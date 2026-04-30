30-04-2026 Telangana News Today Live Updates : తుమ్మిడిహట్టి వద్ద బ్యారేజ్ నిర్మాణ కార్యాచరణ వేగవంతం చేయాలి : సీఎం
30-04-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
తుమ్మిడిహట్టి బ్యారేజ్పై పవర్పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిన అధికారులు
తుమ్మిడిహట్టి బ్యారేజ్పై అధికారులు పవర్పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. ప్రాణహిత-చేవెళ్ల ప్రాజెక్టుపై రూ.11 వేల కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లు వివరించారు. ఇప్పటికే 71.5 కి.మీ కెనాల్ వర్క్ జరిగిందని అధికారులు సీఎంకు తెలియజేశారు. 150 మీటర్ల ఎత్తున నిర్మిస్తే కనీసం 100 టీఎంసీలు వాడే వీలుందని, 150 మీటర్ల ఎత్తున బ్యారేజ్ నిర్మించాలని నిపుణులు సూచించారని అధికారులు పేర్కొన్నారు. గతంలో మహారాష్ట్ర 148 మీటర్ల ఎత్తు నిర్మాణానికి అంగీకరించిందన్నారు. తుమ్మిడిహట్టి బ్యారేజ్తో తక్కువ ఖర్చుతో గ్రావిటీపై ఎల్లంపల్లికి నీళ్లు తెచ్చుకోవచ్చని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు.
తుమ్మిడిహట్టి వద్ద బ్యారేజ్ నిర్మాణ కార్యాచరణ వేగవంతం చేయాలని సీఎం ఆదేశం
తుమ్మిడిహట్టి వద్ద బ్యారేజ్ నిర్మాణ కార్యాచరణ వేగవంతం చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. 150 మీటర్ల ఎత్తున నిర్మిస్తే మహారాష్ట్రలో పెద్దగా ముంపు ప్రభావం ఉండదని సీఎం తెలిపారు. ముంపు వాటిల్లితే పరిహారం చెల్లించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్న సీఎం పేర్కొన్నారు. మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించాలని కిషన్రెడ్డికి లేఖ రాయాలని ఉత్తమ్కు సూచించారు. సమావేశం ముగిసిన వెంటనే కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డికి లేఖ రాయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కిషన్రెడ్డిని నేరుగా కలిసి చర్చించే బాధ్యతను సీఎం ఉత్తమ్కు అప్పగించారు.
నార్సింగి ముష్కిన్ చెరువులో నిర్మాణాలపై హైడ్రా కొరడా
నార్సింగి ముష్కిన్ చెరువులో నిర్మాణాలపై హైడ్రా హెచ్చరించింది. ఎఫ్టీఎల్లో ఉన్న షెడ్లను మరో 10 రోజుల్లో తొలగించాలని హైడ్రా హెచ్చరించింది. లేదంటే కబ్జాదారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హైడ్రా తెలిపింది. 52.20 ఎకరాల ఎఫ్టీఎల్ పరిధి పరిరక్షణకు హైడ్రా చర్యలు చేపట్టింది.
హైదరాబాద్ మెట్రోరైలును స్వాధీనం చేసుకున్న ప్రభుత్వం
హైదరాబాద్ మెట్రోరైలును ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుంది. ఎల్ అండ్ టీతో షేర్ల కొనుగోలు ఒప్పందం ప్రక్రియ పూర్తయింది. మొత్తం రూ.1,461.47 కోట్ల విలువైన వంద శాతం షేర్ల బదిలీ చేశారు. 2017 నవంబర్ నుంచి మెట్రో ఫేజ్-1 అందుబాటులోకి వచ్చింది. మెట్రో ఫేజ్-1 ప్రభుత్వ స్వాధీనంతో మెట్రో ఫేజ్-2కు మార్గం సుగమం అయింది.
ఐపీఎల్: నేడు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, గుజరాత్ టైటాన్స్ మ్యాచ్
ఐపీఎల్ ఇవాళ రాత్రి 7.30 గం.కు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, గుజరాత్ టైటాన్స్ మ్యాచ్ జరగనుంది.