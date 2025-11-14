- చంద్రబాబు సారథ్యంలో రాష్ట్రం వేగంగా ముందుకెళ్తోంది: జీఎంఆర్
- ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి భోగాపురం విమానాశ్రయం ఎంతో దోహదం చేస్తుంది: జీఎంఆర్
- ఐటీపై అనుభవం, ముందుచూపు ఉన్న నాయకుడు లోకేష్: జీఎంఆర్
- విశాఖ కూడా హైదరాబాద్ నగరంలా అభివృద్ధి చెందుతుంది: జీఎంఆర్
విశాఖలో 30వ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు - ప్రారంభించిన ఉపరాష్ట్రపతి
CII Partnership Summit (ETV Bharat)
30th CII Partnership Summit @ Visakha: విశాఖ భాగస్వామ్య సదస్సు వేదికగా పెట్టుబడుల జాతర మొదలైంది. వివిధ దేశాల నుంచి అధిక సంఖ్యలో పారిశ్రామికవేత్తలు ఇప్పటికే సాగరతీరానికి చేరుకున్నారు. నగరంలో ఎటు చూసినా సదస్సు సందడే కన్పిస్తోంది. ఇవాళ, రేపు దాదాపు 10 లక్షల కోట్ల విలువైన మరిన్ని ఒప్పందాలు జరగనున్నాయి. పెట్టుబడుల సదస్సు కోసం విశాఖ సర్వాంగ సుందరంగా సిద్ధమైంది. విశాఖ ఏయూ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల మైదానంలో భారత పరిశ్రమల సమాఖ్యతో కలిసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న సదస్సును భారత ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్ ప్రారంభించారు. దేశ, విదేశాల నుంచి 2500 మంది ప్రతినిధులు హాజరుకానున్నారు. భాగస్వామ్య సదస్సుతో రాష్ట్రానికి భారీగా పెట్టుబడులు తరలిరానున్నాయి. ఇప్పటికే 40 దేశాల నుంచి ప్రతినిధులు విశాఖకు చేరుకున్నారు.
హైదరాబాద్లా విశాఖ అభివృద్ధి
అభివృద్ధి చెందాలంటే విజన్ తప్పనిసరి
- సీఐఐ పెట్టుబడుల సదస్సులో ప్రసంగించిన అదానీ పోర్ట్స్ ఎండీ కరణ్
- స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్తో ఏపీ దూసుకుపోతోంది: కరణ్ అదానీ
- దేశంలో వేగంగా ఎదుగుతున్న స్టార్టప్ స్టేట్గా ఏపీ నిలిచింది: కరణ్ అదానీ
- ఏపీలో డేటా సెంటర్లు, ఓడరేవులు, సిమెంట్ రంగాల్లో అదానీ పనిచేస్తోంది: కరణ్ అదానీ
- 15 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడి, లక్షకు పైగా ఉద్యోగాలు కల్పించాం: కరణ్
- ఏపీ అభివృద్ధిలో అదానీ సంస్థ భాగస్వామి అవుతోంది: కరణ్ అదానీ
- పారిశ్రామిక అవసరాలకు అనుగుణంగా యువతను తీర్చిదిద్దుతున్నారు: కరణ్
- సిటీ ఆఫ్ డెస్టినీకి రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది: కరణ్ అదానీ
- ఏ ప్రాంతమైనా అభివృద్ధి చెందాలంటే విజన్ తప్పనిసరి: కరణ్ అదానీ
- ఏపీకి అనేక కంపెనీలు పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయి: కరణ్ అదానీ
- సీఎం చంద్రబాబు వేగంతో పోటీపడేందుకు ప్రయత్నిస్తాం: కరణ్ అదానీ
ఏపీ అభివృద్ధిలో దూసుకుపోతోంది
- మన దేశం శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది: సీఐఐ అధ్యక్షుడు రాజీవ్
- కేంద్రం సాయంతో ఏపీ అభివృద్ధిలో దూసుకుపోతోంది: సీఐఐ అధ్యక్షుడు రాజీవ్
- ఆంధ్రప్రదేశ్కు అనేక పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి: సీఐఐ అధ్యక్షుడు రాజీవ్
రెండ్రోజులపాటు సదస్సు
- విశాఖలో 30వ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు ప్రారంభం
- భాగస్వామ్య సదస్సు ప్రారంభించిన ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్
- భాగస్వామ్య సదస్సులో పాల్గొన్న గవర్నర్ నజీర్, సీఎం చంద్రబాబు
- పాల్గొన్న పీయూష్ గోయల్, రామ్మోహన్ నాయుడు, పెమ్మసాని, శ్రీనివాసవర్మ
- భాగస్వామ్య సదస్సులో పాల్గొన్న మంత్రి లోకేష్, సీఎస్ విజయానంద్
- సదస్సులో పాల్గొన్న సీఐఐ అధ్యక్షుడు రాజీవ్ మెమానీ, సీఐఐ డైరెక్టర్ చంద్రజిత్ బెనర్జీ
- విశిష్ట అతిథులుగా కరణ్ అదానీ, యూసఫ్ అలీ, బాబా కల్యాణి
- సదస్సులో పాల్గొన్న దేశవిదేశాలకు చెందిన పారిశ్రామికవేత్తలు
