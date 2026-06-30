30th June 2026 News Today AP Live News Updates: నేడు ఏపీ ఈఏపీసెట్ ఫలితాలు విడుదల
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 7:01 AM IST|
Updated : June 30, 2026 at 8:01 AM IST
30th June 2026 News Today AP Live News Updates: ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ తాజా వార్తల సమాచారం
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పిల్లలను గొంతు కోసి చంపిన తల్లి
శ్రీకాకుళం జిల్లా వెదుళ్లవలసలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. తల్లి వరలక్ష్మీ పిల్లలను గొంతు కోసి చంపేసింది. అనంతరం ఆమె ఆత్మహత్యాయత్నం చేసింది. పిల్లలు భవాని(4), రెండేళ్ల చిన్నారి మృతి చెందగా తల్లి వరలక్ష్మీని స్థానికులు సర్వజన ఆసుపత్రికి తరలించారు.
భోగాపురం ఏపీ మోడల్ స్కూల్ సందర్శించనున్న మంత్రి లోకేశ్
మంత్రి నారా లోకేశ్ విశాఖ టీడీపీ కార్యాలయంలో బస చేశారు. 9:30గం.కు భోగాపురం ఏపీ మోడల్ స్కూల్ సందర్శన ఉండగా మధ్యాహ్నం 3 గం.కు కేంద్ర గిరిజన విశ్వవిద్యాలయ స్నాతకోత్సవంలో పాల్గొననున్నారు.
నేడు ఏపీ ఈఏపీసెట్ ఫలితాలు విడుదల
నేడు ఏపీ ఈఏపీసెట్ ఫలితాలు విడుదల కానున్నాయి. మంత్రి నారా లోకేశ్ ఉ.11 గం.కు ఎక్స్ వేదికగా ఈఏపీసెట్ ఫలితాలు విడుదల చేయనున్నారు. www.eenadu.net వెబ్సైట్లోనూ ఈఏపీసెట్ ఫలితాలు చూసుకోవచ్చు.
విశాఖలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము పర్యటన
విశాఖలోని కేంద్రీయ గిరిజన విశ్వవిద్యాలయం తొలి స్నాతకోత్సవాన్ని నేడు స్థానిక బీచ్ రోడ్డులోని నొవొటెల్ హోటల్లో నిర్వహించనున్నారు. వేడుకలకు ముఖ్యఅతిథిగా రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము హాజరుకానున్నారు. 2020-21 నుంచి 2025-26 విద్యా సంవత్సరాల వరకు వివిధ కోర్సులు అభ్యసించిన 373 మంది డిగ్రీ, పీజీ విద్యార్థులకు పట్టాలు ప్రదానం చేయనున్నారు. అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన 13 మంది విద్యార్థులకు రాష్ట్రపతి బంగారు పతకాలు అందచేయనున్నారు. గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, కేంద్ర విద్యా శాఖమంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్, మంత్రి నారా లోకేశ్, వ్యవస్థాపక వీసీ కట్టమణి సహా రిజిస్ట్రార్ జితేంద్రమోహన్ మిశ్రా పాల్గొంటారు.
విజయనగరం జిల్లాలో కేంద్ర, రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రుల పర్యటన
నేడు విజయనగరం జిల్లాలో కేంద్ర, రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రుల పర్యటించనున్నారు. భోగాపురంలో కేంద్రమంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్, మంత్రి లోకేశ్ పీఎంశ్రీ మోడల్ స్కూల్ సందర్శించనున్నారు.
గుర్తింపు పొందిన సర్వీసు అసోసియేషన్లతో రేపు ప్రభుత్వం భేటీ
రేపు ప్రభుత్వం గుర్తింపు పొందిన సర్వీసు అసోసియేషన్లతో భేటీ కానుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, వివిధ విభాగాధిపతులు హాజరుకానున్నారు. జిల్లాల్లోనూ కలెక్టర్లతో జిల్లాస్థాయి సర్వీసు అసోసియేషన్ల ప్రతినిధులు భేటీ కానున్నారు. ఆపై వివరాలపై జులై 2న సీఎస్, సెక్రటరీలు, హెచ్వోడీలతో సమావేశం ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
పరస్పరం కర్రలతో దాడులు చేసుకున్న టీడీపీ-వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయులు
పల్నాడు: నరసరావుపేటలోని లింగంగుంట్ల ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి వద్ద రాత్రి ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది. కేసానుపల్లి టీడీపీ-వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయులు పరస్పరం కర్రలతో దాడులు చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇరువర్గాల్లో పలువురికి గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను నరసరావుపేటలోని ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తరలించారు.