంగాన్ని మరింత బలోపేతం చేసి మంచి భవిష్యత్‌ను నిర్మిస్తామని సీఎం స్పష్టం చేశారు.

6:54 AM, 31 Jul 2026 (IST)

నేడు విశాఖకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేశ్‌

నేడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేశ్‌ విశాఖకు రానున్నారు. శుక్రవారం సాయంత్రం సీఎం చంద్రబాబు విశాఖ చేరుకోనున్నారు. అలాగే రాత్రికి మంత్రి నారా లోకేశ్‌ నేరుగా భోగాపురం చేరుకోనున్నారు. రేపు భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవంలో వీరిద్దరూ పాల్గొననున్నారు.

6:48 AM, 31 Jul 2026 (IST)

ప్రధాని, సీఎంకు ఘన స్వాగతానికి సిద్ధమైన థింసా కళాకారులు

ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబుకు ఘన స్వాగతం పలికేందుకు గిరిజన థింసా కళాకారులు సిద్ధమైయ్యారు. కళాకారుల కోసం ప్రత్యేక శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. గిరిజన సంప్రదాయ సంస్కృతిని ప్రతిబింబించే విధంగా థింసా నృత్య ప్రదర్శనకు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇందులో 13 వేల మంది గిరిజన బాలికలు, మహిళలు థింసా నృత్య ప్రదర్శన చేయనున్నారు. రేపు భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి ముమ్మరంగా స్వాగత ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

6:44 AM, 31 Jul 2026 (IST)

రాయగడ జిల్లాలో సూట్‌కేసులో యువతి మృతదేహం లభ్యం

ఒడిశా రాష్ట్రంలోని రాయగడ జిల్లాలో సూట్‌కేసులో యువతి మృతదేహం లభ్యమైంది. మృతురాలు విశాఖకు చెందిన సంధ్యగా పోలీసులు గుర్తించారు. యువతిని హత్య చేసినట్లు కంచరపాలెం దుర్గానగర్‌కు చెందిన బొలిశెట్టి సురేశ్‌ ఒప్పుకున్నాడు. పెళ్లి విషయంలో గొడవ జరిగి ఆగ్రహంతో దాడి చేశానని నిందితుడు తెలిపాడు. మృతదేహాన్ని నిందితుడు సూట్‌కేసులో కుక్కి రాయగడ తరలించి, అక్కడే సూట్‌కేసును వదిలేసి తిరిగి విశాఖ చేరుకున్నాడు. హత్య ఘటనపై ఒడిశా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

Last Updated : July 31, 2026 at 7:57 AM IST

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