30th july 2026 news today ap live news updates : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వాయుగుండం ప్రభావం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 7:00 AM IST|
Updated : July 30, 2026 at 7:33 AM IST
30th july 2026 news today ap live news updates telugu breaking news : రాయలసీమకు రెండు భారీ రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టులు రానున్నాయి. కర్నూలు, అనంతపురం జిల్లాల్లో నిర్మించే సోలార్, విండ్ ప్రాజెక్టులకు మంత్రి లోకేశ్ నేడు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. పత్తికొండ మండలం హోసూరులో భూమి పూజ చేస్తారు. 800 మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో వీటిని నిర్మిస్తున్నారు. రూ.5,750 కోట్లతో 3,462 ఎకరాల్లో ఈ రెండు ప్రాజెక్టులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా 4 వేల మందికి ఉపాధి లభించనుంది.
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కడప జిల్లా కమలాపురం మండలం ఎర్రగుడిపాడులో ఆలయంలో చోరీ
కడప జిల్లా కమలాపురం మండలం ఎర్రగుడిపాడులో ఆలయంలో చోరీ జరిగింది. అంకాలమ్మ గుడిలో 70 తులాల వెండి కిరీటాన్ని దుండగులు ఎత్తుకెళ్లారు.
అనంతపురం జిల్లాలో రోడ్డుప్రమాదం, వ్యక్తి సజీవదహనం
అనంతపురం జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. గుత్తి మండలం తొండపాడు వద్ద ఓ లారీ కారును ఢీకొట్టింది. లారీ ఢీకొన్న వెంటనే కారులో మంటలు చెలరేగాయి. మంటల ధాటికి కారులోనే డ్రైవర్ సజీవదహనం అయ్యాడు. పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకొని విచారణ చేస్తున్నారు.
మైదుకూరులో అక్రమ కట్టడాల తొలగింపు
కడప జిల్లా మైదుకూరులోని కొత్తకొట్టాలులో అధికారులు అక్రమ కట్టడాలను తొలగించారు. రైతుబజారు ఏర్పాటుకు వీలుగా ఈ ఆక్రమణలపై కఠిన చర్యలు తీసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా మొత్తం 18 సెంట్ల ప్రభుత్వ స్థలాన్ని రెవెన్యూ అధికారులు తమ స్వాధీనంలోకి తీసుకున్నారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వాయుగుండం ప్రభావం
ఛత్తీస్గఢ్, ఉత్తర ఒడిశాలపై తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావం ఉంది. ఇది 24 గంటల్లో ఛత్తీస్గఢ్, మధ్యప్రదేశ్ మీదుగా వెళ్లనుంది. దీంతో నేడు పలుచోట్ల తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయి. కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమల్లో గంటకు 40-50 కి.మీ వేగంతో గాలులు వీస్తాయి. పోలవరం, తూర్పుగోదావరి, ఏలూరు జిల్లాల్లో మోస్తరు వానలు పడతాయి. శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం, అల్లూరి, కాకినాడ, కోనసీమ, పశ్చిమగోదావరి, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, మార్కాపురం, నెల్లూరు, శ్రీసత్యసాయి, కడప జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. వాతావరణ మార్పులతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది.
రాయలసీమకు మరో రెండు భారీ రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టులు
రాయలసీమకు రెండు భారీ రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టులు రానున్నాయి. కర్నూలు, అనంతపురం జిల్లాల్లో నిర్మించే సోలార్, విండ్ ప్రాజెక్టులకు మంత్రి లోకేశ్ నేడు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. పత్తికొండ మండలం హోసూరులో భూమి పూజ చేస్తారు. 800 మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో వీటిని నిర్మిస్తున్నారు. రూ.5,750 కోట్లతో 3,462 ఎకరాల్లో ఈ రెండు ప్రాజెక్టులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా 4 వేల మందికి ఉపాధి లభించనుంది.