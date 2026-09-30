30th September 2026 News Today AP Live News Updates: ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త కల్కి భగవాన్ కన్నుమూత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 7:00 AM IST|
Updated : September 30, 2026 at 7:55 AM IST
30th September 2026 News Today AP Live News Updates:నేడు ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. కొండలు, కాలువగట్లు, ప్రభుత్వ స్థలాల్లో ఉంటున్న పేదలకు పట్టాలు పంపిణీ చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎన్టీఆర్ జిల్లా పరిధిలో 24,042 మంది లబ్ధిదారులకు హక్కులు కల్పిస్తూ పట్టాలు అందజేయనున్నారు. విజయవాడ సింగ్నగర్లోని మాకినేని బసవపున్నయ్య స్టేడియంలో కార్యక్రమం జరగనుంది.
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తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 24 గంటలు
తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం పట్టింది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి భక్తులు శిలాతోరణం వరకు క్యూలైన్ వేచి ఉన్నారు. నిన్న (బుధవారం) తిరుమల శ్రీవారిని 77,082 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నరు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.22కోట్లు కాగా, 34,039 మంది భక్తులు శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించారు.
అరసవల్లి సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయ అభివృద్ధికి కేంద్రం నిధులు
శ్రీకాకుళం: అరసవల్లి సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయ అభివృద్ధికి కేంద్రం నిధులు అందించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం స్వదేశ్ దర్శన్ ద్వారా రూ.55.75 కోట్లు నిధులు మంజూరు చేసినట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు.
తిరుపతిలోని ఏకం ఆలయంలో శనివారం కల్కి భగవాన్ అంత్యక్రియలు
ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త కల్కి భగవాన్(85) కన్నుమూశారు. తీవ్ర అస్వస్థతకు గురై పదిరోజులుగా చెన్నైలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మంగళవారం మ. 3 గంటలకు ఆయన తుదిశ్వాస విడిచినట్లు ట్రస్టు ప్రతినిధులు ప్రకటించారు. ప్రజల సందర్శనార్థం పార్థివదేహాన్ని తిరుపతిలోని ఏకం ఆలయానికి తరలించారు. అక్కడే శనివారం కల్కి భగవాన్ అంత్యక్రియలు జరగనున్నాయి. సతీమణి అమ్మభగవాన్తో కలిసి అనేక ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన కల్కి భగవాన్కు ప్రపంచవ్యాప్తంగా భక్తులు ఉన్నారు.
విజయ్కుమార్ పేరుతో ఎల్ఐసీ ఏజెంటుగా, ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేసిన చేసిన కల్కి భగవాన్ 1992లో కల్కి అవతారమంటూ కల్కి భగవాన్ పేరుతో ప్రపంచానికి పరిచయం చేసుకున్నారు. తొలుత కుప్పం నియోజకవర్గంలోని శాంతిపురంలో ఆశ్రమం ఏర్పాటు చేసి ఆపై తమిళనాడులోని నేమం ప్రాంతంలో ఆధ్యాత్మిక బోధనలు చేశారు. గోవర్ధనపురంలో కల్కి గ్రామీణాభివృద్ధి ట్రస్టు పేరుతో కార్యాలయం ఏర్పాటు చేశారు. కల్కి గ్రామీణాభివృద్ధి, వన్నెస్ హ్యూమన్, లోకా ఫౌండేషన్, ముక్తి తదితరాల పేరిట ట్రస్టులు నిర్వహించారు.