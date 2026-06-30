30-06-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు హైదరాబాద్ శిల్పకళావేదికలో రైతు భరోసా పంపిణీ సదస్సు
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నేడు హైదరాబాద్ శిల్పకళావేదికలో రైతు భరోసా పంపిణీ సదస్సు
నేడు హైదరాబాద్ శిల్పకళావేదికలో రైతు భరోసా పంపిణీ సదస్సు నిర్వహించనున్నారు. సాయంత్రం 4 గంటలకు ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభంకానుంది. ఖమ్మం జిల్లా మధిరలో ఈ కార్యక్రమం జరగాల్సి ఉంది. కానీ ఆ జిల్లాలో వర్షాల కారణంగా ఈ సభ రద్దు అయ్యింది. దాంతో ఈ సభను హైదరాబాద్కు మార్చారు. నేటి నుంచి 10 రోజుల్లో రైతులకు రైతుభరోసా అందించాలని నిర్ణయించారు.
నేడు వానకాలం రైతుభరోసా నిధుల విడుదల
నేడు వానకాలం రైతుభరోసా నిధుల విడుదల కానుంది. ఇవాళ 2 ఎకరాల వరకు రైతుభరోసా నిధులు విడుదల అవుతాయి. మిగతావారికి దశలవారీగా రైతుల ఖాతాల్లో పడనున్నాయి. తొలివిడతలో 41.37లక్షల మంది రైతుల ఖాతాల్లో నిధుల జమ అవుతున్నాయి. ఇవాళ రైతుల ఖాతాల్లో రూ.2,482 కోట్లు విడుదల కానున్నాయి.
కొనసాగనున్న మూడోరోజు నితిన్ నబీన్ పర్యటన
ఇవాళ మూడోరోజు నితిన్ నబీన్ పర్యటన కొనసాగనుంది. ఉదయం బర్కత్పురలో పరివార్ క్షేత్రాలతో నితిన్ నబీన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయనున్నారు. అనంతరం మల్కాజిగిరిలోని ఔషాపూర్కు వెళ్లనున్నారు. ఔషాపూర్ ఎంక్లేవ్లో బీజేపీ కార్యవర్గ సమావేశాలు ప్రారంభించనున్నారు. ఆ సమావేశంలో నబిన్ స్వాగతోపన్యాసం చేయనున్నారు. అలాగే పార్టీ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. 3 రోజుల పర్యటన ముగించుకుని మధ్యాహ్నం దిల్లీ వెళ్లనున్నారు.
టీజీ 20 లీగ్: నేడు మెదక్ ఫాల్కన్స్, కరీంనగర్ డైమండ్స్ మ్యాచ్
టీజీ 20 లీగ్: నేడు మెదక్ ఫాల్కన్స్, కరీంనగర్ డైమండ్స్ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్ మధ్యాహ్నం 2.15 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది.
వరసగా నాలుగో విజయాన్ని సాధించిన హైదరాబాద్ ఈ-ఛాంపియన్స్
టీజీ20 లీగ్లో హైదరాబాద్ ఈ- ఛాంపియన్స్ అప్రతిహతంగా దూసుకెళ్తున్నారు. వరసగా నాలుగో విజయాన్ని సాధించారు. తాజాగా ఖమ్మం ఏసెస్పై 56 పరుగుల తేడాతో విజయాన్ని పొందారు. స్కోర్ విషయానికొస్తే హైదరాబాద్ 211/9, ఖమ్మం 155/9 చేశారు. బ్యాటింగ్లో అభిరథ్రెడ్డి 59, గణేష్ 44, అన్విత్రెడ్డి 32, సాయి వికాస్ 22 చేధించారు. ఇక బౌలింగ్లో గణేష్ 2, అన్విత్, షణ్ముఖ తలో వికెట్ను చేధించారు.