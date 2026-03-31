31 March 2026 Today AP Live News Updates : విజయవాడ బస్టాండ్ ఎదురుగా ప్రైవేట్ బస్సులో చెలరేగిన మంటలు - సురక్షితంగా బయటపడిన బస్సులోని 35 మంది ప్రయాణికులు
విజయవాడ బస్టాండ్ ఎదురుగా ప్రైవేట్ బస్సులో మంటలు చెలరేగాయి. సురక్షితంగా బస్సులోని 35 మంది ప్రయాణికులు బయటపడ్డారు. రావులపాలెం నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తుండగా ప్రమాదం జరిగింది. ప్రాణనష్టం తప్పింది. బ్యాటరీ టెర్మినల్స్ వద్ద మంటలు అంటుకోవడమే కారణమని ప్రాథమిక సమాచారం. వెంటనే మంటలను విజయవాడ ఫైర్ స్టేషన్ యూనిట్ ఆర్పివేసింది.
రేపటి వరకు శ్రీవారి సాలకట్ల వసంతోత్సవాలు
తిరుమలలో రేపటి వరకు శ్రీవారి సాలకట్ల వసంతోత్సవాలు కొనసాగనున్నాయి. చైత్రశుద్ధ పౌర్ణమికి ముగిసేలా టీటీడీ ఉత్సవాలు చేయనున్నది. ఉదయం 8 గంటలకు బంగారు రథంపై మలయప్పస్వామి ఊరేగించనున్నారు. రేపు వసంత మండపానికి ఉత్సవమూర్తులు మలయప్పస్వామి, ఆంజనేయస్వామి, శ్రీకృష్ణస్వామి ఉత్సవమూర్తుల వేంచేపు చేశారు. మధ్యాహ్నం 2 నుంచి సాయంత్రం 4 వరకు స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించనున్నారు. తిరుమలలో సాయంత్రం 6 గంటలకు అర్చకులు ఆస్థానం నిర్వహించనున్నారు. పలు ఆర్జిత సేవలు టీటీడీ రద్దు చేసింది.
తిరుపతిలో కొనసాగుతున్న గవర్నర్ పర్యటన
తిరుపతిలో గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ పర్యటన కొనసాగుతోంది. నేడు తిరుమల స్వామివారిని గవర్నర్ దర్శనం చేసుకోనున్నారు.