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30-07-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు ఉమ్మడి అదిలాబాద్, నిజామాబాద్‌ జిల్లాలకు అతి భారీ వర్ష సూచన

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 30, 2026 at 6:50 AM IST

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30-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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6:38 AM, 30 Jul 2026 (IST)

హనుమకొండ జిల్లాలో నిన్నటి నుంచి కురుస్తున్న భారీ వర్షం

హనుమకొండ జిల్లాలో నిన్నటి నుంచి భారీ వర్షం కురుస్తుంది. దీంతో చెరువులు, కుంటల్లోకి వరద నీరు చేరుతుంది.

6:38 AM, 30 Jul 2026 (IST)

హైదరాబాద్: కేపీహెచ్‌బీ లోధా మెరీడియన్‌లో ఎస్‌వోటీ పోలీసుల దాడులు

హైదరాబాద్ కేపీహెచ్‌బీ లోధా మెరీడియన్‌లో ఎస్‌వోటీ పోలీసుల దాడులు చేశారు. పేకాట ఆడుతున్న ఏడుగురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి నుంచి రూ.1.50 లక్షల నగదు, ఏడు ఫోన్‌లు పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

6:38 AM, 30 Jul 2026 (IST)

నేడు ఉమ్మడి అదిలాబాద్, నిజామాబాద్‌ జిల్లాలకు అతి భారీ వర్ష సూచన

నేడు ఉమ్మడి అదిలాబాద్, నిజామాబాద్‌, మెదక్​, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్​ జిల్లాలకు అతి భారీ వర్షాలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ సూచించింది. 9 జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఉమ్మడి కరీంనగర్, భూపాలపల్లి, ములుగు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు ఉన్నట్లు తెలిపింది.

6:37 AM, 30 Jul 2026 (IST)

జూరాల జలాశయానికి పెరుగుతున్న వరదనీరు

జూరాల జలాశయానికి వరదనీరు పెరుగుతుంది. జూరాల జలాశయానికి 80 వేల క్యూసెక్కుల వరద నీరు చేరుతుంది. జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తితో 47 వేల క్యూసెక్కులు దిగువకు విడుదల చేశారు. అధికారులు జూరాల 10 గేట్లు ఎత్తి శ్రీశైలానికి నీరు విడుదల చేశారు.

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