31st August 2026 AP News Today Live Updates: విశాఖకు మరో అంతర్జాతీయస్థాయి ఆస్పత్రి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 31, 2026 at 7:19 AM IST|
Updated : August 31, 2026 at 7:57 AM IST
31st August 2026 AP News Today Live Updates: ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమైన తాజా వార్తల సమాచారం
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భాకరాపేట రహదారిలో లారీ దగ్ధం
తిరుపతి జిల్లా: చంద్రగిరి మం. భాకరాపేట రహదారిలో కొండగుట్టను ఢీకొని పైపుల లోడుతో వెళ్తున్న లారీ దగ్ధమయ్యింది. మహారాష్ట్రలోని బరంపూర్ నుంచి తిరుపతి వైపు వస్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. సకాలంలో కిందకు దూకి లారీ డ్రైవర్ ప్రాణాలు దక్కించుకున్నాడు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేసింది.
ముందు వెళ్తున్న లారీని బలంగా ఢీకొన్న కారు, డ్రైవర్ మృతి
విశాఖ: ఆనందపురం-పెందుర్తి రహదారిపై ప్రమాదం జరిగింది. ముందు వెళ్తున్న లారీని కారు బలంగా ఢీకొట్టడా డ్రైవర్ మృతి చెందారు. కారు ఇంజిన్ నుంచి చెలరేగిన మంటల కారణందా కారు దగ్ధమయ్యింది. గండిగుండ సత్తరువ కూడలి వద్ద ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని శ్రీవారి భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని శ్రీవారి భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 12 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 81,687 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారికి రూ.4.36 కోట్ల హుండీ ఆదాయం వచ్చింది. నిన్న శ్రీవారికి 34,938 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
విశాఖకు రానున్న మరో అంతర్జాతీయస్థాయి ఆస్పపత్రి
విశాఖకు మరో అంతర్జాతీయస్థాయి ఆసుపత్రి రానుంది. నేడు గంభీరం వద్ద ఏఐజీ ఆస్పత్రి నిర్మాణానికి మంత్రి లోకేశ్ శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. రూ.2 వేల కోట్లతో చేపట్టే ప్రాజెక్టుతో 9 వేల మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయి. రోజుకు 5 వేలమంది రోగులకు ఓపీడీ సేవలు అందించేలా సదుపాయాలు కల్పించనున్నారు. 9 ఎకరాల్లో ఆస్పత్రి క్యాంపస్, మరో 2.5 ఎకరాల్లో నర్సింగ్ కళాశాల ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఎనిమిది సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో 50కి పైగా ప్రత్యేక వైద్య విభాగాలు ఏర్పాటు కానున్నాయి. ల్యాబ్, ఏఐ సెంటర్, పారామెడిక్ సెంటర్, 500 సీట్ల ఆడిటోరియం ఏర్పాటు చేయనున్నారు. తొలి దశలో టవర్-ఏ, టవర్-బీ నిర్మాణాలు 2028 అక్టోబర్ నాటికి పూర్తి చేయనున్నారు.