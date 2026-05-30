ETV Bharat / state

30-05-2026 Telangana News Today Live Updates : నల్గొండ జిల్లా పెద్దకాపర్తి శివారులో ప్రైవేటు బస్సు దగ్ధం

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 30, 2026 at 7:03 AM IST

Choose ETV Bharat

30-05-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

LIVE FEED

6:49 AM, 30 May 2026 (IST)

నల్గొండ జిల్లా: చిట్యాల మండలం పెద్దకాపర్తి శివారులో ప్రైవేటు బస్సు దగ్ధం

నల్గొండ జిల్లా చిట్యాల మండలం పెద్దకాపర్తి శివారులో (Private Bus fire Accident) ప్రైవేటు బస్సు దగ్ధమయింది. హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వెళ్తున్న బస్సులో సాంకేతిక లోపంతో ఇంజిన్​లో మంటలు చెలరేగాయి. ప్రమాదాన్ని గుర్తించి డ్రైవర్ బస్సును ఆపాడు. ఘటనలో ప్రయాణికులంతా సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. అనంతరం బస్సు పూర్తిగా కాలిపోయింది.

6:48 AM, 30 May 2026 (IST)

మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాలో మంత్రులు ఉత్తమ్‌, జూపల్లి, వాకిటి శ్రీహరి పర్యటన

మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాలో మంత్రులు ఉత్తమ్‌, జూపల్లి, వాకిటి శ్రీహరి పర్యటించనున్నారు. దేవరకద్ర మండలం అజిలాపూర్‌లో రూ.32.05 కోట్లతో నిర్మించనున్న అజిలాపూర్ ఎత్తిపోతల పథకానికి భూమి పూజ చేయనున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లా పరిధిలో ధాన్యం కొనుగోలు ప్రక్రియపై అధికారులతో మంత్రుల సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు.

6:43 AM, 30 May 2026 (IST)

కాంగ్రెస్ పీఏసీ సమావేశంలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు

కాంగ్రెస్ పీఏసీ సమావేశంలో (CM Revanthreddy PAC Meeting) సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. లంబాడీ, ఆదివాసీ, వలస కార్మికులకు ఎస్‌ఐఆర్‌ పెద్ద సమస్య కావొచ్చు, ఎస్‌ఐఆర్ వల్ల మహిళలకూ సమస్యలు ఎదురు కావొచ్చు, ఎస్‌ఐఆర్‌ వల్ల దళితులు, మైనార్టీలు, మహిళల ఓట్లు పోయే అవకాశం ఉందని సీఎం స్పష్టం చేశారు. ఎస్‌ఐఆర్‌ వల్ల తలెత్తే సమస్యలపై సంపూర్ణ అవగాహన ఉండాలి. ఎస్‌ఐఆర్ కోసం అన్ని నియోజకవర్గాల్లోనూ ఇన్‌ఛార్జులను నియమించాలి. ఇన్‌ఛార్జులు సరిగా పనిచేస్తే ఒక్క ఓటు తొలగించకుండా చూడొచ్చని మాట్లాడారు. క్షేత్రస్థాయిలోని కార్యకర్తలను 10 రోజులకోసారి కలుస్తాను, నెలలో 3 రోజులు కార్యకర్తల కోసం సమయం కేటాయిస్తాను, నాతో సహా అందరూ పార్టీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాల్సిందేనని అన్నారు. కొందరు ఎమ్మెల్యేలు జమీందార్లుగా తయారయ్యారు. వాళ్లు వ్యక్తిగత ప్రచారం తప్ప ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు ప్రచారం చేయట్లేదు అంటూ మాట్లాడారు. సామాజిక మాధ్యమాలపై ఎమ్మెల్యేలకు శిక్షణ ఇవ్వాలని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అన్నారు.

6:39 AM, 30 May 2026 (IST)

ఎస్‌ఐఆర్ సక్రమంగా జరగట్లేదు: మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్

ఎస్‌ఐఆర్ సక్రమంగా జరగట్లేదని మంత్రి పొన్నం (Minister Ponnam) ప్రభాకర్ పేర్కొన్నారు. దీనివల్ల అర్హులైన ఓటర్లకు అన్యాయం జరగకూడదన్నారు. రాజకీయ దురుద్దేశంతో ఓట్లు తొలగించకూడదని హితవు పలికారు. బెంగాల్, అసోంలో అర్హులైన ఓటర్లను తొలగించారని ఉగ్ధాటించారు. బెంగాల్, అసోం పరిస్థితి తెలంగాణలో ఉండకూడదని ప్రస్తావించారు. ఏదొక సాకుతో సెక్యులర్ ఓటర్లను తొలగించే అవకాశం ఉంద్నారు. ఎస్‌ఐఆర్‌ పట్ల ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. రాజకీయ దురుద్దేశంతో బీజేపీ ఎస్‌ఐఆర్ చేపడుతుందిని విమర్శించారు. దేశంలో బీజేపీకి అనుకూలంగా ఈసీ పనిచేస్తోందిని ఆరోపించారు. ఎస్‌ఐఆర్‌పై బీఎల్‌ఏలకు రాబోయే 10 రోజుల్లో శిక్షణ ఉంటుందన్నారు.

6:36 AM, 30 May 2026 (IST)

మైక్రోసాఫ్ట్ సంస్థలో సెలెక్ట్‌ అయిన 11 మంది యంగ్‌ ఇండియా స్కిల్స్‌ వర్సిటీ విద్యార్థులు

యంగ్‌ ఇండియా స్కిల్స్‌ వర్సిటీ విద్యార్థులు 11 మంది మైక్రోసాఫ్ట్ సంస్థలో సెలెక్ట్‌ అయ్యారు. ఏడాదికి రూ.7 లక్షల ప్యాకేజీతో వీరంతా ఎంపికయ్యారు. 14 మంది విద్యార్థులు డేటా సైన్స్ మేనేజ్‌మెంట్ కోర్సు పూర్తి చేయగా 14 మంది ఎంపికయ్యారు.

6:35 AM, 30 May 2026 (IST)

ఐపీఎల్: ఫైనల్‌కు చేరుకున్న గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌

ఐపీఎల్ ఫైనల్‌కు గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ చేరుకుంది. ఫైనల్‌లో గుజరాత్ టైటాన్స్‌, రాయల్స్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు తలపడనుంది. రేపు బెంగళూరు, గుజరాత్ మధ్య ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ ఆడనున్నారు.

TAGGED:

TELANGANA NEWS TODAY
TELANGANA NEWS LIVE UPDATES
TELANGANA TOP NEWS
TELANGANA LATEST NEWS
TELANGANA NEWS TODAY LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.