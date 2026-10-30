30th October 2026 News Today AP Live News Updates : అండమాన్ సముద్రంలో అల్పపీడనం - వచ్చే 3 రోజులపాటు భారీ వర్షాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 7:03 AM IST|
Updated : October 30, 2026 at 9:11 AM IST
30th October 2026 News Today AP Live News Updates : ఇవాళ సాయంత్రంతో పురఎన్నికల ప్రచారాలు ముగియనున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నవంబర్ 1న మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ జరగనునుంది. నవంబర్ 1న జరిగే పోలింగ్కు పటిష్టమైన ఎస్ఈసీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసింది. 12,244 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో 1.03 మంది ఓటర్లు ఓటుహక్కు వినియోగించకోనున్నారు. నవంబర్ 1న ఉదయం 7 గంటల నుంచి పోలింగ్ ప్రారంభం కానునుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మున్సిపల్ ఎన్నికలకు 36 వేలకుపైగా సిబ్బంది మోహరించారు. వివిధ జిల్లాల్లో 671 పోలింగ్ కేంద్రాలను అత్యంత సున్నితమైనవిగా గుర్తించారు. మరో 1,233 సున్నిత కేంద్రాల కోసం మరో 4,943 మంది సిబ్బంది సిద్ధంగా ఉన్నారు.
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దక్షిణ అండమాన్ సముద్రంలో అల్పపీడనం
దక్షిణ అండమాన్ సముద్రంలో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా అల్పపీడనం కదలుతుంది. ఇవాళ తీవ్ర అల్పపీడనంగా రేపు వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. అల్పపీడనం ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో వచ్చే 3 రోజులపాటు వర్షాలు కురుస్తాయని ఉత్తర కోస్తాలో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు. నేడు అల్లూరి, తూర్పుగోదావరి, గుంటూరు జిల్లాల్లో వర్షాలు పడతాయని 24 గంటల్లో శ్రీకాకుళం జిల్లాలో అత్యధికంగా 24.8 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదవుతుందని చెప్పారు.
శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న నదులు
శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో నదులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. వరద నీరు ఎక్కువగా రావడంతో వంశధార, నాగావళి, మహేంద్రతనయ, బహుదా నదులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. ఇవాళ సాయంత్రానికి నదుల్లో వరద తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఉంది. రెల్లిగెడ్డ ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. జలదిగ్బంధం నుంచి పలు గ్రామాలు ఇప్పడిప్పుడే కోలుకుంటున్నాయి. ముంపు తగ్గడంతో పలు ప్రాంతాలకు రవాణా సౌకర్యాలు తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి.
తమిళనాడు విద్యుత్శాఖ మంత్రికి గొట్టిపాటి ఫోన్
సీఎం చంద్రబాబు సూచనతో తమిళనాడు విద్యుత్శాఖ మంత్రికి గొట్టిపాటి రవికుమార్ ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు. అర్నబ్ మిగిల్చిన నష్టాన్ని తమిళనాడు విద్యుత్శాఖ మంత్రికి వివరించారు. విద్యుత్ సిబ్బంది, సామగ్రిని ఏపీకి పంపాలని కోరారు. మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ విజ్ఞప్తికి తమిళనాడు ప్రభుత్వం సుముఖత వ్యక్తం చేసింది. విద్యుత్ పునరుద్ధరణ చర్యల కోసం ఇప్పటికే ఏపీ ప్రభుత్వం తెలంగాణ సాయం కోరింది. తెలంగాణ నుంచి వచ్చి ఏపీలోని తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సిబ్బంది పనిచేస్తున్నారు.
వాహనం ఢీకొని ఏఎస్ఐ మృతి
కర్నూలు టూటౌన్ ఏఎస్ఐ సయ్యద్ మహ్మద్ గౌస్ మృతి చెందారు. బైక్పై వెళ్తుండగా గుర్తుతెలియని వాహనం ఢీకొనడంతో గౌస్ మృతి చెందారు.
డివైడర్ను ఢీకొన్న స్కార్పియో, డ్రైవర్ మృతి
నెల్లూరు జిల్లాలోని వరికుంటపాడు పెట్రోల్ బంకు వద్ద ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. డివైడర్ను స్కార్పియో ఢీకొనగా డ్రైవర్ మృతి చెందాడు. ఈ ప్రమాదంలో నలుగురికి తీవ్ర గాయాలు కాగా ఆస్పత్రికి తరలించారు. తాడిపత్రి నుంచి శ్రీకాకుళం వెళ్తుండగా వరికుంటపాడు వద్ద ఈ ప్రమాదం జరిగింది.
జీఎస్ఎల్వీ-ఎఫ్ 18 ప్రయోగించనున్న ఇస్రో
అంతరిక్ష రంగంలో స్వదేశీ సాంకేతికను బలోపేతం దిశగా ఇస్రో ప్రయోగం చేస్తుంది. ఇవాళ రాత్రి జీఎస్ఎల్వీ-ఎఫ్ 18 ఇస్రో ప్రయోగించనునుంది. రాత్రి 11.51 గం.కు శ్రీహరికోటలోని సతీశ్ ధవన్ అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి జీఎస్ఎల్వీ-ఎఫ్ 18 రాకెట్ను ఇస్రో నింగిలోకి పంపనునుంది.
నేడు కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో ఎస్ఈసీ సమావేశం
నేడు కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో ఎస్ఈసీ అనిల్చంద్ర పునేఠా సమావేశం కానున్నారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ దృష్ట్యా తీసుకోవాల్సిన ముందస్తు జాగ్రత్తలు, చర్యలపై చర్చించనున్నారు. పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి ఉన్నతాధికారులు, ఎస్పీలు, కలెక్టర్లు, సీపీలతో భేటీ అవనున్నారు.
నేడు అన్నదాత సుఖీభవ- పీఎం కిసాన్ నిధులు విడుదల
రైతులకు మరో విడత పెట్టుబడి సాయం అందించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. అన్నదాత సుఖీభవ- పీఎం కిసాన్ రెండో విడత నిధులు నేడు విడుదల చేయనుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 46,85,838 మంది ఖాతాల్లో మొత్తం రూ. 3,125 కోట్లకు పైగా జమకానున్నాయి.
తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
నేడు తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. ప.గో. జిల్లాలోని ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించనున్నారు. మొగల్తూరు మండలంలో దెబ్బతిన్న పంట పొలాలను పరిశీలించనున్నారు. పంట పొలాల పరిశీలించిన అనంతరం రైతులతో సీఎం సమావేశం కానున్నారు.
తెలంగాణ, ఏపీలో సర్ గడువు పొడిగింపు
తెలంగాణ, ఏపీ రాష్ట్రాల్లో సర్ గడువును భారత ఎన్నికల సంఘం పొడిగించింది. తెలంగాణ, ఏపీ సహా 6 రాష్ట్రాల్లో గడువు పొడిగించింది. సర్ షెడ్యూల్ను సవరించిన భారత ఎన్నికల సంఘం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. నవంబర్ 20 వరకు అభ్యంతరాలు స్వీకరణ పరిష్కారం ఉంటుందని నవంబర్ 30న తుది ఓటర్ల జాబితా ప్రకటన ఉంటుందని పేర్కొంది.
గోదావరి నదీ యాజమాన్య బోర్డు సమావేశం వాయిదా
గోదావరి నదీ యాజమాన్య బోర్డు సమావేశం వాయిదా పడింది. నేడు జీఆర్ఎంబీ 18వ బోర్డు సమావేశం జరగాల్సి ఉండగా తెలంగాణ విజ్ఞప్తి మేరకు సమావేశాన్ని బోర్డు వాయిదా వేసింది. ఈ మేరకు జీఆర్ఎంబీ సభ్యకార్యదర్శి తెలుగు రాష్ట్రాలకు సమాచారమిచ్చారు.