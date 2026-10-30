30-10-2026 Telangana News Today Live Updates : రిటైర్డ్ ఐపీఎస్, ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఎండీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం కన్నుమూత
Published : October 30, 2026 at 6:47 AM IST|
Updated : October 30, 2026 at 11:33 AM IST
30-10-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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హైదరాబాద్: బీరంగూడలో రోడ్డుపై అక్రమంగా నిర్మించిన షాపుల తొలగింపు
హైదరాబాద్: బీరంగూడలో రోడ్డుపై అక్రమంగా నిర్మించిన షాపులను సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికారులు తొలగిస్తున్నారు. పోలీస్ బందోబస్తు మధ్య దుకాణాల తొలగింపు చేపట్టారు. గతంలో తొలగించినా కొందరు వ్యక్తులు తిరిగి పెట్టించారని అందిన సమాచారం మేరకు చర్యలు చేపట్టారు.
రిటైర్డ్ ఐపీఎస్, ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఎండీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం కన్నుమూత
రిటైర్డ్ ఐపీఎస్, ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ఎండీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం కన్నుమూశారు. న్యూయార్క్లో చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచారు. ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్తో చికిత్స పొందుతూ మరణించినట్లు కుటుంబసభ్యులు వెల్లడించారు. బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఈ ఏడాది ఆగస్టు 30న ఐపీఎస్గా పదవీ విరమణ చేశారు. బాలసుబ్రహ్మణ్యం భౌతికకాయాన్ని హైదరాబాద్ తరలించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
ఐడీబీఐ బ్యాంక్ ఉద్యోగులకు మద్దతుగా రాహుల్ గాంధీ బహిరంగ లేఖ
ఐడీబీఐ (IDBI) బ్యాంక్లో మెజారిటీ వాటాను విక్రయించాలనే కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనపై లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ హయాంలో దేశ పారిశ్రామిక అభివృద్ధి కోసం బ్యాంకులను ఏర్పాటు చేస్తే, ప్రస్తుత మోదీ ప్రభుత్వం వాటిని అమ్మేస్తోందని విమర్శించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్ వేదికగా స్పందించిన ఆయన, బ్యాంకు ఉద్యోగులకు తన మద్దతును ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకింగ్ విషయంలో కాంగ్రెస్- బీజేపీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వాల విధానానల వ్యత్యాసాలను వివరించారు.
సోనియా గాంధీకి ఛాంబర్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ లేఖ
సోనియా గాంధీకి ఛాంబర్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ లేఖ రాసింది. నవంబర్ 1న తలపెట్టిన ఇండియా కూటమి ర్యాలీ వాయిదా వేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. నవంబర్ 10 తర్వాత ర్యాలీ నిర్వహించుకోవాలని కోరుతూ లేఖ రాసింది. రోజువారీ జరిగే రూ.10 వేల కోట్ల వ్యాపార లావాదేవీలు నిలిచిపోతాయని లేఖలో పేర్కొంది.
శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ ప్రధాన దారిలో కారులో ఆకస్మిక మంటలు
శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ ప్రధాన దారిలోని ఓ కారులో ఆకస్మికంగా మంటలు చెలరేగాయి. మంటలను గమనించి కారును పక్కన ఆపి డ్రైవర్ దూకేశాడు. క్షణాల్లోనే మంటలు వ్యాపించడంతో కారు పూర్తిగా దగ్ధమైంది. కారులో ఎవరూ లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది.
ఆదిలాబాద్ జిల్లా: నేడు ఇంద్రవెల్లిలో టీఆర్ఎస్ పాంచజన్య సంకల్ప సభ
ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇంద్రవెల్లిలో నేడు టీఆర్ఎస్ పాంచజన్య సంకల్ప సభ నిర్వహించనున్నారు. సా. 5 గంటలకు ఇంద్రవెల్లి అమరుల స్తూపం వెనుక మైదానంలో సభ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా శ్రేణులను తరలించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. టీఆర్ఎస్ చీఫ్ కవిత సభలో పార్టీ విధానాన్ని ప్రకటించనున్నారు.
హైదరాబాద్: బంజారాహిల్స్లోని కల్ట్ జిమ్ ట్రైనర్ రవిపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు
హైదరాబాద్ బంజారాహిల్స్లోని కల్ట్ జిమ్ ట్రైనర్ రవిపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైంది. పెళ్లి పేరుతో బాలికను మోసగించినట్లు జిమ్ ట్రైనర్ రవిపై ఆరోపణలొచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో మధురానగర్ పోలీసులు జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. బంజారాహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్కు ఎఫ్ఐఆర్ బదిలీ చేశారు.
తెలంగాణ రక్షణ సేన హైదరాబాద్ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా ఆకాశ్ కొల్లూరు
తెలంగాణ రక్షణ సేన హైదరాబాద్ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా ఆకాశ్ కొల్లూరును నియమించారు. టీఆర్ఎస్ చీఫ్ కవిత రెండో స్థానం నుంచి కూడా బీసీ అభ్యర్థినే ఖరారు చేశారు. టీఆర్ఎస్ ఎన్నికల అబ్జర్వర్, కో-ఆర్డినేటర్గా డాక్టర్ చిట్నేని రఘు ఉండనున్నారు.
ఇవాళ రాత్రి జీఎస్ఎల్వీ-ఎఫ్ 18 ప్రయోగించనున్న ఇస్రో
అంతరిక్ష రంగంలో స్వదేశీ సాంకేతికను బలోపేతం దిశగా ఇస్రో అడుగులు వేస్తోంది. ఇవాళ రాత్రి జీఎస్ఎల్వీ-ఎఫ్ 18 ప్రయోగించనుంది. రాత్రి 11.51 గం.కు జీఎస్ఎల్వీ-ఎఫ్ 18 రాకెట్ను నింగిలోకి పంపనుంది. శ్రీహరికోటలోని సతీశ్ ధవన్ అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి జీఎస్ఎల్వీ-ఎఫ్ 18 ప్రయోగించనుంది.
తెలంగాణ, ఏపీలో సర్ గడువు పొడిగింపు
తెలంగాణ, ఏపీలో సర్ గడువు నవంబర్ 26 వరకు పొడిగించారు. తెలంగాణ, ఏపీ సహా ఆరు రాష్ట్రాల్లో గడువు పొడిగించారు. భారత ఎన్నికల సంఘం సర్ షెడ్యూల్ను సవరించింది. సవరించిన షెడ్యూల్పై ఉత్తర్వులను ఈసీ జారీ చేసింది.
నేటి నుంచి రెండ్రోజుల పాటు గుజరాత్లో ప్రధాని మోదీ పర్యటన
ప్రధాని మోదీ నేటి నుంచి రెండ్రోజుల పాటు గుజరాత్లో పర్యటించనున్నారు. పీఎం-కిసాన్ పథకం కింద రూ.19 వేల కోట్లు విడుదల చేయనున్నారు. పీఎం-కిసాన్ పథకం నిధులు రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేయనున్నారు. గుజరాత్లో పలు అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు నిర్వహించనున్నారు. రూ.14 వేల కోట్ల విలువైన పనులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేయనున్నారు.