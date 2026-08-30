30-08-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నీట్ పీజీ పరీక్ష
30-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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హైదరాబాద్ రన్నర్స్ ఆధ్వర్యంలో 15వ ఎడిషన్ రన్ ప్రారంభం
హైదరాబాద్ రన్నర్స్ ఆధ్వర్యంలో 15వ ఎడిషన్ రన్ ప్రారంభమైంది. వేలాది మంది రన్నర్స్ ఈ మారథాన్లో పాల్గొన్నారు. జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ కర్ణన్ హాఫ్ మరథాన్ను ప్రారంభించారు. నెక్లెస్ రోడ్ పీపుల్స్ ప్లాజా నుంచి గచ్చిబౌలి స్టేడియం వరకు మారథాన్ రన్ ఉండనుంది. హుస్సేన్సాగర్ లేక్, లోక్భవన్, కేబీఆర్ పార్క్ మీదుగా కొనసాగనునుంది. ఇందులో కెన్యా దేశం నుంచి వచ్చిన 8 మంది రన్నర్స్ కూడా పాల్గొన్నారు. ఈ మారథాన్కు 32 వేలకు పైగా రిజిస్ట్రేషన్లు వచ్చాయి. ఫుల్ మారథాన్, హాఫ్ మారథన్, 10కే, విభాగాల్లో రన్ కొనసాగుతోంది. హాఫ్ మారథాన్లో 8,500 మంది రన్నర్స్ పాల్గొన్నారు. ఉదయం 4:30 కు ఫుల్ మారథాన్ ప్రారంభించారు. మారథాన్ కారణంగా అధికారులు పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. మారథాన్ విజేతలకు గచ్చిబౌలి స్టేడియం వద్ద బహుమతులు ప్రదానం చేయనున్నారు.
నేపాల్-టిబెట్ వరదల్లో పెరుగుతున్న మృతుల సంఖ్య
నేపాల్-టిబెట్ వరదల్లో మృతుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. నేపాల్-టిబెట్ వరదల్లో ఇప్పటివరకు 682 మంది మృతి చెందగా 2,400మంది గల్లంతయ్యారు. ఇందులో 517 మంది విదేశీయులు గల్లంతు కాగా 287 మంది భారతీయులు ఉన్నారు. ఇప్పటివరకు 4,400 మందిని సహాయ సిబ్బంది రక్షించింది. టిబెట్లో చిక్కుకున్న 120 మంది భారతీయులను మరోమార్గం ద్వారా నేపాల్కు తరలించింది.
జమ్మూకశ్మీర్, లద్దాఖ్ సరిహద్దులో భారత్ సైన్యం రెస్క్యూ ఆపరేషన్
జమ్మూకశ్మీర్, లద్దాఖ్ సరిహద్దులో భారత్ సైన్యంలోని ఏవియేషన్ పైలెట్లు రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టారు. 18,600 అడుగుల ఎత్తులో చిక్కుకున్న ఓ బాధితుడిని సురక్షితంగా తరలించారు. హెలికాప్టర్ అడుగుభాగం కొండచరియలను తాకేలా నిలిపి సైన్యం రెస్క్యూ చేసింది.
సెప్టెంబర్ 7 నుంచి అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు
తెలంగాణ శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలకు ముహూర్తం ఖరారైంది. సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ నుంచి అసెంబ్లీ, శాసనమండలి సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ మేరకు ఉభయ సభల సభ్యులకు శాసనసభ, మండలి కార్యదర్శుల నుంచి అధికారికంగా సమాచారం అందింది.
నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నీట్ పీజీ పరీక్ష
నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నీట్ పీజీ పరీక్ష జరగనుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 56 కేంద్రాల్లో 17,627 మంది పరీక్ష రాయనున్నారు. 56 కేంద్రాల్లో పరీక్ష నిర్వహణకు రాష్ట్రప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. ఉదయం 9 నుంచి మ.12.30 గంటల వరకు సీబీటీ విధానంలో పరీక్ష జరగనుంది. ఉదయం 7 గంటల నుంచే అభ్యర్ధులు పరీక్ష కేంద్రాల్లోకి అనుమతించనున్నారు. సెప్టెంబర్ 30న నీట్పీజీ ఫలితాలు విడుదలకానున్నాయి.
నీట్ పీజీ పరీక్ష సందర్భంగా హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ రద్దీకి అవకాశం
నీట్ పీజీ పరీక్ష సందర్భంగా హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ రద్దీ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. నగరంలో ఇవాళ ఉదయం 9 నుంచి మ.12.30 గంటల వరకు రద్దీ కొనసాగే అవకాశముంది. ప్యారడైజ్ సర్కిల్, కింగ్కోఠి, తాజ్మహల్ జంక్షన్, బండ్లగూడల రహదారుల్లో ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉండనుంది. ఈ మేరకు విద్యార్థులు వీలైనంత త్వరగా పరీక్ష కేంద్రాలకు వెళ్లాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అత్యవసర ప్రయాణం కోసం 9010203626 నెంబర్కు ఫోన్ చేయాలని విజ్జప్తి చేస్తున్నారు.
గందరగోళంగా తయారైన ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణ
ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) గందరగోళంగా మారింది. 4.3 లక్షల మంది ఓటర్లు ఉన్నట్లు ముసాయిదా జాబితా విడుదల చేయగా 17,601 మంది ఓటర్లకు అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు. తహసీల్దార్, గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయాల్లో ప్రత్యేక కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఏ ఒక్క ఓటు తొలగిపోకుండా చూస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు.
తిరుపతి శ్రీహరికోట నుంచి జీఎస్ఎల్వీ-ఎఫ్17 ప్రయోగానికి ఇస్రో సన్నాహకాలు
తిరుపతి శ్రీహరికోట నుంచి జీఎస్ఎల్వీ-ఎఫ్17 ప్రయోగానికి ఇస్రో సన్నాహకాలు చేస్తోంది. సెప్టెంబర్1 న మిషన్ రెడినోస్ రివ్యూ, లాంచ్ ఆథరైజేషన్ బోర్డు సమీక్షలు నిర్వహించనుంది. సమీక్షల అనంతరం తదుపరి ప్రక్రియ చేపట్టనున్న అధికారులు తెలిపారు. ఈ రాకెట్ ద్వారా ఈవోఎస్-05ను సబ్-జియోసింక్రనస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్లోకి ప్రవేశించనుంది.
ఉక్రెయిన్ రాజధాని కీవ్ సమీపంలో రష్యా దాడి
ఉక్రెయిన్ రాజధాని కీవ్ సమీపంలో రష్యా దాడి చేసింది. ఈ దాడుల్లో 37మంది మృతి చెందగా, దాదాపు 50 నివాస భవనాలు ధ్వంసమైనట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. గత మూడు రోజులుగా ఉక్రెయిన్పై రష్యా దాడులు చేస్తోంది. ఈ దాడులతో కీవ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ స్తంభించిపోయింది.
సెప్టెంబర్ 1 వరకు ఉజ్బెకిస్థాన్, కిర్గిస్థాన్లో ప్రధాని పర్యటన
ఎస్సీఓ శిఖరాగ్ర సమావేశంలో పాల్గొనేందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శనివారం ఉజ్బెకిస్థాన్, కిర్గిస్థాన్ పర్యటనకు బయల్దేరారు. ఆగస్టు 29 నుంచి సెప్టెంబర్ 1 వరకు ఉజ్బెకిస్థాన్, కిర్గిస్థాన్లో ఆయన పర్యటించనున్నారు. ఉజ్బెక్ అధ్యక్షుడు షవ్కత్ మిర్జియోయెవ్ ఆహ్వానం మేరకు ఆగస్టు 29, 30 తేదీల్లో తాష్కెంట్లో మోదీ అధికారిక పర్యటన కొనసాగుతుంది. తాష్కెంట్ పర్యటనలో భాగంగా ఆయన లాల్బహదూర్ శాస్త్రి మెమోరియల్ను సందర్శించనున్నారని మోదీ ఎక్స్ వేదికగా ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. అలాగే తాష్కెంట్ స్టేట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఓరియంటల్ స్టడీస్లోని మహాత్మాగాంధీ కేంద్రాన్ని కూడా సందర్శిస్తారని వెల్లడించారు. ఉజ్బెకిస్థాన్ పర్యటన అనంతరం మోదీ కిర్గిస్థాన్ రాజధాని బిష్కెక్కు వెళ్లనున్నారని ప్రకటనలో ప్రేర్కొన్నారు. కిర్గిస్థాన్ అధ్యక్షుడు సాదిర్ జాపరోవ్ ఆహ్వానం మేరకు అక్కడ జరిగే 26వ షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్సీఓ) శిఖరాగ్ర సదస్సులో పాల్గొంటారని తెలిపారు. చివరిరోజు ప్లీనరీలో ప్రధాని మోదీ ప్రసంగించనున్నారు. రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్తోనూ సమావేశంకానున్నారు. ఎస్సీవో సదస్సుకు చైనా అధ్యక్షుడు, పాక్ ప్రధాని హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది.