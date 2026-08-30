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30th August 2026 AP News Today Live News Updates : మాజీ మంత్రి ధర్మాన ప్రసాదరావుపై కేసు

తెలుగు బ్రేకింగ్​ న్యూస్​
తెలుగు బ్రేకింగ్​ న్యూస్​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 6:59 AM IST

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30th August 2026 AP News Today Live News Updates Telugu Breaking News : ప్రకాశం జిల్లా కంభం పట్టణంలో ప్రమాదం జరిగింది. దాచేపల్లి నుంచి గిద్దలూరు వెళ్తున్న సిమెంట్ లారీ డివైడర్‌ను ఢీకొట్టింది. దీంతో లారీలో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ మంటల్లో లారీతో పాటు సమీపంలోని రెండు బైకులు కాలిపోయాయి. అదృష్టవశాత్తూ ఎవరికీ ప్రాణనష్టం జరగలేదు.

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6:48 AM, 30 Aug 2026 (IST)

నేడు విశాఖలో డీఎస్సీ ఆత్మగౌరవ గర్జన

విశాఖపట్నంలో నేడు మెగా డీఎస్సీ ఆత్మగౌరవ గర్జన జరగనుంది. డీఎస్సీపై జరుగుతున్న అసత్య ప్రచారాలను తిప్పికొట్టడమే లక్ష్యంగా దీన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. 'ఛలో విశాఖ' పేరుతో జరిగే ఈ కార్యక్రమానికి నాలుగు జిల్లాల ఉపాధ్యాయులు వస్తున్నారు. విక్టరీ ఎట్ సీ నుంచి ఆర్కే బీచ్ వరకు ఉపాధ్యాయులు భారీ ర్యాలీ తీయనున్నారు.

6:48 AM, 30 Aug 2026 (IST)

నేడు నీట్ పీజీ పరీక్ష

దేశవ్యాప్తంగా నేడు నీట్ పీజీ పరీక్ష జరగనుంది. 1300 కేంద్రాల్లో 2,73,183 మంది పరీక్ష రాయనున్నారు. ఏపీలో 76 కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. రాష్ట్రం నుంచి 18,700 మంది అభ్యర్థులు హాజరుకానున్నారు. ఉదయం 9 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ఆన్‌లైన్ (సీబీటీ) విధానంలో ఈ పరీక్ష జరుగుతుంది.

6:47 AM, 30 Aug 2026 (IST)

కంభంలో దగ్ధమైన సిమెంట్ లారీ

ప్రకాశం జిల్లా కంభం పట్టణంలో ప్రమాదం జరిగింది. దాచేపల్లి నుంచి గిద్దలూరు వెళ్తున్న సిమెంట్ లారీ డివైడర్‌ను ఢీకొట్టింది. దీంతో లారీలో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ మంటల్లో లారీతో పాటు సమీపంలోని రెండు బైకులు కాలిపోయాయి. అదృష్టవశాత్తూ ఎవరికీ ప్రాణనష్టం జరగలేదు.

6:47 AM, 30 Aug 2026 (IST)

వేగంగా ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు పనులు

గుంటూరు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు మూడో దశ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయని కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని తెలిపారు. శిల్పారామం నుంచి పెదపలకలూరు వరకు పనులను ఆయన పరిశీలించారు. గత ప్రభుత్వంలో ఆగిన పనులను తాము ప్రారంభించామన్నారు. ఈ రోడ్డును పేరేచర్ల జంక్షన్ వరకు విస్తరిస్తామని చెప్పారు. ఇందుకు అదనంగా రూ.15-20 కోట్లు ఖర్చవుతుందని పేర్కొన్నారు.

6:47 AM, 30 Aug 2026 (IST)

సోమశిల జలాశయానికి నిపుణుల కమిటీ

డ్యామ్ సేఫ్టీ నిపుణుల కమిటీ నెల్లూరు చేరుకుంది. ఛైర్మన్ గోపాల్‌రెడ్డి, నిపుణులు వెంకటేశ్వర్లు, శ్రీకాంత్ ఈ బృందంలో ఉన్నారు. వీరు సోమశిల జలాశయాన్ని పరిశీలించనున్నారు. డ్యామ్ భద్రత, నాణ్యతను తనిఖీ చేస్తారు. అనంతరం కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు నివేదిక ఇస్తారు. రేపు, ఎల్లుండి కండలేరు జలాశయాన్ని కూడా పరిశీలిస్తారు.

6:47 AM, 30 Aug 2026 (IST)

జీఎస్‌ఎల్‌వీ-ఎఫ్‌17 ప్రయోగానికి సన్నాహకాలు

శ్రీహరికోట నుంచి జీఎస్‌ఎల్‌వీ-ఎఫ్‌17 రాకెట్ ప్రయోగానికి ఇస్రో సిద్ధమవుతోంది. సెప్టెంబర్ 1న లాంచ్ ఆథరైజేషన్ బోర్డు, మిషన్ రెడీనెస్ సమీక్షలు నిర్వహిస్తారు. అనంతరం ప్రయోగానికి సంబంధించిన తదుపరి ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తారు. ఈ రాకెట్ ద్వారా ఈవోఎస్-05 ఉపగ్రహాన్ని కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టనున్నారు.

6:47 AM, 30 Aug 2026 (IST)

మాజీ మంత్రి ధర్మాన ప్రసాదరావుపై కేసు

శ్రీకాకుళంలో మాజీ మంత్రి ధర్మాన ప్రసాదరావుపై కేసు నమోదైంది. హుద్‌హుద్ తుపాను బాధితుల కోసం గత టీడీపీ ప్రభుత్వం ఇళ్లు నిర్మించింది. వాటిలో కొన్నింటిని నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ధర్మాన ఇతరులకు కేటాయించారు. దీనిపై గృహ నిర్మాణ శాఖ డీఈఈ సత్యాజీ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో ధర్మానతో పాటు మొత్తం 8 మందిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

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