30th May 2026 News Today AP Live Updates: కర్నూలు జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - ముగ్గురు మృతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 6:48 AM IST|
Updated : May 30, 2026 at 10:03 AM IST
పార్వతీపురంలో విద్యుదాఘాతానికి గురై యువకుడు మృతి
పార్వతీపురంలో విద్యుదాఘాతానికి గురై యువకుడు మృతి చెందాడు. స్నేహితుడు ఇంటికి వెళ్లిన చంద్రశేఖర్ అక్కడి కూలర్పై చేయి వేయగా విద్యుత్ షాక్కు గురయ్యాడు. వెంటనే అతనిని ఆస్పత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు.
నేడు పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్కు సీఎం చంద్రబాబు
నేడు పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్కు సీఎం చంద్రబాబు రానున్నారు. పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో నేతలతో చంద్రబాబు సమావేశం కానున్నారు. సాయంత్రం క్యాంపు కార్యాలయంలో సీఆర్డీఏ అథారిటీ సమావేశానికి సీఎం హాజరుకానున్నారు.
గుంటూరులోని మెడికల్ కళాశాల వద్ద చెట్టు కూలి ఒకరు మృతి
గుంటూరులోని మెడికల్ కళాశాల వద్ద చెట్టు కూలి ఒకరు మృతి చెందారు. వేపచెట్టు కూలి బైక్పై పడటంతో సాయిప్రసాద్ అనే వ్యక్తి మృతి చెందాడు. చెట్టు పడిన ఘటనలో తండ్రి సాయిప్రసాద్ మృతి చెందగా తల్లి, ఇద్దరు చిన్నారులకు గాయాలయ్యాయి. నగరంపాలెం నుంచి సాయికుమార్ కుటుంబం సభ్యులతో కలిసి రైల్వేస్టేషన్కు వెళ్తుండగా ప్రమాదం జరిగింది.
తిరుమల శ్రీవారికి విద్యుత్ బస్సు, 15 యాపిల్ టాబ్స్ విరాళమిచ్చిన నీరా రాడియా
తిరుమల శ్రీవారికి విద్యుత్ బస్సు, 15 యాపిల్ టాబ్స్ను నీరా రాడియా విరాళమిచ్చారు. శ్రీవారి ఆలయం ఎదుట పురోహితులు బస్సుకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. బస్సు తాళాలు, టాబ్స్ను టీటీడీ ఛైర్మన్, అదనపు ఈవోకు అందజేశారు. " నీరా రాడియా విద్యుత్ బస్సు విరాళమిచ్చారు. టీటీడీలో 20 ధర్మరథం బస్సులుంటే 14 విద్యుత్ బస్సులు. త్వరలో డీజిల్ బస్సుల స్థానాల్లో విద్యుత్ బస్సులను తీసుకొస్తాం. వైకుంఠ క్యూకాంప్లెక్సు ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ సెంటర్కు టాబ్స్ వాడుతాం." అని టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరి తెలిపారు.
నెల్లూరు జిల్లా సీతారామపురం-పోరుమామిళ్ల ఘాట్ రోడ్డులో ప్రమాదం
నెల్లూరు జిల్లా సీతారామపురం-పోరుమామిళ్ల ఘాట్ రోడ్డులో ప్రమాదం జరిగింది. రక్షణ గోడను ఢీకొట్టి వంద అడుగుల లోయలోకి సిమెంట్ లారీ దూసుకెళ్లింది.
గుంటూరు జీజీహెచ్ ఆస్పత్రి భవనం పైనుంచి దూకి రోగి ఆత్మహత్య
గుంటూరు జీజీహెచ్ ఆస్పత్రి భవనం పైనుంచి దూకి ఓ రోగి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. కిడ్నీ సమస్యతో బాధపడుతూ ఈనెల 23న చెన్నంశెట్టి శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి ఆస్పత్రిలో చేరారు. కాలకృత్యాలు తీర్చుకునే గది వద్ద ఉన్న కిటికీ పైనుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. మృతుడి స్వస్థలం పశ్చిమగోదావరి జిల్లా ఉండి గ్రామం, మృతుడి భార్య కొంతకాలం కిందట మరణించినట్లు సమాచారం. తాపీమేస్త్రీగా జీవనం సాగిస్తున్న శ్రీనివాస్కు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు.
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 24 గంటలు
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం పడుతోంది. వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్సులు, నారాయణగిరి షెడ్లు భక్తులతో నిండాయి. శ్రీవారి దర్శనానికి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులతో నిండింది. నిన్న శ్రీవారిని 78,389 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.15 కోట్లు వచ్చింది. నిన్న శ్రీవారికి 45,283 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
పోలవరం జిల్లాలో పెద్దపులి కలకలం
పోలవరం జిల్లాలో పెద్దపులి కలకలం రేపుతోంది. గత 4 నెలలుగా పెద్దపులి ముప్పుతిప్పలు పెడుతోంది. నేడు మళ్లీ గంగవరం మండలంలోకి ప్రవేశించింది. ఇప్పటివరకు రాజమహేంద్రవరం అటవీ పరిధిలో సంచరించింది. నిన్న ఏలేరు రిజర్వాయర్ బ్యాక్ వాటర్, ఆర్.డి.పురం పరిసరాల్లో సంచరించింది. నాలుగు నెలల్లో 20 పశువులపై దాడిచేసింది. పులి సంచారంతో పరిసర గ్రామాల ప్రజలు హడలెత్తిపోతున్నారు. వేములోవ, పిడతమామిడి, రాములుదేవపురం, వడ్డిచెరువు గ్రామాల్లో పర్యటించిన అటవీశాఖ అధికారులు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
నేటి నుంచి ఉష్ణోగ్రతలు స్వల్పంగా తగ్గే అవకాశం
నేటి నుంచి ఉష్ణోగ్రతలు స్వల్పంగా తగ్గే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇవాళ11 మండలాల్లో తీవ్రవడగాలులు, 64 మండలాల్లో వడగాలులు వీడే అవకాశం ఉంది. ఇవాళ పోలవరం, కాకినాడ, ఏలూరు, కృష్ణా జిల్లాల్లో 45-46 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు, విజయనగరం, మన్యం, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో 43-44 డిగ్రీలు, కోనసీమ, తూ.గో., ప.గో., ఎన్టీఆర్ జిల్లాల్లో 43-44 డిగ్రీలు, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాల్లో 43-44 డిగ్రీలు, మార్కాపురం, ప్రకాశం జిల్లాల్లో 43-44 డిగ్రీలు, శ్రీకాకుళం, అల్లూరి, విశాఖ, నెల్లూరు జిల్లాల్లో 40-42 డిగ్రీలు, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, సత్యసాయి జిల్లాల్లో 40-42 డిగ్రీలు, కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో 40-42 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
కర్నూలు జిల్లాలో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం, ముగ్గురు మృతి
కర్నూలు జిల్లా ఆదోని మండలం పాండవగల్లు గ్రామ సమీపంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ముగ్గురు వ్యక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పాండవగల్లు నుంచి గనేకల్ గ్రామానికి బైక్పై వెళ్తున్న ఇద్దరు యువకులను, ఆదోని నుంచి కౌతాళం వెళ్తున్న ఆటో ఎదురుగా వచ్చి బలంగా ఢీకొట్టింది. ప్రమాదంలో బైక్పై ఉన్న ఇద్దరు యువకులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, ఆటోలో ప్రయాణిస్తున్న మరోవ్యక్తి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆదోని ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.