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30-09-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు ఉమ్మడి కరీంనగర్‌లో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన

Telangana Live Updates
తెలంగాణ తాజా వార్తలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 30, 2026 at 6:40 AM IST

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Updated : September 30, 2026 at 7:43 AM IST

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30-09-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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7:36 AM, 30 Sep 2026 (IST)

ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త కల్కి భగవాన్‌(85) కన్నుమూత

ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త కల్కి భగవాన్‌(85) కన్నుమూశారు. తీవ్ర అస్వస్థతకు గురై పది రోజులుగా చెన్నైలోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందారు. ప్రజల సందర్శనార్థం పార్థివదేహాన్ని తిరుపతి జిల్లాలోని ఏకం ఆలయానికి తరలించారు. వరదయ్యపాళెం మం. బత్తులవల్లంలోని ఏకం ఆలయంలోనే కల్కి భగవాన్‌ అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నారు. ఏకం ఆలయంలో కల్కి భగవాన్ అంత్యక్రియలు శనివారం నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. కల్కి భగవాన్‌ సతీమణి అమ్మభగవాన్‌తో కలిసి అనేక ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. 1992లో కల్కి అవతారమంటూ కల్కి భగవాన్‌ పేరుతో ప్రపంచానికి పరిచయమయ్యారు. తమిళనాడులోని నేమం ప్రాంతంలో కల్కి భగవాన్‌గా ఆధ్యాత్మిక బోధనలు చేశారు.

7:32 AM, 30 Sep 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌: ఓయూ ఇఫ్లూ వద్ద స్కూటీని ఢీకొట్టిన టిప్పర్

హైదరాబాద్‌ ఓయూ ఇఫ్లూ వద్ద స్కూటీని ఓ టిప్పర్ ఢీకొట్టింది. ప్రమాదంలో స్కూటీపై ఉన్న వ్యక్తి అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి పరారైన డ్రైవర్‌ కోసం గాలిస్తున్నారు.

7:31 AM, 30 Sep 2026 (IST)

తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 24 గంటలు

తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న తిరుమల శ్రీవారిని 77,082 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న తిరుమల శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.22కోట్లు. నిన్న శ్రీవారికి 34,039 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.

6:55 AM, 30 Sep 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌ నుంచి విశాఖ వెళ్తున్న ప్రైవేటు బస్సుకు ప్రమాదం

హైదరాబాద్‌ నుంచి విశాఖ వెళ్తున్న ప్రైవేటు బస్సుకు ప్రమాదం జరిగింది. సూర్యాపేట - ఖమ్మం జాతీయ రహదారిపై బస్సు బోల్తా పడింది. సూర్యాపేట జిల్లా మోతె మండలం హుస్సేనాబాద్ వద్ద ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ప్రమాదంలో ముగ్గురికి గాయాలయ్యాయి. వీరిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 36 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నాయి.

6:54 AM, 30 Sep 2026 (IST)

పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు అభ్యర్థులను ఖరారు చేసిన కాంగ్రెస్

పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులను ఖరారు చేసింది. రెండు స్థానాలకు రెడ్డి సామాజికవర్గానికి చెందిన ఇద్దరిని ఎంపిక చేసింది. హైదరాబాద్‌-రంగారెడ్డి- మహబూబ్‌నగర్ స్థానం కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా సామ రామ్మోహన్‌రెడ్డి, నల్గొండ- వరంగల్- ఖమ్మం స్థానం కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా సర్వోత్తమ్‌రెడ్డి లను ఖరారు చేసింది.

6:53 AM, 30 Sep 2026 (IST)

మెదక్: తొనిగండ్ల శివారులో రైలు ఢీకొని 40 గొర్రెలు మృతి

మెదక్ జిల్లా తొనిగండ్ల శివారులో రైలు ఢీకొని 40 గొర్రెలు మృతి చెందాయి. మెదక్-అక్కన్నపేట రైల్వే లైన్‌పై గొర్రెలను రైలు ఢీకొట్టింది. కూకట్ల రెడ్డయ్యకు చెందిన సుమారు 40 గొర్రెలు మృతి చెందాయి.

6:51 AM, 30 Sep 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌: మధురానగర్‌లో వివాహిత అనుమానాస్పద మృతి

హైదరాబాద్‌ మధురానగర్‌లో వివాహిత అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందారు. కృష్ణానగర్ ఏ బ్లాక్‌లో డాకూరి కవిత(39) మృతి చెందారు. కవిత ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా పనిచేస్తున్నట్లు సమాచారం. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. కవితను భర్త, అత్తమామలు విషం ఇచ్చి చంపినట్లు కుటుంబసభ్యుల ఆరోపిస్తున్నారు. మధురానగర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

6:50 AM, 30 Sep 2026 (IST)

కరీంనగర్‌ జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం, ఇద్దరు మృతి

కరీంనగర్‌ జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు మృతి చెందారు. జిల్లాలోని శంకరపట్నం మం. అంబాలపూర్ క్రాస్ వద్ద ప్రమాదం జరిగింది. ముందు వెళ్తున్న లారీని వెనుక నుంచి మరో లారీ ఢీకొట్టడంతో ప్రమాదం జరిగింది.

6:48 AM, 30 Sep 2026 (IST)

నేడు సిరిసిల్లలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన

నేడు సిరిసిల్లలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటించనున్నారు. మధ్యాహ్నం కరీంనగర్ కలెక్టరేట్ భవన సముదాయాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. వివిధ అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. తర్వాత జిల్లా అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సాయంత్రం సిరిసిల్లకు చేరుకోనున్నారు. సిరిసిల్ల అంబేడ్కర్ కూడలి నుంచి సభా ప్రాంగణం వరకు ర్యాలీగా వెళ్లనున్నారు. సభా ప్రాంగణం వద్ద అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. అనంతరం బహిరంగ సభలో సీఎం ప్రసంగించనున్నారు.

6:41 AM, 30 Sep 2026 (IST)

నేడు ఉమ్మడి కరీంనగర్‌లో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన

నేడు ఉమ్మడి కరీంనగర్‌లో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటించనున్నారు. రూ.1,124 కోట్లతో వివిధ అభివృద్ధి పనులకు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి శంకుస్థాపనలు చేయనున్నారు. కరీంనగర్‌ సమీకృత కలెక్టరేట్ ఎదుట తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించనున్నారు. కరీంనగర్‌ సమీకృత కలెక్టరేట్​ను ప్రారంభించనున్నారు. కరీంనగర్‌లో తెలంగాణ పబ్లిక్ సూళ్ల నిర్మాణానికి సీఎం శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. అర్బన్ ఛాలెంజింగ్ ఫండ్‌తో కరీంనగర్‌లో పలు అభివృద్ధి పనులకు సీఎం శంకుస్థాపన చేపట్టనున్నారు. రూ.180 కోట్లతో అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ పనులకు, కార్పొరేషన్‌లో వరద కాల్వల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. మల్టిలెవల్ కార్ పార్కింగ్ భవన నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.

సిరిసిల్లా జిల్లా పలు అభివృద్ధి పనులకు సీఎం శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేపట్టనున్నారు. పెద్దూరులో ఇందిరా మహిళా శక్తి భవన్ ప్రారంభించనున్నారు. జిల్లాలో 2 ఆర్డీవో, 4 తహసీల్దార్ కార్యాలయాలకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. కొనరావుపేట, సిరిసిల్లలో తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూళ్ల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేపట్టనున్నారు. వేములవాడ ఆలయ విస్తరణ అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. సిరిసిల్లలో యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్‌కు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. రుద్రంగిలో 10వేల మెట్రిక్ టన్నుల సామర్థ్యం గల గోదాము నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.

6:40 AM, 30 Sep 2026 (IST)

సీఈసీ జ్ఞానేశ్‌కుమార్‌ను తొలగించాలనే డిమాండ్‌తో నేడు మహాధర్నా

సీఈసీ జ్ఞానేశ్‌కుమార్‌ను తొలగించాలనే డిమాండ్‌తో నేడు మహాధర్నా నిర్వహించనున్నారు. ట్యాంక్‌బండ్ సమీపంలోని ఎన్నికల సంఘం కార్యాలయం వద్ద ధర్నా చేపట్టనున్నారు. కాంగ్రెస్, బీఆర్‌ఎస్, వామపక్షాలు, తెలంగాణ జనసమితి ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించనున్నారు. ఎస్‌ఐఆర్‌ ప్రక్రియ నిలిపివేసి అర్హులకు ఓటుహక్కు కల్పించాలని కోరుతున్నారు. ఎస్‌ఐఆర్‌ ప్రక్రియలో అక్రమాలపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు.

6:37 AM, 30 Sep 2026 (IST)

కేరళంలోని కొచ్చిలో నేడు ఇండియా టుడే సౌత్ కాంక్లేవ్‌

కేరళంలోని కొచ్చిలో నేడు ఇండియా టుడే సౌత్ కాంక్లేవ్‌ నిర్వహించనున్నారు. ఈ కాంక్లేవ్‌లో కేటీఆర్‌ పాల్గొననున్నారు. “తెలంగాణ స్టేట్‌-ఫార్మేషన్‌ టు ట్రాన్స్‌ఫరమేషన్‌ ”అనే అంశంపై కేటీఆర్ ప్రసంగించనున్నారు.

Last Updated : September 30, 2026 at 7:43 AM IST

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